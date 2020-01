Kein Durchkommen für Leon Feldermann (SVGO, rechts). (OLAF KOWALZIK)

Grambke. Lange Nachdenken war bei Leon Feldermann und Tjark Maretzke nicht drin. Das erste Heimspiel des SV Grambke-Oslebshausen in diesem Jahr wurde angepfiffen, und schon ging es für die beiden A-Jugendlichen bei den Männern in der Handball-Landesliga gegen die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg auf dem Feld zur Sache. Dass der SVGO gegen den neuen Spitzenreiter gleich mit 22:38 (9:20) gehörig unter die Räder geraten war, lag aber gewiss nicht an den beiden Newcomern auf der Angriffsmitte und am Kreis.

„Das beste Mittel gegen deren Nervosität ist der sofortige Einsatz, denn sonst wären die beiden auf der Bank immer unruhiger geworden“, erklärte der SVGO-Trainer Marcel Hägermann seine Aufstellungspolitik. Außerdem passten sie ja auch genau in sein System, mit dem der Gegner über temporeiches Spiel mürbe gemacht werden sollte. Blöde nur, dass die Niedersachsen die vollen 60 Minuten mit noch höher Express-Geschwindigkeit spielten und den Gelb-Blauen damit die Generalprobe für das wichtige Kellerduell in einer Woche beim Aufsteiger TS Woltmershausen gehörig verhagelten.

„Körperlich ist das schon eine ganz andere Nummer, auch das Stellungsspiel der Torhüter ist besser als in der A-Jugend„, meinte Leon Feldermann. Trotzdem konnte sich der dynamische Spielmacher im ersten Abschnitt dreimal durchtanken, ehe er neben einem Fehlpass mit seinen Würfen seinen Meister im starken HSG-Keeper Jan Döhle fand. „Nach der Pause lief es bei mir besser“, sagte der 18-Jährige. Stimmt, denn neben einem „Steal“ und seinem Treffer zum 10:21 holte Leon Feldermann auch noch zwei Siebenmeter und eine Zeitstrafe heraus.

Seine Premiere konnte sich also durchaus sehen lassen. Der jüngste im Feldermann-Clan war einer der ganz wenigen Lichtblicke im Team der Gastgeber. Denn der SVGO leistete sich in der Offensive zu viele kleine Fehler und Abschlussschwächen, die die Niedersachsen mit ihren fünf ehemaligen Bundesliga-A-Jugendlichen dankbar annahmen. Bei der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg spielten übrigens auch Sönke Dierks und Marcel Tytus mit, die in dieser Region auch beim Oberligisten HSG Schwanewede/Neuenkirchen und bei der HSG Stedingen gespielt hatten.

Das Spiel selbst war schnell entschieden: Drei Siebenmeter-Treffer von Philipp Schmidt bescherten den Gelb-Blauen ein 3:3 (8.), danach waren die Hausherren über 4:11 (18.) bis zum 9:20-Pausenstand abgemeldet. Obwohl bei ihnen Fynn Bödeker im SVGO-Tor noch Schlimmeres verhindert hatte. Der zweite Durchgang lief aus SVGO-Sicht besser. „Die kleinen Absprachen, die wir in der kurzen Zeit mit dem Team vornehmen konnten, haben gut gefruchtet", war Marcel Hägermann überzeugt. Er hat dadurch reichlich kleine, positive Impulse entdeckt. Sein Mitstreiter auf der Trainerbank, Jochen Feldermann, sprach außerdem „von einer verbesserten Abwehr.“ Er führte die vielen Gegentreffer darauf zurück, dass die Angriffsfehler seines Teams zuhauf per Konter bestraft wurden. Das soll sich in Woltmershausen deutlich ändern.

SV Grambke-Oslebshausen: Entelmann, Bödeker; N. Feldermann, P. Hinrichs (2), Bülow (1), F. Hinrichs (4), Rüttjerott, L. Feldermann (1), Wilken (3), Hergert, Bischof (2), Schmidt (9/4), Maretzke

Siebenmeter: 7/4 –10/10

Zeitstrafen: 5 – 3 ELO