Udo Obiegly ist BTC-Kapitän der Herren 60 und gehört zu den Gründungsmitgliedern des Beckedorfer Vereins. (fr)

Mittwoch, 18. November: Es ist kurz vor 11 Uhr, als ich das Büro der Geschäftsstelle des Beckedorfer Tennisclubs (BTC) öffne. Seit dem 1. August 2018 habe ich diese Aufgabe in meinem Verein übernommen. Ich kümmere mich um fast alle Belange des Vereins, von der spontanen Hallenbuchung, über Winter-Abos, Blockbuchungen und diverse Verwaltungsaufgaben. Eine wichtige Aufgabe ist es außerdem, neue Mitglieder zu betreuen und dem Vorstand zuzuarbeiten. Heute liegt mein Schwerpunkt auf der Erstellung der restlichen Rechnungen für die Hallenmiete der Wintersaison 2020/2021. Als die Bürozeit geschafft ist, muss ich mich sputen, um rechtzeitig zu meinem Friseurtermin bei Rita Höpfner zu erscheinen. Dort bin ich seit dem Eröffnungstag vor über 40 Jahren Kunde. Rita und ihre Mitarbeiterinnen bemühen sich immer, meinen Haarschopf zu meiner Zufriedenheit zu stylen. Und das gelingt auch heute. Zu Hause schaue ich mir im Fernsehen Tennis bei den ATP-Finals an, das sehr interessant, spannend und lehrreich ist. Versäumen will ich später aber auch nicht die Berichterstattung über das Fußball-Länderspiel zwischen Spanien und Deutschland vom Vortag. Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft war eine Katastrophe – die Spieler haben keine Einstellung an den Tag gelegt.

Donnerstag, 19. November: Mein erster Blick in der Zeitung fällt auf die neuen Corona-Zahlen. Der dort aufgeführte Anstieg erschreckt mich schon sehr, besonders die Zahlen für Bremen. Es wird noch lange dauern, bis wir in normales Fahrwasser kommen. Gelingen kann es nur, wenn sich alle an die Einschränkungen und Regeln halten. Ich habe null Verständnis für die Corona-Leugner und Verschwörungs-Theoretiker. Meine Frau und ich befürchten jetzt schon, dass wir unseren Urlaub Anfang des Jahres auf Langeoog nicht antreten können. Nach einem kurzen Frühstück mache ich mich auf den Weg zur Geschäftsstelle nach Beckedorf. Durch die Corona-Auflagen ist der Spielbetrieb nur eingeschränkt möglich. Aber für mich gibt es trotzdem im Büro wie immer genug zu tun. Am späten Nachmittag habe ich noch das Bedürfnis, mich zu bewegen. Ich schwinge mich auf meinen über 20 Jahre alten Drahtesel und fahre meine Lieblingsstrecke an der Lesum entlang zur Moorlosen Kirche. Zu dieser Zeit kann man dort herrlich, fast ohne Gegenverkehr und E-Bike-Überholern, fahren.

Freitag, 20. November: Während Christiane mit unserem Hund Gizmo ihre morgendliche Runde dreht, bereite ich, wie immer, unser Frühstück vor. Da heute kein Bürotag beim BTC ist, können wir uns Zeit nehmen. Wir besprechen, was für das Wochenende noch so anliegt und besorgt werden muss. Ein Speiseplan und ein Einkaufszettel werden erstellt. Freitags ist in Lesum ein schöner, kleiner Grünmarkt. Dort können wir frisches Gemüse und Blumen einkaufen. Um mir das Spiel beim ATP-Finale zwischen Novak Djokovic und Alexander Zverev anschauen zu können, programmiere ich dafür die Aufnahme. Nur der Sieger kommt ins Halbfinale. Gott sei Dank hat es aufgehört zu regnen. Ich nutze die Zeit bis zum nächsten Schauer und begebe mich in den Garten, um dort meiner Lieblingsbeschäftigung, Laubharken, nachzugehen. Wie jedes Jahr habe ich das Gefühl, es nimmt und nimmt kein Ende mit den Blättern. Nach getaner Arbeit drehe ich noch eine Runde mit dem Fahrrad.

