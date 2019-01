Im siegreichen Spiel gegen den SV Moslesfehn II war der LTV-Akteur Danielt Bartels im vierten Satz aus dem Rückschlag erfolgreich. (Jörg Suhren)

Lemwerder. Im ersten Spiel hatten die Lemwerderaner gegen den Ahlhorner SV II noch glatt mit 0:3 Sätzen das Nachsehen. So musste in Sachen Aufstieg anschließend unbedingt ein Happy End gegen den Abstiegskandidaten SV Moslesfehn II her. Das klappte nach einer Leistungssteigerung mit dem harterkämpften 3:1-Sieg.

Da das LTV-Team erst um 14 Uhr in Ahlhorn gefordert war, konnte man sich zuvor schon über das Stolpern des Mitaufstiegs-Konkurrenten TuS Bothfeld 04 freuen. MTV Hammah und der SV Düdenbüttel (jeweils 16:8 Zähler) siegten wie die Ahlhorner jeweils zweimal.

Ahlhorner SV II – Lemwerder TV 3:0 (11:8, 11:6, 11:4): Da die Ahlhorner sich auch gegen den SV Moslesfehn (3:2) behaupteten, nutzten sie perfekt den Heimvorteil. In der Hinrunde konnte sich der Lemwerder TV daheim im Sport- und Freizeitzentrum noch knapp mit 3:2 durchsetzen. Im nun verlorenem Rückspiel hielten sie nur im ersten Durchgang noch einigermaßen dagegen (11:8). Hiernach ging es immer weiter bergab.

Konnte das LTV-Team im zweiten Durchgang noch sechs Punkte erzielen, waren es im Abschlusssatz zwei weniger (4:11). „Wir hatten uns viel vorgenommen und wollten eigentlich die angezogene Handbremse etwas lösen. Wir haben ja nichts zu verlieren in der Liga – sind die Neuen“, meinte der LTV-Mannschaftsführer Julian Aust. Doch das klappte nicht, weil man eine zu große Eigenfehlerquote im offensiven Bereich hatte „und wir erzeugten hier keinen großen Druck“, so Aust. Zudem bekamen sie den Ex-ASV-Nationalspieler Philip Meiners nicht in den Griff und versäumten es ihn aus dem Spiel zu nehmen.

SV Moslesfehn II – Lemwerder TV 1:3 (6:11, 11:8, 5:11, 12:14): Gegen die Moslesfehner hatte der Lemwerder TV am zweiten Spieltag noch einen souveränen 3:0-Heimerfolg gefeiert. Nun brauchte das Kienast-Team vier Sätze, um die Oberhand zu behalten. Wie in der ersten Partie spielten Sebastian Drees in der Abwehr, Julian Aust (Mitte) und im Angriff Patrick und Daniel Bartelt – den Abwehr-Part von Patrick Suhren übernahm Matti Kienast. Im ersten Durchgang spielte das LTV-Team mit dem eigenen Ball. „Das sollte ein großer Faktor in diesem Spiel werden, weil wir zu Beginn vom Gegner gut weg gekommen sind“, berichtete Julian Aust.

Mit dem Spielgerät von Moslesfehn – „ein sehr leichter und schneller Ball“ (Aust) hatte der Lemwerder TV dann seine Probleme. Die Folge waren laut Aust eine unsaubere Annahme und die Vorlagen waren zu weit weg von der Leine. Der LTV reagierte – Matti Kienast ging in die Mitte und Julian Aust in die Abwehr. Dennoch konnte Lemwerder den 3:10-Rückstand nicht mehr aufholen (8:11). Viel besser klappte es in Durchgang drei. „Da waren wir spielerisch sehr stark“, freute sich Aust. Den wichtigen 3:1-Erfolg machte letztlich in der Verlängerung Daniel Bartelt, aus dem eigenen Angriff heraus, perfekt. Am siebten Spieltag reist das LTV-Team nun nach Hammah. Am Sonntag, 3. Februar (Beginn 10 Uhr), treffen die Schützlinge von Uwe Kienast dort auf das Gastgeber-Team und TV Brettorf III und nehmen nun in Sachen Aufstieg wieder die Verfolgerrolle ein.

Lemwerder TV: Daniel Bartelt, Patrick Bartelt, Aust, Martin, Suhren, Matti Kienast, Lasse Kienast, Drees.