Der SAVer Jakob Guzmann schlägt auch beim Turnier auf. (Christian Kosak)

Vegesack. An diesem Freitag steht die Konkurrenz bei den Senioren bis 3000 (QTTR/Beginn 19 Uhr) im Blickpunkt.

Die Nord-Cup-Veranstaltung wird am Sonnabend, 11. August, mit den Erwachsenen bis 1500 (QTTR/10 Uhr), bis 1800 (QTTR/14.30 Uhr) und den Doppel-Begegnungen bis 3000 (QTTR/19 Uhr) fortgesetzt. Am Abschluss-Tag (12. August) sind dann die Erwachsenen bis 1650 (QTTR/10 Uhr) und die Erwachsenen bis 3000 (QTTR/14.30 Uhr) im Einsatz. Hier stehen dann unter anderem auch Matti von Harten (TSV Lunestedt/Regionalliga Nord) und Jakob Guzmann (SAV/Ex-Oberligaspieler) an der Platte, die sicherlich für viele spektakuläre Ballwechsel sorgen werden.

"Wir haben über 80 Meldungen aus Bremen, Niedersachsen, Ruhrgebiet, Berlin, dem Saarland und Oberbayern. Theoretisch hätten wir Platz für 136 Teilnehmer. Somit hoffen wir noch auf weitere Anmeldungen und haben den Meldeschluss auf 30 Minuten vor Start der jeweiligen Konkurrenzen verlängert, um unser Ziel von 100 Teilnehmern noch erreichen zu können", äußerte sich Vegesacks Spartenleiter Christian Wantoch.

Die Konkurrenz bis 1500 ist an diesem Freitag bereits ausgebucht. "In allen anderen Konkurrenzen sind aber noch einige Startplätze verfügbar", sagte Wantoch, der nicht hofft, dass die Bauarbeiten auf der A270 für die Teilnehmer/innen zu großen Problemen bei der Anfahrt führt.