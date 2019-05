Vegesack. Konstantin Flies und Alexander Sinhuber (U17) hatten in Lübeck in ihrem ersten Rennen im Junioren-Doppelzweier bereits einen Sieg eingefahren und wollten dieses auch in Bremen bestätigen.

Bei deutlich stärkerer Konkurrenz mussten sie sich aber am ersten Tag mit einem zweiten Platz zufriedengeben. Da Alexander Sinhuber danach verhindert war, startete sein Teamkollege Konstantin Flies im Einer. Hier konnte der Vegesacker sich als Erster mit einem Vorsprung von gut drei Längen durchsetzen.

Ole Grünert und Jan Schlegel (U17) waren im Junioren-Vierer mit Steuermann in Renn-Gemeinschaft mit dem Bremer RV dabei. Hier gab es zum Auftakt einen klaren Sieg, danach lief es nicht mehr so optimal (3.). Tjark Gerken und Smilla Reinhardt (U17) starteten auch mit dem Bremer RV im Zweier und Vierer. „Zweite und dritte Plätze gegen starke Konkurrenz aus dem norddeutschen Raum und dem Ruhrgebiet lassen letztlich aber noch keine finalen Erkenntnisse zu. Auch hier werden in Köln in rund einer Woche deutlichere Rückschlüsse zu erwarten sein“, meinte der VRV-Trainer Peter Hermes.

Marlicia Freundt (U17) blickt nach einem England-Aufenthalt auf ihr erstes Einer-Rennen zurück. Nach gutem Beginn kam sie als Dritte ins Ziel. „Hiernach machte sich der Trainingsrückstand bemerkbar, sodass sie nur als Vierte und Fünfte ihre Rennen beenden konnte“ (Peter Hermes). Neele Benjes (U19) startete zudem bei den Einer-Leichtgewichts-Juniorinnen (57,5 kg/2.), sowie mit Sportlerinnen aus Norddeutschland im offenen Zweier und Vierer (3.).

Der größte Teil der sieben Sportler der Vegesacker Kinderabteilung feierte übrigens auf dem Werdersee ihr Regatta-Debüt. Bei den elf Starts kam insgesamt neunmal der erste Platz heraus.