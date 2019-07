Torben Lemke (WK)

Mittwoch, 24. Juli: In den Ferien entspannt sich mein geregelter Tagesablauf merklich und führt zu einer Verschiebung der Frühstückszeiten von 6.30 auf 8.30 Uhr. Anderthalb Wochen Urlaub und ein Besuch des Deichbrand-Festivals am vergangenen Wochenende haben aber dafür gesorgt, dass immer noch ausreichend Beschäftigungs-Therapie da ist. Ich habe den Routinebesuch beim Zahnarzt, das Zusammensuchen der Unterlagen für die Steuererklärung und das Aufräumen des Kellers aufgeschoben. Das ist alles nur mäßig spaßig. Ich weiß schon, warum ich das aufgehoben habe. Beim Gedanken klingen sofort wieder die Worte meiner Mutter Kirsten: „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“ in meinen Ohren. Die Sinnhaftigkeit erschließt sich mir, die praktische Umsetzung ist jedoch gelegentlich ausbaufähig. Mit fast 29 Jahren werden dabei meine Verhaltensweisen mit erschreckender Genauigkeit denen meiner Eltern immer ähnlicher. Beispielsweise ist die überproportionale Leidenschaft meines Vaters Jan-Peter für To-do-Listen auch bei mir eingekehrt. Deshalb ist mein gesamtes Büro mit kleinen gelben Post-its dicht tapeziert. Auf dem gelben Zettelchen für heute steht die große Reinigung des Autos an, das durch das Festival etwas lädiert daherkommt.



Donnerstag, 25. Juli: Mein Körper hat die letzten Wehwehchen des Festivals überstanden. Das Deichbrand überzeugte. Ich habe bei bestem Wetter viele Bekannte getroffen, die sich ebenfalls auf die Achterbahnfahrt des vergangenen musikalischen Jahrzehnts begeben wollten. Es wurden wieder zahlreiche Bands, die ihren musikalischen Zenit überschritten haben, gebucht. Hier und da zaubern die Organisatoren aber auch ein paar gute Newcomer und nette Nischenbands hervor, die sonst in Bremen und Oldenburg selten zu sehen sind. Unschlüssig stimmt mich weiterhin der Fakt, dass Teile der Festivalgänger bei Zahlung des Tickets beanspruchen, dass das Festival und gerade der Campingplatz als Ort für erweiterten Vandalismus und eine „Nach-mir-die-Sintflut“-Mentalität genutzt werden kann. Dass ich mit fast 30 Jahren noch auf Festivals rumturne, wird wahrscheinlich dieser herrlichen Eigendynamik, das Loslassen und dem gefühlten Freisein mit weiteren 54 499 Personen über mehrere Tage geschuldet sein. Mein Körper ist jedoch im Anschluss größtenteils von Glückshormonen entleert. Bei einer Post-Festival-Depression handelt es sich auch schon um einen medizinischen Fachbegriff. Ein Gegenmittel ist Bewegung. Da passt es, dass heute endlich wieder Vorbereitungstraining mit den Handballern ansteht und mein Trainer Andreas Szwalkiewicz mir helfen kann, den Serotonin-Gehalt des Körpers durch kommenden Muskelkater und der Frage „Warum tue ich mir das alles an?“ wieder aufzufüllen.



Freitag, 26. Juli: Aua. Es tut alles vom gestrigen Training weh. Ich habe anscheinend neue Muskeln, weil ich da gefühlt noch nie Muskelkater hatte. Bei der HSG bedeutet Vorbereitung wie bei allen Ballsport-Vereinen zunächst laufen und Kraft. Es gibt in Neuenkirchen einen malerischen Deich, der mit weichen Beton-Zufahrtswegen leider einen unfassbaren Charme auf das Trainerteam ausstrahlt. Also schön in knappen Intervall-Läufen, in Froschsprüngen oder auf allen vieren den Deich rauf und runter. Ich bin jetzt gefühlte 31 Jahre alt und der Zweitälteste unter den Spielern. Erwartet wird also, Verantwortung zu übernehmen und bei den verschiedenen Übungsformen voranzugehen. Leider merke ich, dass der Zahn der Zeit meine nicht vorhandenen Talente für längere Läufe noch zusätzlich limitiert hat und ich mir zum ersten Mal das Geschehen von ganz hinten anschaue. Das ist ein schrecklicher Schlag für mein sportliches Ego. Aber vielleicht handelt es sich auch einfach um ein Zeichen, dass nach mehreren Jahren rücksichtslosen Verhaltens gegenüber dem eigenen Körper mit Knie- und Schulterschäden so langsam die Zeit kommt. Als Reaktion habe ich vor einiger Zeit panisch mit Yoga angefangen, denn was Dirk Nowitzki geholfen hat, kann ja nur gut für mich sein. Das sieht aber bei einem über zwei Meter großen Menschen wie ein Nilpferd beim Bodenturnen aus. Aber ich glaube, es hilft. Deshalb nutze ich den individuellen Trainingstag zum ausgiebigen Dehnprogramm. In diesem Sinne: Namasté.



