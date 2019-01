René Steffens (frei)

Mittwoch, 9. Januar: Um 5.55 Uhr mache ich mich auf den Weg in den rund zehn Kilometer entfernten Hafen in Bremerhaven. Ich bin immer überdurchschnittlich früh auf der Arbeit und genieße noch ein wenig die Ruhe. In dieser Zeit werfe ich einen Blick in mein E-Mail-Postfach und schaue, ob auf dem Immobilienmarkt ein passendes Haus für mich dabei ist. Im Laufe des Vormittags nehme ich Kontakt zu meinem Mannschaftskapitän Mirko „Batman“ Ahrens auf. Wir tauschen uns kurz über das gestrige Testspiel gegen den Landesligisten TV Schiffdorf aus. Wir sind uns schnell einig, dass man den deutlichen Sieg (39:15) nicht überbewerten darf. Dennoch war es eine gute Trainingseinheit, um nach den ganzen Feiertagen wieder in den Spielmodus zu finden, weil am Sonntag das Topspiel in der Verbandsliga gegen den TV Neerstedt ansteht. Gegen 15.15 Uhr verlasse ich die Werkstatt. Auf dem Heimweg halte ich schnell beim Edeka-Markt an und kaufe ein paar Kleinigkeiten ein. Um 18.30 Uhr kommt mein Kumpel Luca Behrens vorbei. Ich freue mich, dass es spontan geklappt hat, weil durch meine zweijährige Meisterschule und den Sport persönliche Treffen eine Seltenheit waren. Wir haben uns viel zu erzählen und lassen den Abend gemütlich bei ein, zwei Bierchen ausklingen.



Donnerstag, 10. Januar: Heute stehen Einstellungstests und Einstellungsgespräche mit möglichen neuen Auszubildenden an. Für mich ist es noch Neuland, weil ich die Stelle als Ausbilder erst seit November 2018 ausübe und dementsprechend sehr gespannt auf die unterschiedlichen Charaktere bin. Sieben von zehn Kandidaten sind pünktlich um 8 Uhr anwesend und wir beginnen nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellung mit dem Einstellungstest. Um 8.15 Uhr kommt ein weiterer Kandidat mit 15-minütiger Verspätung hinzu. Zwei weitere Bewerber erscheinen gar nicht. Ich kann nicht verstehen, wie man zu solch einem wichtigen Termin zu spät kommen kann. Gegen 9.15 Uhr beginnen wir mit den persönlichen Gesprächen und bitten die Kandidaten nach und nach zu uns ins Büro. Dann beginne ich mit der Auswertung der Tests und Gespräche. Immer wieder denke ich an die Kandidaten zurück und bin positiv sowie negativ überrascht. Manch einer war völlig unvorbereitet und ahnungslos, andere superinteressiert. Am späten Nachmittag gehe ich eine Runde joggen, um den ereignisreichen Arbeitstag Revue passieren zu lassen. Für die Zukunft wäre es toll, wenn wieder mehr junge Leute Bock auf handwerkliche Berufe hätten. Um 18.15 Uhr sitze ich selbstverständlich vor dem Fernseher und gucke mir das Eröffnungsspiel der Handball-WM Deutschland gegen Korea an. Wie erwartet fällt das Ergebnis ziemlich eindeutig aus. Aber ich muss auch ganz klar sagen, dass Korea kein Maßstab für die deutsche Mannschaft ist. Ich bin gespannt, wie weit die Deutschen nach dem zuletzt enttäuschenden Turnier kommen.



Freitag, 11. Januar: So langsam steigt die Anspannung aber auch Vorfreude auf das wichtige Spiel gegen Mitabsteiger TV Neerstedt. Ausnahmsweise haben wir Training, weil gestern einige Mitspieler beruflich oder privat verhindert waren. Kurzfristig wurde der Trainingsstart von unserem Trainer Andreas „Andi“ Szwalkiewicz von 20 Uhr um eine Stunde vorverlegt, damit wir noch ein Videostudium von unserem Gegner betreiben können. Auf dem Weg zum Training gehen mir einige Wurfbilder der Neerstedter Spieler durch den Kopf. Nach etlichen Aufeinandertreffen kennt man schon den einen oder anderen Spieler und seine Vorlieben, die am Ende des Spiels gegebenenfalls den Ausschlag geben können. Bei der Videoanalyse achte ich vermehrt auf die Wurfbilder der Schützen. Die Feldspieler befassen sich mehr mit der taktischen Ausrichtung. Auch die eigentliche Trainingseinheit ist sehr taktisch geprägt und demzufolge für mich relativ unspektakulär, weil ich dort nicht wirklich viel mitreden kann.



