Vegesack. Beim Volleyball-Nachtturnier des ST.T.V. Berne erreichte die junge Mannschaft des Vegesacker Turnvereins den zufriedenstellenden fünften Rang. Der Debütant aus Vegesack hielt sich in der Gruppenphase schadlos und spielte so um den Turniersieg. Doch hier ging das VTV-Team mit Außenangreifer Lukas Gronau gegen die meist ältere Konkurrenz am Ende leer aus. Dennoch blicken sie auf ihre bisher beste Leistung zurück und wollen auch im nächsten Jahr in Berne wieder dabei sein.