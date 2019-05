Warfleth. Beim Halbfinale zur deutschen Meisterschaft im Radball der U13-Gruppe II 2 in Wiednitz (Sachsen) konnten die Schwichtenhövel-Brüder nur einen Sieg bejubeln und verpassten so den Einzug in die Finalrunde. Mit dem Trainer Veit Ulbrich sowie Peter Schwichtenhövel machten sich Finn und Erik Schwichtenhövel bereits einen Tag vor dem Event auf den Weg, „um frisch und ausgeruht am Spieltag aufzutrumpfen“, äußerte sich der RV-Geschäftsführer Jens Skuza.

Der Halbfinal-Spieltag ging dann mit bekannten Gegnern los. Gegen RCT Hannover I wurde es ein munteres Spielchen, „in dem die Nervosität auf beiden Seiten zu spüren war“ (Skuza). Letztlich behaupteten sich die Warflether mit 5:2. Im Spiel zwei gegen die SG Lückersdorf Gelenau Eberstedt (1:5) machte sich dann wie erwartet der Altersunterschied der jungen Warflether bemerkbar. Die SG nutzte jede Unkonzentriertheit der Schwichtenhövels zu einem Tor.

„Dies war jedoch noch nicht der Tiefpunkt der RV-Schützlinge“, so Skuza. Denn auch gegen den RV Gärtringen II (3:9), den Lokalmatadoren aus Wiednitz (2:8) und dem RSV Großkoschen (1:6) war kein Blumentopf zu gewinnen. Somit reichte es nicht, sich für das Finale zur deutschen Meisterschaft zu qualifizieren.

„Im nächsten Jahr sind unsere Warflether Jungs die Älteren und werden ähnlich stark auftrumpfen. Wir als Rand-Sportverein sind darüber hinaus auf Sponsoren angewiesen, wenn wir Erfolge einfahren wollen. Der Wettbewerb fährt auf den neusten Carbon-Rädern und wir auf 25 Jahre alten Stahlrädern“, sagte der erste RV-Vorsitzende André Meyer.