Sonnabend, 12. Januar: Bereits um 7 Uhr treffe ich mich mit meinem Cousin Marcel Mauritius in meinem Elternhaus, um dort einen neuen Warmwasserspeicher zu montieren. Ich gehe mit einem sehr mulmigen Gefühl an diese Aufgabe heran, weil mein Elternhaus in die Jahre gekommen ist und die Rohrleitungen sehr veraltet sind. Die Probleme hören auch nicht auf. Um 18.15 Uhr schaue ich mir wieder das Spiel der deutschen Handballer gegen Brasilien an. Die Abwehr steht super. Dementsprechend hat es Andreas Wolff hinten im Tor auch einfacher. Der Auftritt von Steffen Fäth ist ebenfalls beeindruckend, wenn man bedenkt, dass er in seinem Verein, den Rhein-Neckar Löwen, zuletzt kaum Spielzeit bekommen hat. Unterm Strich muss man sagen, dass es ein sehr souveräner Auftritt der Mannschaft ist, obwohl einige Chancen noch vergeben werden. Gegen 22 Uhr schaue ich mir noch ein Video vom Spiel TV Neerstedt gegen die SG Neuenhaus-Uelsen an. Ich studiere die Wurfbilder der Gegenspieler und versuche, eine Tendenz zu erkennen – die mir am morgigen Spieltag helfen soll.



Sonntag, 13. Januar: Heute ist nur das Topspiel in meinem Kopf. Für solche Partien spiele ich Handball. Auf der Fahrt nach Schwanewede höre ich Musik der Deutschrock-Band „FreiWild“. Um 16.30 Uhr machen wir mit der Mannschaft einen kurzen Spaziergang durch den strömenden Regen und begeben uns danach in die Sporthalle. Für die Musik in der Umkleidekabine ist unser „Brocken“ Fabian Hartwich zuständig. Eine spezielle Musikrichtung gibt es bei uns nicht. Doch „500 PS“ von Bonez MC & RAF Camora darf nicht fehlen. Die Halle ist wieder einmal supergefüllt. Unsere Hallensprecher Jan Peter Lemke und Thomas Hannemann sorgen erneut für eine einmalige Stimmung. Das Spiel ist hart umkämpft. Doch am Ende verlassen wir als verdienter Sieger den Platz. Die Zuschauer sind wie immer einsame Spitze. Nach dem Spiel rede ich noch einige Zeit mit unseren Zuschauern und fahre gegen 20.30 Uhr erschöpft, aber völlig zufrieden nach Hause.



Montag, 14. Januar: Gegen 6.15 Uhr bin ich auf der Arbeit und suche vergeblich den Zeitungsartikel vom Spiel. Dieser wird wohl erst Dienstag erscheinen. Wie nach jedem Spiel tausche ich mit Mirko Ahrens ein paar Nachrichten darüber aus, was gut, schlecht oder erwähnenswert war. Nach der Arbeit hole ich meinen Wagen aus der Werkstatt ab, weil der „Service“ seit zehn Tagen überfällig war. Im Anschluss erledige ich die letzten Kleinigkeiten mit meinem Kumpel Luca Behrens im Keller meines Elternhauses. Wir bekommen aufgrund unseres Sieges von unserem Coach Dennis Graeve trainingsfrei. Somit genieße ich den freien Abend auf dem Sofa vor dem Fernseher.



Dienstag, 15. Januar: Da wir am Wochenende spielfrei sind, geben unsere Trainer uns erneut trainingsfrei, damit wir das deutsche Spiel gegen Frankreich schauen können. Ich entscheide mich allerdings gegen diese Möglichkeit und fahre gegen 18 Uhr in die Schwaneweder Sporthalle. Dort treffe ich mich mit meinem Torwarttrainer Sören Gley. Wir arbeiten eine gute Stunde zusammen an meinem Torwartspiel und reden über den Erfolg vom Wochenende. Mein Motto lautet „Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein“.