Sonnabend, 27. Juli: Meine Eltern besuchen mich in Oldenburg. Mit anderthalbjähriger Unterbrechung fürs Referendariat in Ostfriesland bin ich nun seit neun Jahren in der Huntestadt wohnhaft. Für meine Eltern bedeutet der Besuch, dass sie die „falsche“ Weserseite betreten. Mit derartigen lokalen Befindlichkeiten bin ich groß geworden. Bei Gesprächen in der Diskothek „StuBu“ war man alles, nur eben kein richtiger Bremer, da Bremen-Nord kein richtiges bremisches Gebiet wäre. Für meine Eltern hat der Tag noch die Erkenntnis, dass eine Strecke von 80 Kilometern doch noch mit dem Fahrrad machbar ist und die Gewissheit, dass der älteste Sohn halbwegs gut zurechtkommt.



Sonntag, 28. Juli: Ich schmeiße mir über die Kopfhörer einen Podcast rein, ehe ich den Staubsauger schwinge. Am liebsten höre ich „Fest&Flauschig“, ein Podcast des Hamburger Musikers Olli Schulz und Jan Böhmermann, der viele Bezeichnungen hat, aber für mich in erster Linie Bremen-Norder ist. Wie ein kleines Kind freue ich mich, wenn Böhmermann vom chinesischen Restaurant „Aumunder Garten“ berichtet oder er jugendliche Erinnerungen vom Vegesacker Bahnhof schildert. Ich verfalle dann meistens auch in romantisierende Gedanken. Viele Feierlichkeiten von 18. Geburtstagen, das Hafenfest, die erste Beziehung, Besuche im Haven-Höövt oder ein nächtliches Baguette-Essen im „ZumZum“ sind bei mir abgespeichert. Ich bin echt froh, in Bremen-Nord aufgewachsen zu sein. Auch wenn sich alles verändert, wird Bremen-Nord immer Bremen-Nord bleiben.



Montag, 29. Juli: Alte Handballer-Weisheit: Montag ist Schontag. Das gilt aber leider derzeit nicht bei der HSG. Zum Glück gab es Ende vergangener Woche zum ersten Mal das Objekt der Begierde, den Handball wieder in die Hände. Trotz guter Vorsätze habe ich natürlich den zweiten Ball unaufgewärmt und mit voller Wucht auf das Tor geworfen. Dabei ist die Schulter gefühlt hinterhergeflogen. Wir trainieren derzeit vier Mal wöchentlich. Ich telefoniere noch mit meinen beiden Brüdern, dem 65-fachen Nationalspieler Finn und Jari, die eher bei zwei bis drei Einheiten pro Tag in Melsungen und Lemgo liegen. Die beiden stöhnen natürlich auch ein wenig. Aber generell sprechen wir weniger über Handball. Handball ist für jeden von uns ein großer Teil unseres Lebens, aber nicht alles, und das ist hier spürbar. Wir besprechen lieber die Spielerwechsel in der NBA und diskutieren die immensen gesundheitlichen Vorteile von Apfelessig.



Dienstag, 30. Juli: Ich lese zurzeit viel. Einiges, was in Tageszeitungen und Onlinemagazinen publiziert wird, kann ich später im Unterricht verwenden und damit einen Mehrwert zum oftmals statischen Schulbuch liefern. Um meine Informationszufuhr auch auf die Lebenswelt der Schüler zuzuspitzen, bin ich auch in sozialen Netzwerken unterwegs. Gerade Kommentarspalten unter Artikeln zur Fridays-for-Future-Bewegung sind für mich fast unlesbar geworden. Es ist erschreckend, wie dort gerade ältere Personen mit einer unfassbaren Arroganz breite wissenschaftliche Ergebnisse missachten und Schülern Dinge vorwerfen, die sich aktiv in einen Diskurs einbringen wollen und ihr demokratisches Recht auf Mündigkeit wahrnehmen wollen. Ich habe Vertrauen in die kommende Generation, da Großteile schon verstanden haben, dass etwas getan und spätestens jetzt auch umgesetzt werden muss. Abends steht das erste Trainingsspiel an.