Sonnabend, 21. November: Das für November typische Schmuddelwetter verleitet eigentlich dazu, im Haus zu bleiben. Ich raffe mich jedoch auf und verbringe noch Zeit mit Gartenarbeit. Obwohl mir das Ergebnis vom Tennisspiel zwischen dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic und dem besten deutschen Spieler Alexander Zverev schon bekannt ist, schaue ich mir die Aufzeichnung vom Vortag noch auszugsweise an. Um Djokovic schlagen zu können, hätte Zverev schon zwei Sätze sein bestes Tennis spielen müssen. Das ist ihm bei seiner 3:6- und 6:7-Niederlage aber nicht gelungen. Am Nachmittag empfängt der FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga Werder Bremen. Die Hoffnung auf etwas Zählbares für die Grün-Weißen hält sich nach 19 Niederlagen der Bremer in Folge gegen den Branchenprimus sehr in Grenzen. Meine Erwartungen werden jedoch deutlich übertroffen. Werder spielt aus meiner Sicht im ersten Durchgang die beste Halbzeit der Saison. Ich finde es nur schade, dass es nach der 1:0-Führung durch Maximilian Eggestein zum Schluss leider nur ein 1:1-Unentschieden geworden ist. Ein Sieg wäre nicht unverdient und auch möglich gewesen, wenn nicht ein Manuel Neuer zwischen den Pfosten bei den Bayern stehen würde. So kann es bei Werder weitergehen. Zu späterer Stunde schalte ich in die Tennisübertragung der Partie zwischen Rafael Nadel und Daniil Medwedew. Davon können Christiane und ich uns nicht trennen, weil das Spiel dermaßen hochklassig und spannend mit vielen spektakulären Ballwechseln ist. Eine so hoch eingesprungene Rückhand von Medwedew im Tiebreak des zweiten Satzes zum 4:1 sieht man nicht oft. Einfach klasse. Auch wenn ich mehr Nadal-Fan bin, springt am Ende ein verdienter Sieg für Medwedew heraus – es war einfach eine super Leistung des Russen.

Sonntag, 22. November: Gizmo steht schon in den Startlöchern. Er weiß genau, dass Sonntagvormittag seine Zeit ist. Er liebt es und ist auch ganz eifrig dabei, das von mir im Haus versteckte Spielzeug zu suchen und mir zu bringen. Das Spielen nach getaner Arbeit gehört natürlich auch dazu. Es ist Totensonntag, ein etwas betrüblicher Feiertag. Das nehmen wir wie immer zum Anlass, unsere Eltern auf den Friedhöfen Lesum und Aumund zu besuchen. Gleichzeitig verbinden wir das mit einem langen Hunde-Spaziergang. Dabei kommt uns der Gedanke, mal wieder schön Essen zu gehen. Das ist leider zurzeit ja nicht möglich. Als Alternative hole ich uns am Abend aus dem Restaurant Renoir in Lesum ein leckeres italienisches Essen. Wir machen es uns jetzt gemütlich und lassen das Wochenende in aller Ruhe ausklingen.

Montag, 23. November: Am kommenden Wochenende ist bereits der 1. Advent. Nun ist es an der Zeit, das Haus weihnachtlich zu schmücken. An unserem Carport installiere ich eine lange Lichterkette. Die soll abends in der Straße zu einer festlichen Stimmung beitragen. Alles Weitere übernimmt Christiane im Laufe der Woche. Da kein Bürotag ist, nutze ich die freie Zeit, um nach Vegesack zu fahren. Für den Winter kann ich noch das ein oder andere Kleidungsstück gebrauchen. Nach einem nicht besonders erfolgreichen Shoppen gehe ich mit Christiane und Gizmo auf die abendliche Hunderunde in Lesum. Die weihnachtliche Dekoration bei Tim Christin ist der Hit. Es ist schön, dass sich Geschäftsleute, gerade in der heutigen Zeit, so viel Mühe geben. Das muss natürlich auch fotografiert werden.

Dienstag, 24. November: Ich halte mich in der Zeit zwischen 13.30 und 17.30 Uhr in unserer Geschäftsstelle auf. Diese Öffnungszeit wurde eigens für die berufstätigen Vereinsmitglieder eingerichtet, damit auch sie die Möglichkeit haben, persönlich vorbeizuschauen und ihre Anliegen loszuwerden. Danach spiele ich endlich auch mal wieder selbst Tennis. Ich absolviere dabei natürlich ein Einzel, da aus Corona-Gründen nachvollziehbar die geplanten Doppel nicht stattfinden dürfen. Nachdem in diesem Sommer der Punktspielbetrieb für die Erwachsenen, nach einstimmigem Beschluss der Mannschaften, abgesagt worden war, hoffe ich sehr, dass die Herren-60-Mannschaft in der Sommer-Saison 2021 in der Bezirksliga wie gewohnt Punktspiele bestreiten kann. Dafür haben wir schließlich im Jahre 2019 mit tollen Leistungen hart umkämpft den Aufstieg geschafft. Schauen wir doch mal positiv in den nächsten Sommer. Schlechter kann es ja hoffentlich nicht werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat ja auch bereits angekündigt, dass noch in diesem Jahr die ersten Impfungen stattfinden sollen. Für den Winter hatten wir uns mit den Herren 60 ohnehin gegen eine Teilnahme am Punktspielbetrieb entschieden. Anders verhält es sich mit unserer Herren-40-Formation, die sich nach einer Meldung freiwillig aus der Landesliga zurückgezogen hat.

Zur Person

Udo Obiegly (68)

ist Kapitän der Herren 60 beim Beckedorfer TC. Dort spielt er bereits seit 41 Jahren und gehört zu den Gründungsmitgliedern des Vereins. Der Maschinenbautechniker ist seit drei Jahren Rentner und lebt mit seiner Frau Christiane und Hund Gizmo in Lesum.