Inge Holzfuß ist hauptberufliche Trainerin beim TV Schwanewede. Hier unterrichtet sie mit den Zwillingen Ella (links) und Ida zwei ihrer jüngsten Schützlinge. (Christian Kosak)

Bremen-Nord/Kreis Osterholz. Jan-Dirk Bruns (TSV Lesum-Burgdamm), Dennis Bokelmann (TV Schwanewede) und Frank Henk (Beckedorfer TC) sind einverstanden damit, wie die große Politik und die Landesregierungen von Bremen und Niedersachsen im zweiten Lockdown mit dem Individualsport, im Speziellen dem Tennissport, umgehen. Sie sind allesamt im Vorstand der jeweiligen Abteilungen beziehungsweise Vereine und freuen sich darüber, dass die Mitglieder unter Einschränkungen den Schläger schwingen dürfen. Ein Begriff aus der Zählweise ihrer Sportart passt diesbezüglich bestens: Vorteil Tennis

Ganz besonders bringen die drei Vereinsvertreter ihre Zustimmung darüber zum Ausdruck, dass der Tennisunterricht stattfinden kann. Schließlich sei das die Existenzgrundlage der Trainer. „Es gibt eine Unterscheidung zum Kontaktsport. So ist das für mich absolut in Ordnung“, sagt Dennis Bokelmann, der Tennis-Spartenleiter des TV Schwanewede. Die Folgen für den Punktspielbetrieb sehen so aus: Das Präsidium des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen um Raik Packeiser hat entschieden, dass zum Schutz aller die Spiele vom 2. bis 30. November in den Februar verschoben werden. Sollten sich allerdings zwei Vereine darauf einigen, unbedingt spielen zu wollen, ist dies gestattet und das Ergebnis fließt in die Wertung ein. Doppel sind der Verordnung entsprechend allerdings nicht zulässig.

Von den Einschränkungen im Trainingsbetrieb und bei den gebuchten Stunden ausgenommen sind als einzige diejenigen, die Einzel spielen. Die Doppel betreffend sind die Einschränkungen für die Vereine vom Tennisverband Niedersachsen-Bremen unterschiedlich. Während in Niedersachsen Spieler und Spielerinnen aus zwei Haushalten auf dem Platz stehen dürfen, müssen in Bremen alle Beteiligten aus einem Haushalt stammen. Fast alle Doppelrunden, die gerade bei Älteren beliebt sind, sind damit gesprengt. Was das Training angeht, sehen die Verordnungen von Bremen und Niedersachsen vor, dass ein Trainer am und maximal zwei Spielern beziehungsweise Spielerinnen auf dem Court erlaubt sind. Der TV Schwanewede schöpft diese Regelung aus, beim TSV Lesum-Burgdamm und dem Beckedorfer TC wird hingegen derzeit nur Einzeltraining angeboten.

„So offensiv wie möglich, so defensiv wie nötig“, beschreibt Jan-Dirk Bruns, der gemeinsam mit Christine Winter die Abteilungsspitze beim TSV Lesum-Burgdamm bildet, die Nutzung des Spielraums mit Blick auf die Corona-Regelungen. Für die Trainingsgruppe, die ihn persönlich betrifft, hat das eine Sechserrotation zur Folge. Von Unmut darüber keine Spur. „Ich empfinde es als Privileg, dass wir Tennis spielen dürfen“, sagt Bruns. Wer auf sein Kind während des Trainings warten will, darf weiterhin den Clubraum der Halle Am Rastplatz benutzen, allerdings ist die Küche geschlossen und der Getränkeverkauf eingestellt. Die Duschen dürfen zwar genutzt werden, der Vorstand empfiehlt aber, dies nicht zu tun. Wer von der gewohnten Doppelrunde nicht auf Einzel wechseln will, der kann für November von seinem Abonnement zurücktreten und erhält eine Gutschrift.

Als „faire Lösung“ bezeichnet Frank Henk, hauptberuflicher Trainer und Vorstandsmitglied beim Beckedorfer TC, unter dem Strich die Entscheidung der Politik im Umgang mit den Tennissportlern. Allerdings stellt er die Frage in den Raum, ob man an den Tennissport überhaupt mit Einschränkungen herangemusst hätte. Daran, dass wegen der steigenden Corona-Zahlen insgesamt etwas passieren musste, gibt es für ihn indes keine Zweifel. Die Umkleiden, Duschen und die Gastronomie der Anlage am Gewerbekamp im Beckedorf sind geschlossen. Auf dem Weg zum Platz wird eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen, beim Spielen und Trainieren nicht.

