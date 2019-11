Peter Moussalli will die Erfolgsserie mit den Regionalliga-C-Junioren des Blumenthaler SV an diesem Sonnabend beim SC Vowärts-Wacker 04 Billstedt fortsetzen. (Christian Kosak)

Blumenthal. Die Siegesserie ist gerissen, die Erfolgsserie nicht. Der Blumenthaler SV blickt nach dem jüngsten 2:2-Unentschieden gegen JLZ Emsland im SV Meppen auf fünf Spiele in der Fußball-Regionalliga Nord der der C-Junioren zurück, in denen er 13 Punkte verbuchte. Aber längst geht der Blick auch nach vorn, denn an diesem Sonnabend um 14 Uhr treten die Nordbremer beim SC Vorwärts-Wacker 04 Billstedt an und wollen weiter fleißig punkten. Schließlich sind die Hamburger Tabellenletzter und die Blumenthaler Überraschungsvierter.

Trotz dieser Konstellation ist Vorsicht geboten. Der SC Vorwärts-Wacker hat in seinem neunten Saisonspiel mit dem 4:0 gegen den VfL Osnabrück seinen ersten Saisonsieg gelandet und sicher Blut geleckt. „Wenn sie jetzt gegen uns gewinnen, dann ist der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen für sie nicht mehr groß“, rechnet BSV-Trainer Peter Moussalli mit heftiger Gegenwehr.

Mit der Gegenwehr von Abstiegskandidaten kennen sich die Blumenthaler, die vor der Saison ja selbst als ein solcher gehandelt wurden, mittlerweile aus. Und so setze Moussalli darauf, dass sein Team in Hamburg ein- oder dreifach punkte. Und das müsse es auch, denn mit dem Spiel in Billstedt gehen die Wochen gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte zu Ende. „Dann kommen die Kracher“, verweist Moussalli auf die kommenden Gegner, die dann Hannover 96, Hamburger SV und Werder Bremen heißen. Für den BSV gehe es ab sofort darum, mit einem guten Gefühl in die nach diesen Spielen anstehende Winterpause zu gehen.

In diese Pause wird Jannes Mahn nicht mehr mit dem BSV gehen. Das aus Nordenham zum BSV gestoßene Talent hat nicht die erhofften Einsatzzeiten bekommen und sich verabschiedet. Das ändert aber nichts daran, dass der BSV gegen den SC Vorwärts Wacker personell aus dem Vollen schöpfen kann. Lediglich Berkay Yilmaz fällt mit einer fiebrigen Erkältung aus.