Mittwoch, 13. März: Um kurz vor 7 Uhr klingelt der Wecker. Das derzeitige Wetter und die wenigen Sonnenstrahlen erleichtern mir das Aufstehen gewiss nicht. Nach einem Kaffee und einer Duscheinheit bin ich endlich wach und bereit, zur Arbeit zu fahren. Ich habe den großen Vorteil, einen kurzen Arbeitsweg zu haben. Sollten die Schranken am Bahnübergang mal nicht geschlossen sein, brauche ich nur 15 Minuten, um pünktlich um 8 Uhr zum Arbeitsbeginn da zu sein. Irgendwann hat man es raus und kennt die Öffnungszeiten der nervigen Bahnschranken. Auf der Arbeit ist es fast wie beim Handball. Man muss flexibel sein, im Team arbeiten können und die Stärken und Schwächen im Team ausgleichen. Ich arbeite im Vertriebsinnendienst im Bereich Sonderabfall und betreue das Gebiet Bremen und Bremerhaven bei der Nehlsen Industrieservice GmbH & Co. KG. Das Unternehmen gehört zum Nehlsen Konzern. Hierbei handelt es sich um ein Familienunternehmen in dritter Generation, das deutschlandweit und verstärkt in Bremen und Umgebung vertreten ist. Mein Arbeitstag endet um 17 Uhr. Eine Stunde später beginnt meine Vorlesung an der Universität. Ich studiere seit März 2018 mit meinem ehemaligen Abi-Kollegen Julian Heinicke an der FOM Bremen, der Hochschule für Ökonomie und Management, Wirtschaftspsychologie und befinde mich im dritten Semester. Ich bin somit zwei bis drei Mal pro Woche an der Universität. Heute geht es in der Vorlesung „Human Resources“ um das Arbeitsrecht. Leider muss ich das Training der dritten Herren mal wieder ausfallen lassen. Zu Hause warten mein Bruder Phil und mein Vater Carsten auf mich. Zusammen hoffen wir auf einen Sieg des FC Bayern München. Der Abend endet aber mit einer bitteren Niederlage der Bayern gegen den FC Liverpool, die nun auch nicht mehr in der Fußball-Champions League vertreten sind.



Donnerstag, 14. März: Da ich noch ein paar Kleinigkeiten einkaufen muss, gehe ich in der Mittagspause kurz nach nebenan in die Waterfront. Heute steht das Training der zweiten Herren an. Unser Trainergespann mit Coach Jörg Rutenberg und Co-Trainer Stephan Ostendorf ist bestens vorbereitet, denn durch die Niederlage vor drei Wochen gegen Lilienthal wird es noch mal spannend auf den oberen Tabellenplätzen. Am Sonnabend tritt unser Team gegen den Tabellenführer Grasberg an. Dieses Spiel könnte für den erhofften Aufstieg ausschlaggebend sein. Ich fahre nach der Uni noch kurz in die Halle an der Sperberstraße, um ein Bierchen zu trinken und ein wenig zu quatschen. Wenn mal kein Training und keine Uni ist, besuche ich meine Mutter Sabine Greulich, die mit meinen Großeltern Edmund und Helga Hansche in Lesum wohnt. Leider ist durch die aktuelle Verkehrssituation ein kurzer und spontaner Besuch unter der Woche nicht möglich. Zumeist stehe ich durch die Baustelle an der Lesumbrücke im Stau.



Freitag, 15. März: Nach einer anstrengenden Woche mit zahlreichen Uni-Veranstaltungen bin ich froh, dass ich um 14 Uhr Feierabend habe. Nach der Arbeit treffe ich mich mit Nico Lange in der Waterfront. Wir stöbern ein wenig durch die Geschäfte und fahren danach ins Fitnessstudio. Dort stoßen wir auf unseren Teamkollegen Ansgar Metzscher. Auf dem Rückweg kaufe ich noch kurz ein, erledige ein wenig Hausarbeit und trage meine Bundesliga-Tipps bei Kicktipp fürs Wochenende ein. Gegen Werder zu tippen, geht dabei gar nicht. Ich freue mich auf ein interessantes Wochenende. Unsere ersten Herren kämpfen morgen gegen den TV Gut Heil Spaden um den Klassenerhalt. Ich selbst laufe am Sonnabend im dritten Team in Lilienthal gegen unseren direkten Konkurrenten auf. Den Abend lasse ich mit einer Packung Nachos und ein paar Freunden im Cinespace- Kino beim Film „Captain Marvel“ ausklingen.



