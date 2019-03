Mittelfeldmann Mola Lamine Khan (rechts) sorgte beim 2:0-Sieg des Blumenthaler SV immer wieder für Entlastung. (Christian Kosak)

Blumenthal. Mit dem 2:0-Heimsieg gegen den SV Werder Bremen III hat der Blumenthaler SV zwar fünf der letzten sechs Spiele in der Fußball-Bremen-Liga gewonnen und nun ebenso wie der Nordrivale SG Aumund-Vegesack 29 Punkte gesammelt. Doch restlos zufrieden war Trainer Denis Spitzer mit der Vorstellung seiner Schützlinge gegen die spielstarken Grün-Weißen nicht. In der ersten Halbzeit und in der Schlussphase habe ihm das Zweikampfverhalten nicht immer gefallen, bilanzierte der Coach.

Rund 150 Zuschauer sahen am Sonnabend auf dem Kunstrasenplatz des Burgwallstadions dennoch ein temporeiches und kampfbetontes Match zweier technischer versierter und spielstarker Mannschaften. In dem die Gäste sich stets auf Augenhöhe mit den Gastgebern befanden und mehr Ballbesitz hatten.

Von Beginn an sahen sich die Blumenthaler frühem Pressing der Werderaner ausgesetzt, die bei Balleroberung konsequent die Offensive und den Torerfolg suchten. Der allerdings blieb aus, weil die Defensive der Burgwallelf mit Glück, aber auch viel Geschick manch brenzlige Situation überstand. Und weil sich Thomas Büttelmann als souveräner Rückhalt zwischen den Pfosten erwies. So in der 31. Minute, als er einen Freistoß von Karim Jahjah aus 25 Metern parierte. Bezeichnend jedoch für die Unzulänglichkeit der Gäste im Blumenthaler Strafraum war eine Szene in der 49. Minute. Da brachte Bakary Bojang das Kunststück fertig, den Ball aus einem Meter Entfernung über den Querbalken zu jagen.

Zu diesem Zeitpunkt lag die Burgwallelf nicht unverdient mit 1:0 in Front. Drei Minuten vor dem Halbzeitpfiff hatte Daniel Younis eine „geile Kombination“, wie es der Ex-Blumenthaler Malte Tietze als Zaungast kommentierte, zum Führungstreffer genutzt. Younis unterband in der eigenen Hälfte einen Werder-Angriff, und über Avni-Serdar Güngör und Mahdi Matar lief der Ball wie am Schnürchen durch die Freiräume der Grün-Weißen, bis er wieder zu Younis gelangte, der ihn aus 18 Metern ins Netz wuchtete (41.).

Die Werderaner kamen früh aus der Halbzeitpause zurück auf den Platz. Ein Zeichen, dass sie die vierte Niederlage in Serie unbedingt vermeiden wollten. Und sie setzten die Gastgeber sofort nach Wiederanpfiff gehörig unter Druck. Doch der finale Pass als Vorlage zum Ausgleichstreffer fehlte, weil die von Denis Spitzer dirigierte Blumenthaler Abwehr sich nicht überlisten ließ. Zudem sorgten die Entlastungsangriffe der Nordbremer über Serdar-Avni Güngör und Mola Lamine Khan stets für Gefahr vor dem Tor der Grün-Weißen. Güngör war es denn auch, der in der 60. Minute an der linken Eckfahne seinen Gegenspieler austanzte und zentimetergenau für Vinzenz van Koll auflegte. Der Mittelstürmer der Blumenthaler fackelte nicht lange und vollendete knallhart zur 2:0-Führung (60.). Zwölf Minuten später saß van Koll auf dem Kunstrasen und hielt sich den Kopf. Zum zweiten Mal hatte ihn Werders beinharter Abwehrspieler Ludwig Voß mit dem Ellbogen traktiert und sah dafür die Ampelkarte. Die er auch eine Minute zuvor hätte zücken können, zumindest aber Elfmeter pfeifen müssen, als Werders wieselflinker Angreifer Sora Terada im 16er von den Beinen geholt wurde. In dieser Einschätzung waren sich Denis Spitzer und Werder-Trainer Andreas Ernst einig. Doch während der Schiedsrichter-Assistenz die Fahne schwenkte und auf eine ahnungswürdige Regelwidrigkeit hinwies, ließ der Unparteiische Jannik Weibrecht weiterspielen.

Trotz dieses „Geschenks“ und in Überzahl riss nun der Faden bei den Nordbremern. Sie präsentierten sich fahrig und unkonzentriert, was Denis Spitzer verständlicherweise missfiel, während Andreas Ernst bilanzierte: „Ohne Tore kann man sich nichts kaufen.“