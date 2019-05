Bremen-Nord. Der BSV verteidigte die Spitzenposition dank eines 3:1-Erfolges beim Schlusslicht TV Eiche Horn vor dem punktgleichen JFV Bremen. Das Team der Trainer Thorsten Minke und Joachim Spratte zwang TuS Komet Arsten in die Knie.

TV Eiche Horn – Blumenthaler SV 1:3 (1:0): „Wir sind weiterhin im Kampf um die Meisterschaft dabei“, meinte BSV-Trainer Markus Wegner. Von Beginn habe sein Team den Kontrahenten unter Druck gesetzt und sich in den ersten 20 Minuten fünf hochkarätige Chancen herausgearbeitet.

„Nur hatten wir kein Zielwasser getrunken und vergaben diese leichtfertig“, bedauerte Wegner. Dies sollte sich rächen. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff erzielten die Platzherren den zu diesem Zeitpunkt mehr als glücklichen Führungstreffer. Der Schuss des Horners aus dem linken Halbraum 20 Meter vor dem BSV-Tor wurde länger und länger und senkte sich unhaltbar ins lange Eck. „Nach der Pause machten wir da weiter, wo wir aufgehört hatten. Wir attackierten früh den Gegner“, ließ Wegner wissen.

120 Sekunden nach dem Wechsel wurde Enes Corogli rüde von den Beinen geholt. Der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Ayman Boujibar war folgerichtig. Auch wenn der gefoulte Spieler einer Fußballweisheit nach nicht selbst zum Strafstoß antreten sollte, markierte Enes Corogli das 1:1.

„Danach erspielten wir uns weitere Chancen, die dann auch zu den Treffern zwei und drei führten“, berichtete Wegner. Der zwölf Minuten zuvor eingewechselte Jorge Mauricio da Silveira drehte den Spieß mit seinem Treffer zum 2:1 endgültig um. Enes Corogli machte mit dem 3:1 alles klar. „Es war ein sehr wichtiger Sieg im Kampf um die Meisterschaft. Unser Restprogramm ist hart. Aber wir wollen unsere letzten drei Spiele auch gewinnen, um am Ende vielleicht vorne zu stehen“, sagte Markus Wegner.

JFV Bremen – TuS Komet Arsten 2:0 (0:0): „Mit einem hart erkämpften Heimsieg bleiben wir am Blumenthaler SV dran, und erarbeiten uns weiterhin die Möglichkeit auf ein Endspiel um die Verbandsliga-Meisterschaft am letzten Spieltag gegen den Topfavoriten SC Borgfeld“, sagte JFV-Coach Thorsten Minke. Der Gast musste auf die Topstürmer Leonardo Beganaj und Efe-Baran Altungök verzichten, bot aber im Vegesacker Stadion dennoch ein engagiertes Kampfspiel. In der ersten Halbzeit vermochten beide Mannschaften kaum Akzente nach vorne zu setzen. Die Abwehrreihen hatten alles im Griff. So spielte sich das Geschehen meistens zwischen den Strafräumen ab. „Wir haben das erste Zu-null-Spiel in der Rückrunde erreicht.

Die Dreierkette um Dominik Minke, Shefik Osmani und Lovejot Singh ließ nichts in den Strafraum kommen“, erklärte Thorsten Minke. Deshalb musste sein Keeper Johannes Engel nur bei Standardsituationen und Weitschüssen Routinearbeit verrichten.

Zur zweiten Hälfte brachten die Nordbremer mit Philipp Werdermann einen zweiten Stürmer als Unterstützung für Alan Abdo. Mit einem Sonntagsschuss aus 25 Metern mit dem linken Fuß in den Winkel knackte Alan Abdo letztlich den Abwehrriegel. Dieses Tor forderte mehr Aktivität vom Gast. „Dadurch hatten wir mehr Räume“ (Minke). Alan Abdo traf noch den Pfosten (55.). Vier Minuten später fiel dann durch einen weiteren Konter die Entscheidung. Melvin Stalf bediente Philipp Werdemann per Lupfer über die Abwehrkette. Letzterer netzte per trockenem Linksschuss, in die lange Ecke, zum erlösenden 2:0 ein.

Weitere Informationen

Verbandsliga Bremen C-Junioren

TV Eiche Horn – Blumenthaler SV 1:3 (1:0)

Blumenthaler SV: Mustedanagic; Suckow; Dhifallah, Masawar, Seidel, Look, Brahtz, Olszak, Paeslack, Ilkov, Corogli (eingewechselt: Mauricio da Silveira, Gerth, Wegner)

Tore: 1:0 (35.), 1:1 Enes Corogli (37./Foulelfmeter), 1:2 Jorge Mauricio da Silveira (48.), 1:3 Enes Corogli (53.)

JFV Bremen – TuS Komet Arsten 2:0 (0:0)

JFV Bremen: Engel; Frenzel, Singh, Osmani, Minke, Hernandez-Pukall, Stalf, Jundo, Spieker, Schmitz, Abdo (eingewechselt: Werdermann)

Tore: 1:0 Alan Abdo (45.), 2:0 Philipp Andreas Werdermann (59.) KH