Die Einhaltung von Abständen und Hygienemaßnahmen sowie der Vorteil, eine kontaktarme Sportart zu betreiben, haben den Beckedorfer TC kürzlich davor bewahrt, wegen eines Corona-Falles Einschränkungen vornehmen zu müssen. „Das Gesundheitsamt hat schnell Stellung bezogen und uns mitgeteilt, dass der Sportbetrieb nicht eingeschränkt werden muss und wir nichts verändern müssen“, erklärt Thomas Lorzinski aus dem geschäftsführenden Vorstand des BTC. Ohnehin eingeschränkt haben die Beckedorfer derzeit die Möglichkeit, über das digitale Buchungssystem Hallenplätze zu mieten. Hallenbuchungen sind momentan nur für Vereinsmitglieder möglich.

„Die wichtigste Meldung war, dass die Trainer weiter arbeiten dürfen“, findet Dennis Bokelmann vom TV Schwanewede, der neben den Finanzen der Coaches auch die der Abteilung im Auge hat. Und was den Club angeht, werden durch die Schließung des Vereinsheims erneut nicht geringe Gelder fehlen, die mit dem Getränkeverkauf eingenommen worden sind. Diesbezüglich setzt Bokelmann auf die Unterstützung der Regierung. Dass vierköpfige Damen- oder Herrenrunden nicht mehr Doppel spielen können, bezeichnet er als „schade“, schließlich machen diese Runden einen wichtigen Teil des Vereinslebens aus. Die Umkleiden und Duschen stehen beim TV Schwanewede zur Verfügung, laut Bokelmann hätten sich alle gut damit arrangiert und würden sich an die Abstandsregeln halten. Die Situation ist damit ähnlich wie nach dem ersten Lockdown im Frühjahr. Der große Unterschied ist allerdings, dass seinerzeit auch die Tennisanlagen anfänglich von einer Schließung betroffen waren. Eine Situation, die Dennis Bokelmann sicherlich sein lebenslang in Erinnerung bleiben wird. Denn da hatte er zwei Tage nach der Wahl zum Spartenleiter die Anlage verriegeln müssen.

In angenehmer Erinnerung wird ihm hingegen die Teilnahme an einer Videokonferenz in dieser Woche mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil bleiben, der sich eigentlich vor Ort über die aktuelle Situation von Wirtschaft und Sportvereinen hatte informieren wollen, dies jedoch wegen der Corona-Situation nun online tat. Auf Einladung von Christina Jantz-Herrmann, SPD-Vorsitzende aus Schwanewede, war die Tennissparte des TV Schwanewede, die HSG Schwanewede/Neuenkirchen, der FC Hansa Schwanewede, der RV Vorwärts Neuenkirchen, der TSV Meyenburg und die DLRG mit Vereinsvertretern dabei.

Dennis Bokelmann und Jan-Peter Lemke, der zum Vorstand der HSG Schwanewede/Neuenkirchen zählt, bekamen dabei jeweils rund zehn Minuten lang Gelegenheit, ihre Sparte beziehungsweise ihren Verein dem aus seinem privaten Arbeitszimmer zugeschalteten Ministerpräsidenten zu präsentieren. Stephan Weil zeigte sich überrascht, dass die Tennis-Abteilung des TVS trotz der Schließung im ersten Lockdown neue Mitglieder gewinnen konnte und lud Dennis Bokelmann ein, dieses „bemerkenswerte Beispiel“ auf der Homepage „Niedersachsen hält zusammen“ des Landes darzustellen. „Ich bin beeindruckt von dem Engagement hier vor Ort“, schloss Stephan Weil seinen virtuellen Besuch in der Gemeinde Schwanewede ab, der ursprünglich im Dorphus Meyenburg hatte stattfinden sollen.

„Schön, dass man mal im Austausch war – klar nehme ich die Einladung an“, meinte Bokelmann, der Beispiele für die gute Entwicklung der Mitgliederzahlen nennt: „Es gab tägliche Online-Kommunikation. Wir haben das Vereinsleben aufrechterhalten und sind zusammengerückt.“ Der Meinungsaustausch mit den Politikern, auch der Landtagsabgeordnete Oliver Lottge war zugeschaltet, sei laut Bokelmann nicht als Wahlkampfveranstaltung herübergekommen und wäre sehr authentisch gewesen. Überdies habe er die Gelegenheit nicht nur genutzt, um die Tennissparte und ihre Erfolgsgeschichte vorzustellen, sondern auch kritische Bemerkungen anzubringen. „Die Förderwege, nicht unbedingt in Zusammenhang mit Corona, sind sehr lang“, nannte Dennis Bokelmann ein Beispiel.