Dennis Bokelmann (fr)

Mittwoch, 26. Juni: Schon mit dem Aufstehen fiebere ich dem Abend entgegen, denn unsere nächste Bandprobe steht an. Bereits seit 18 Jahren bringen meine Freunde Daniel Hohorst, Torben Abt, Jörg Niedderer und ich unsere eigenen Songs unters Volk. Wir haben unter dem Namen „wirfürwen“ mittlerweile Hunderte Konzerte im ganzen Land gespielt und mehrere Alben herausgebracht. Es ist eine besondere Session, da am Freitag die Veröffentlichung unserer neuen Single „Weltuntergang“ ansteht. Ich sitze also nicht nur am Schlagzeug und arbeite mit den Jungs an neuen Songs, sondern auch am Küchentisch unseres Proberaumkomplexes, um die Planung des Releases voranzutreiben. Zudem wird am Freitag dann auch das dazugehörige Musikvideo auf Youtube, Facebook und Instagram zur Verfügung gestellt. Nach all den Jahren ist dies immer noch ein aufregender Moment. Denn natürlich sind mir die Reaktionen auf so ein Video sehr wichtig, zumal wir mit diesem Song ein sehr aktuelles Thema ansprechen. Für uns eher ungewöhnlich, aber der Klimawandel geht uns nun mal alle an. Um quasi unsere CO2-Bilanz bei dieser Produktion möglichst gering zu halten, ist dies eine rein bremische Angelegenheit. Wir haben den Song im Tonstudio von Sven Krumme in der Neustadt und das Video in den Harbor Inn Studios in Walle aufgenommen mit dem Nordbremer Foto- und Videokünstler Björn Bremer, besser bekannt als „Takin’ Shotz“.

Donnerstag, 27. Juni: Seit ich auf der Welt bin, verbringe ich einen Großteil meiner Freizeit auf der Tennisanlage des TV Schwanewede. Das Feuer brennt bis heute. Nach einem fünfjährigen Ausflug in die Herren-30-Oberliga mit dem TC Falkenberg hat es meinen alten Freund Julian Schwabe und mich wieder zu unserem Heimatverein gezogen. Seit 26 Jahren bestreiten wir zusammen unsere Punktspiele. Eine Tennismannschaft ohne ihn kann ich mir nicht vorstellen. Unsere alten Teamkollegen aus Schwanewede haben hier im Herren-30-Bereich in den vergangenen Jahren schon so viel aufgebaut, auf das wir immer etwas neidisch herübergeschaut haben. Dabei geht es gar nicht um die Höhe der Spielklasse, sondern einfach um den Zusammenhalt. Es steht das Abschlusstraining für unser Punktspiel am Sonntag beim TV Süd Bremen an. Ich bin zufrieden mit meiner aktuellen Form und kann meine Einheit pünktlich beenden. Jeder Trainingstag endet mit einem Beisammensein, denn Geselligkeit wird am Flachsberg großgeschrieben.

Freitag, 26. Juni: In dieser Woche habe ich drei Tage eine Schulung zum Thema „Unternehmerisch denken und handeln“ besucht. Was auf der einen Seite sehr spannend und lehrreich war, führt auf der anderen Seite dazu, dass das berufliche Tagesgeschäft liegen bleibt. Nach vielen internen Meetings am gestrigen Tag muss ich daher nun der E-Mail-Flut und Anruferliste den Kampf ansagen. Ich bin bei der EWE in Oldenburg als „Vertriebsmanager“ im Geschäftskundenbereich angestellt. Ich steuere und betreue Dienstleister, die uns bei der Akquisition unserer Produkte unterstützen sollen. Das bedeutet für mich in erster Linie, dass ich viel kommunizieren muss. Ich denke, das liegt mir auch ganz gut. Egal, ob es im beruflichen oder privaten Umfeld ist, Kommunikation ist für mich der Bulldozer, um jegliche Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Hier kann ich auch viel aus meinen Erfahrungen als Fußballspieler und -jugendtrainer ziehen. Ein Team, das nicht kommuniziert, ist tot.

