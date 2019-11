Der 18-jährige Ronaldo Asan kümmert sich auch um den Nachwuchs. (WK)

Mittwoch, 6. November: Ich werde sehr häufig auf meinen Vornamen Ronaldo angesprochen. Im ersten Moment glaubt mir keiner, dass ich wirklich so heiße. Eigentlich sollte ich ja anders heißen. Aber ein Onkel meines Vaters war ein großer Fan des brasilianischen WM-Torschützenkönigs von 2002, Ronaldo. Deswegen heiße ich jetzt auch so – mit Christiano Ronaldo hat mein Name nichts zu tun. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, dass die Leute komisch gucken, wenn sie meinen Namen hören. Selbst kann ich gar nicht so furchtbar viel mit Fußball anfangen. Ich checke aber immer die Ergebnisse und bin ein kleiner Fan des FC Bayern München. Deshalb bin ich auch schon sehr gespannt, wer der neue Trainer bei den Bayern werden wird. Von 7 bis 16 Uhr gehe ich meiner Arbeit als angehender Trockenbaumonteur nach. Wir haben derzeit eine Baustelle Am Wall in der Bremer Innenstadt. Danach kümmere ich mich zusammen mit Safet Asan, der mein Bruder und Mittrainer bei unserer männlichen U16 ist, um die Planung für das abendliche Training. Während Safet das Angriffstraining übernimmt, trainiere ich mit den Jungs die Verteidigung. Zum Abschluss wird noch gespielt. Wir besprechen auch noch alles Organisatorische für das Punktspiel am Wochenende.

Donnerstag, 7. November: Nach der Arbeit lege ich mich wegen meiner Erkältung erschöpft ins Bett. Ich schaue mir noch ein paar Youtube-Videos an und gehe früh schlafen. Mich interessiert vor allem die Challenge von Youtubern untereinander. Dabei interessieren mich ganz unterschiedliche Wettbewerbe. Im Fußball geht es dabei zum Beispiel darum, möglichst oft die Querlatte zu treffen oder möglichst oft den Ball hoch zu halten. Da sind schon einige lustige Sachen dabei.

Freitag, 8. November: Da meine Erkältung immer noch nicht besser geworden ist, gehe ich zum Arzt und lasse mich krankschreiben. Dann beginne ich schon einmal mit der Planung für das Training am Abend mit der U16. Wir üben in der Halle Sandwehen Würfe mit den Jungs. Auch die Verteidigung kommt heute nicht zu kurz. Nach dem Training stellen Safet und ich die Mannschaft noch auf das morgige Punktspiel gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck ein. Ich setze mich mit Safet hin und kontrolliere alles Wichtige für das Match. Wir überprüfen dabei zum Beispiel, ob alle Spielerpässe da sind. Safet und ich verstehen uns nicht nur als Brüder sehr gut. Wir sind vor fünf Jahren aus Mazedonien nach Deutschland gekommen und stammen aus der Hauptstadt Skopje. Beim anschließenden Training mit den Herren geht es um den Wechsel zwischen Angriff und Verteidigung. Die Herren treten morgen in der Bezirksliga Nord beim TV Lamstedt an. Ich selbst werde aber nur dabei sein, sofern meine Gesundheit dies zulässt. Wir spielen in einer Liga mit dem zweiten und dritten Team von Basketball Lesum/Vegesack zusammen, wodurch schon mal ein paar Nordderbys in jeder Saison garantiert sind.

Sonnabend, 9. November: Genau 30 Jahre nach dem Mauerfall fahren wir mit mehreren Autos nach Osterholz-Scharmbeck zum Punktspiel unserer U16. Wir bekommen viel Unterstützung von den Eltern der Spieler, die sich immer wieder zum Fahren zur Verfügung stellen. Wir treffen uns um 11.15 Uhr und fahren eine Viertelstunde später in die Kreisstadt. Meine Mannschaft muss aber noch weiter Lehrgeld bezahlen. Wir verlieren mit 35:119. Die Mannschaft wirkt aber trotz der klaren Schlappe relativ gefasst. Am Abend schlägt der FC Bayern München Borussia Dortmund im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga mit 4:0. Mir war aber schon vorher klar, dass die Bayern das Match gewinnen werden. Vielleicht braucht Bayern auch gar keinen neuen Trainer, weil Hansi Flick seine Sache auch ganz gut zu machen scheint.

Sonntag, 10. November: Bei mir ist heute Entspannen angesagt. Ich mache es mir deshalb vor dem Fernseher gemütlich. Etwas tun muss ich aber trotzdem noch. Ich verfasse Berichte im Rahmen meiner Ausbildung zum Trockenbauer und befinde mich im letzten Jahr meiner Ausbildung. Das Spiel der ersten Herren habe ich wegen meiner Erkältung verpasst. Aber auch ohne mich haben die Jungs mit 78:69 beim TSV Lamstedt gewonnen. Es war der erste Saisonsieg, durch den wir in der Tabelle auf Platz neun klettern. Werder Bremen zieht leider in der Fußball-Bundesliga beim Tabellenführer Borussia Mönchengladbach trotz einer ordentlichen Leistung mit 1:3 den Kürzeren. Die Bremer leisten sich einfach zu viele Fehler in der Abwehr.

Montag, 11. November: Beim U16-Training besprechen wir das Spiel vom Sonnabend. Wir weisen die Spieler darauf hin, was nicht so gut gelaufen ist. Aber auch wenn wir bisher noch keinen Sieg gelandet haben, lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir predigen den Spielern immer wieder, dass es vor allem darauf ankommt, als Mannschaft aufzutreten – die Stimmung ist nach wie vor gut. Ich bin mir auch sicher, dass wir noch das eine oder andere Spiel gewinnen werden. Vor allem gegen Lesum/Vegesack rechnen wir uns etwas aus. Wir haben auch sechs Mädchen im Team, die sich sehr gut mit den Jungs verstehen. Perspektivisch gesehen möchten wir auch mal eine eigenständige Mädchenmannschaft bilden. Wir trainieren heute besonders Würfe und das Angriffsspiel. Am Abend gucke ich mir noch bei Youtube an, wie Joko und Klaas von ProSieben gegen andere Prominente antreten.

Dienstag, 12. November: Obwohl ich noch krankgeschrieben bin, fahre ich zur Baustelle Am Wall, um meine restlichen Werkzeuge abzuholen. Dann bereite ich mich auf die Berufsschule vor. Meine Gedanken drehen sich aber auch immer um den Basketballsport. Mein Vater Orhan und mein Onkel haben mich bereits in Mazedonien dazu gebracht. In meiner alten Heimat ist Basketball auch sehr populär. Unsere Nationalmannschaft ist aber nicht besonders erfolgreich. Mein Vater kommt auch ab und zu unseren Spielen. Er hat im Gegensatz zu mir aber nie im Verein gespielt. Mein großes Vorbild im Basketball ist LeBron James von den Los Angeles Lakers. Er ist einfach der kompletteste Spieler der Welt. Er kann Dreier, trifft aber auch aus der Mitteldistanz und unter dem Korb. Selbst hatte ich aber nie den Traum, Basketball-Profi zu werden. ⇒KH

Marcell Büntig, der Vorsitzende der TSV Farge-Rekum, wird als Nächster über seine Woche berichten.

Zur Person

Ronaldo Asan (18)

ist Herren-Spieler bei der Basketball-Gemeinschaft Blumenthaler TV/TV Schwanewede, deren männliche U16 er trainiert. Der Trockenbaumonteur-Azubi ist seit vier Jahren Mitglied beim Blumenthaler TV und wohnt in Lüssum.