Sven Pahler (SV Grambke-Oslebshausen III, rechts) hat im siegreichen Bremenliga-Spiel gegen die SG Findorff II freie Bahn. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Es gibt in der Handball-Bremenliga der Männer zwei Teams, die noch nicht verloren haben. Bei der einen Mannschaft handelt es sich um den SV Grambke-Oslebshausen II. Der Spitzenreiter verwies auch den TV Lilienthal deutlich mit 36:22 in die Schranken. Die andere noch verlustpunktfreie Formation ist der SV Grambke-Oslebshausen III. Diese behauptete sich auch gegen die SG Findorff II mit 31:23. Die HSG Schwanewede/Neuenkirchen III wurde hingegen mit einer 31:35-Niederlage gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.

SV Grambke-Oslebshausen III – SG Findorff II 31:23 (15:11): „Die erste Hälfte war noch recht ausgeglichen, da beide Mannschaften nur selten spielerische Lösungen fanden“, bilanzierte SVGO-III-Spielertrainer Simon Belis. Christian Michael traf aber alleine fünfmal aus dem Rückraum für die Hausherren ins Schwarze. Auch Alexander Rotenburg netzte dreimal von dort aus ein.

„Trotz aller Schwierigkeiten und der wieder einmal dünnen Personaldecke haben wir nicht einmal zurückgelegen“, so Belis. Nur beim 21:18 nach 46 Minuten wurde es noch einmal kurz kritisch. Daraufhin stellte Findorff II die Abwehr um und nahm die starken Rückraumspieler Tobias Götz und Christian Michael fortan in Manndeckung. „Hieraus ergaben sich aber große Räume, die wir dann allerdings auch gut spielerisch ausnutzten“, so Belis, Erwähnenswert sei auch die Leistung seines Torhüters Jannis Walther gewesen – er wehrte auch drei Siebenmeter ab.

SV Grambke-Oslebshausen III: Walther; Belis (3), Michael (9/4), Pahler (2), Dietze, Rotenberg (5), Götz (6), Siuts (6).

SV Grambke-Oslebshausen II – TV Lilienthal 36:22 (19:12): „Wir sind schon wieder auf einen dezimierten Gegner gestoßen. Aber die Stammsieben stand Lilienthal zur Verfügung“, meinte SVGO-II-Coach Jörg Rutenberg. Vor allem TVL-Goalgetter Christian Arlt bereitete den Hausherren mit seinen neun Treffern Probleme. Der Sieg des Spitzenreiters geriet dadurch aber nie in Gefahr.

Dies lag auch am Schlussmann der Gastgeber, Timon Süß. Dieser löste nach 25 Minuten Stammkeeper Daniel Schimske zwischen den Pfosten ab. „Timon hat in der zweiten Halbzeit eine wirklich starke Vorstellung abgeliefert“, betonte Rutenberg. Aber auch Schimske habe in der ersten Hälfte nicht enttäuscht. „Weil Daniel dann aber zwei unglückliche Gegentore kassierte, habe ich mich zum Wechsel entschlossen“, so Rutenberg. Er hob auch die Leistungen seines Rechtsaußen Jonas Pfeiffer sowie seines Linksaußen Tom Lange hervor. Nach einer Viertelstunde nahm Jörg Rutenberg beim 6:4 eine Auszeit: „Da habe ich zu mehr Konzentration gemahnt – dann wurde es besser.“

SV Grambke-Oslebshausen II: Schimske, Süß; Schmidt (1), Lange (7), Stellmascek (5/1), Bischof (4), Stegemann (1), Pfeiffer (12/3), Zittlosen (3), Metzscher (2), Kohrt (1), Hellmann.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen III – VSK Osterholz-Scharmbeck 31:35 (15:15): „In einem spannenden Spiel ging uns am Ende die Luft aus“, resümierte HSG-III-Spielertrainer René Tants. Bis zur 55. Minute sei es eine Partie auf Augenhöhe gewesen. „Doch dann hatten wir ein paar technische Fehler, die uns den Sieg nicht gegönnt haben“, so Tants.

Über das ganze Spiel gesehen hätte seine Deckung aber aus seiner Sicht besser stehen müssen. Dies vermochten vor allem die beiden Torjäger der Gäste, Daniel Schütte und Clemens Böschen, auszunutzen. Erfolgreichste Werfer bei den „Schwänen“ waren René Tants und Rene Wischhusen mit jeweils sieben Treffern. Nach einem 7:4-Vorsprung nach elf Minuten deutete noch einiges auf einen Sieg der Hausherren hin. Doch der Gast wendete das Blatt innerhalb von nur zehn Minuten zur 13:10-Führung.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen III: Humborg; Garstka (1), Schweers, Blendermann (3), Siemer (2), Thole (2), Ohlandt (2), Tants (7), Wischhusen (7), Hütten (3), Dörjes (2), Müller (2).