Sonnabend, 29. Juni: Die Familienseite von Lena kommt zum Frühstück, denn Lena hatte unter der Woche Geburtstag. Rührei, Brötchen und reichlich Auflage bilden mal wieder einen wahren Gaumenschmaus. Zudem kann ein langersehntes Geburtstagsgeschenk eingeweiht werden: der allseits bekannte Thermomix. Dieser liefert uns wie von Zauberhand feinste Pancakes, wodurch ich diese nicht unerhebliche Anschaffung wieder ein Stückchen mehr nachvollziehen kann. Gerade für unsere Zwillingsmädchen Ida und Ella ist der Vormittag sehr aufregend, denn Oma, Opa, Tante und Onkel sind natürlich nicht jeden Tag gleichzeitig vor Ort. Wir sehen uns noch gemeinsam ein Video aus der Kita-Gruppe an. Ihre Erzieherinnen haben einen Tag mit der Kamera dokumentiert und daraus einen Film zusammengeschnitten, um uns Eltern den Alltag der Kinder in der Betreuungsstätte näherzubringen. Es ist schön, unsere Kinder in einer so engagierten Betreuung zu wissen.

Sonntag, 30. Juni: Es herrschen locker 35 Grad auf der Anlage des Zweiten TV Süd Bremen. Von Schatten ist weit und breit nichts zu sehen. Wie erwartet, treffe ich im Einzel auf den ungeschlagenen Markus Nidrich. Er legt los wie die Feuerwehr und führt schnell mit 4:1. Ich versuche, die Ruhe zu bewahren und mich auf seine Kick-Aufschläge einzustellen. Mit einem Rebreak bin ich endlich im Match angekommen. Doch letztlich unterlaufen mir beim Stand von 4:5 und 30:30 zwei leichte Vorhandfehler bei eigenem Aufschlag. Im zweiten Durchgang kassiere ich beim Stand von 3:4 wieder ein Break. Zwei Doppelfehler tragen stark dazu bei. Das regt mich unüberhörbar auf. Als Nidrich zum Matchgewinn aufschlägt, erarbeite ich mir noch drei Breakbälle, kann diese aber nicht nutzen. Er verwertet hingegen seinen ersten Matchball zum Sieg. Zumindest im Doppel gelingt es mir aber an der Seite von Julian Schwabe, Markus Nidrich seine einzige Saisonniederlage beizubringen. Da meine drei Teamkollegen zuvor in ihren Einzeln ihre Überlegenheit erfolgreich ausspielen konnten, ist damit unser 5:1-Auswärtssieg perfekt.

Montag, 1. Juli: Am Trainingstag von Lena muss ich pünktlich von der Arbeit zu Hause sein, um die Kinderbetreuung zu übernehmen. Lena und ich haben uns vor sechseinhalb Jahren auf dem Geburtstag einer gemeinsamen Freundin kennengelernt. Irgendwann habe ich sie natürlich auch mit zum Tennis genommen. Mama, Papa, Schwester, Cousine, alle spielen Tennis. Daher ist es für mich umso schöner, dass ich diesen Sport auch in meiner eigenen kleinen Familie etablieren konnte. Wir haben 2017 nur drei Straßen entfernt von der Tennisanlage des TV Schwanewede gebaut. Unsere kleinen Mädels sind auch schon Stammgäste dort, vor allem auf dem Spielplatz. Sie werden genau wie ich in diesem großartigen Verein und auf dieser tollen Anlage mitten im Grünen aufwachsen.

Dienstag, 2. Juli: Seit 2006 bin ich als Sportwart im Vorstand der Tennisabteilung des TV Schwanewede tätig. Das zweite Treffen mit einem potenziellen neuen Trainer ist angesetzt. Wir möchten einen weiteren hauptberuflichen Vereinstrainer hinzunehmen. Für die Zukunft unseres Clubs ist es äußerst wichtig, dass wir bei den Trainerpersonalien möglichst langfristig planen können. Gemeinsam mit Jugendwart Christian Schulz diskutieren wir die Entwicklungspotenziale. Unser Hauptaugenmerk liegt auf dem Jugendtraining. Das Letzte, was ich heute sehe, sind die Ergebnisse des Tages aus Wimbledon.

Michael Junker, der Sportschütze des SV Schwanewede, wird als Nächster über seine Woche berichten.

Zur Person

Dennis Bokelmann (35)

fungiert als Kapitän der Tennis-Herren 30 des TV Schwanewede in der Verbandsklasse. Der Vertriebsmanager ist mit Lena Janßen liiert, mit der er die Zwillingstöchter Ida und Ella (2) hat. Der Sportwart gehört der TVS-Tennisabteilung bereits seit 1992 an.