Sonnabend, 16. März: Ich kann endlich mal ausschlafen. Nach einem ausgewogenen Frühstück shoppe ich mit meinem Vater Carsten im Ochtum-Park ein wenig bei Ikea, Adidas und Co. Pünktlich zum Bundesliga-Start um 15.30 Uhr sind wir zu Hause. Leider habe ich nicht allzu viel Zeit, denn um 16 Uhr trifft sich die dritte Herren zum Spiel beim TV Lilienthal an der Halle an der Sperberstraße. Leider verlieren wir das Match trotz einer guten Mannschaftsleistung mit 20:26. Nach dem Spiel begebe ich mich direkt in die Kabine und gucke schnell aufs Handy, wie es bei der Ersten und der Zweiten steht. Beide bestreiten sehr wichtige Spiele. Unsere Erste sichert sich mit einem 29:29 in Spaden immerhin einen Punkt. Die Zweite unterliegt dem HV Grasberg dagegen mit 29:30 und kann sich den Aufstieg damit wohl abschminken. Am Abend feiere ich den 30. Geburtstag einer Kommilitonin ausgelassen im „Modernes“.



Sonntag, 17. März: Die Nacht ist kurz. Das macht sich auch deutlich bemerkbar. Frisch geduscht und noch angeschlagen von der letzten Nacht mache ich mich auf den Weg zu Leif Eriksons, dem Sportmanager der ersten Fußball-Herren des 1. FC Burg, und Nicole Tesch aus unserer ersten Damen-Formation. Stephan und Fiona Ostendorf, Jörg Rutenberg, Stefanie Fleckenstein sowie Stephan und Sabine Rix sind ebenfalls dabei. Der Tisch ist liebevoll mit einem ausgezeichneten Brunch-Buffet gedeckt. Zur ungewöhnlichen Zeit von 13.30 Uhr schauen wir uns gemeinsam das Werder-Spiel in der Fußball-Bundesliga bei Bayer Leverkusen an. Wir tauschen uns über die Handballspiele von gestern aus. Auch Stephan Rix konnte als Trainer der ersten Damen keinen Erfolg nachweisen. Handballerisch ist es also kein wirklich erfolgreiches Wochenende für unseren Verein. Dafür freuen wir uns umso mehr über die tolle Leistung von Werder Bremen und den 3:1-Sieg in Leverkusen. Nach einem leider zu kurzen und anstrengenden Wochenende gucke ich wie fast jeden Sonntagabend zum Ausklang „Kitchen Impossible“ auf VOX.



Montag, 18. März: Nach der Arbeit geht es direkt zur Uni. Nach einem kurzen Austausch über das Wochenende beginnt dann die Mathe-Vorlesung. Da kommt Freude auf. Im Anschluss besuche ich das Jugendheim in Grambke. Ich fahre bereits seit neun Jahren mit auf die Sommerfreizeit mit der evangelischen Kirchengemeinde Grambke. Wir treffen uns hier auch mit einigen langjährigen Freunden. Dazu gehören unter anderem der Diakon und Veranstalter der Freizeiten, Herbert Hinze, sowie die Fußballer des 1. FC Burg, Miká Hattenhauer, Mirko Heine, René Curtius, Marcel Boettcher und Ben Queck. Wir unterhalten uns bei einer Runde Darts über das siegreiche Werder-Spiel. Nach einem intensiven Billardspiel und einer Partie des Kartenspiels „Rage“ geht es um kurz vor 23.30 Uhr für mich nach Hause.



Dienstag, 19. März: Nach der Uni besuche ich kurz meine Mutter Sabine Greulich. Wir essen zusammen Abendbrot und unterhalten uns über die vergangenen Tage.



