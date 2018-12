Die Gröpelinger mussten sich am Sonnabend nicht einmal umziehen und auf den Kunstrasenplatz im Ihletal Fußballkunst zeigen. Sie durften die drei Punkte kampflos mit nach Hause nehmen, weil die Gastgeber wegen Personalmangels keine Mannschaft aufbieten konnten.

Die Spielabsage einer Heimmannschaft kurz vor dem offiziellen Anpfiff ist höchst ungewöhnlich und für den TSV Lesum-Burgdamm zudem sicherlich unangenehm. Noch am Freitagabend musste Trainer Bayram Özkul davon ausgehen, eine komplette Elf ins Rennen schicken zu können und zwei oder drei angeschlagene Akteure auf der Ersatzbank in Reserve zu haben. Dann aber hätten zwei Spieler wegen privater Termine am Spieltag kurzfristig abgesagt und drei weitere seien ohne Entschuldigung überhaupt nicht aufgetaucht. Bayram Özkul: „Für mich ist das Arbeitsverweigerung.“

Die umsonst angereisten Westbremer hätten als Tabellensiebter wahrscheinlich auch gegen eine komplette Lesumer Mannschaft kaum Probleme gehabt, die drei Punkte einzusacken. Dass aber fast eine halbe Mannschaft den Verein so kurzfristig im Regen stehen lässt, haben sie in der Landesliga aber wohl noch nicht erlebt. Und natürlich schlug auch dem Lesumer Trainer dieses aufs Gemüt. Er sei zwar hart im Nehmen, habe aber für diese teamschädigende Haltung kein Verständnis, sagte Özkul am Sonnabend. Dem 44-Jährigen, der für den SV Türkspor jahrelang in der Bremen-Liga spielte, steht auf dem Papier ein genügend großer Kader zur Verfügung. Doch die Vorbereitung auf die Saison war extrem kurz, und in den Meisterschaftsspielen wurde schnell deutlich, dass die Heidberger kaum Landesliga tauglich sind. Nach 17 Spielen stehen denn auch nur drei Pluspunkte auf ihrem Konto.

"Vereinsschädigende Haltung" einiger Spieler

Dennoch lässt sich Özkul von der „vereinsschädigenden Haltung“ einiger Akteure nach eigenen Worten nicht entmutigen. Er will die Winterpause nutzen, um neue Spieler für den Kampf gegen den Abstieg zu gewinnen. Mit fünf Akteuren stehe er bereits in engem Kontakt, weitere sollten hinzukommen. Und die ebenfalls abstiegsbedrohten Teams seien noch nicht so weit davon geeilt, dass sich eine Aufholjagd nicht lohnen würde, zeigt sich Bayram Özkul optimistisch. Ohne den Blick für die Realität zu verlieren.

Und die besagt, dass der Lesumer Traditionsverein in der Landesliga bislang ein Spiel gewonnen und 16 verloren hat. Und dass er im Schnitt nur 0,8 Tore pro Spiel schoss, aber 5,5 Gegentreffer kassierte. Um die Klasse zu halten, muss man also hoffen, dass der Weihnachtsmann auch noch einmal am 1. Juni auf dem Heidberg oder im Ihletal auftaucht, um dem TSV Lesum-Burgdamm mit dem Verbleib in der Landesliga zu beschenken. Dann haben Bayram Özkul und seine Mannschaft OT Bremen zu Gast.