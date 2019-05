Farge. Die TSV Farge-Rekum hat in der Fußball-Bezirksliga Bremen wertvolle drei Punkte im Abstiegskampf eingefahren. Im Nachholspiel gewannen die Nordbremer gegen ATSV Sebaldsbrück mit 2:1 (2:1). Das Farger Trainertrio Malte Golla/Dennis Zäbe/ Jerome Schröder zeigte sich zufrieden, auch, weil die TSV nun als 13. gleichauf mit der SG Aumund-Vegesack II (12./26 Zähler) auf einem Nichtabstiegsplatz liegt und gute Chancen auf den Klassenerhalt hat.

Malte Golla beobachtete von der Seitenlinie in Sebaldsbrück ein insgesamt recht zähes Spiel. Die Anfangsphase gehörte jedoch den Nordbremern, die gut begannen und sich direkt in die Partie warfen. Nach einer Viertelstunde belohnten sich die Gäste in Person von Thorben Jendroschek so auch mit dem 1:0, das Jendroschek nach einer Flanke per Kopfball in die kurze Ecke erzielte (15.).

„Wir hätten bis zur Halbzeit vier bis fünf Tore schießen können oder müssen“, verwies Malte Golla auf etliche gute, aber ungenutzte Tormöglichkeiten. Letztlich durfte TSV-Goalgetter Christian Bohnhardt jubeln, weil er mit seinem Tor nicht nur die Farger Führung ausbaute, sondern zugleich eine kuriose Statistik aufstellte: Bohnhardt schoss seinen nunmehr 20. Saisontreffer in der 20. Minute zum 2:0.

Doch der erste Durchgang war noch nicht gelaufen – und weil Farge im Verlauf unkonzentrierter wurde, kam Özgür Kara nach einer halben Stunde zum torgefährlichen Abschluss und vollendete zum 1:2-Anschluss. „Da war Sebaldsbrück natürlich wieder Feuer und Flamme“, berichtete Malte Golla. „Aber wir haben mit Mann und Maus verteidigt und den Sieg über die Ziellinie gebracht.“

Ein Sonderlob des Farge-Coaches erhielten Innenverteidiger Deniz Altun („Er hat jeden Zweikampf gewonnen“) und Mittelfeldmann Patrick Arkulary („Er musste zuletzt öfter von der Bank zusehen, hat heute aber extrem gute Leistungen gezeigt. Wenn man ihn braucht, ist Patrick voll da“). Außerdem blickte das Farger Trainertrio bereits auf das nächste Wochenende. Durch die Umwertung nach der Liga-Abmeldung des Bremer SV II kann Farge am Sonnabend den zwischenzeitlich nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt perfekt machen, wenn sie gegen den direkten Verfolger CF Victoria Bremen ’05 gewinnen. „Das wird das entscheidende Spiel. Mit einem Sieg wären wir sicher“, meinte Malte Golla.

Weitere Informationen

ATSV Sebaldsbrück – TSV Farge-Rekum 1:2 (1:2)

TSV Farge-Rekum: Schröder; Altun, Zäbe, Bohnhardt, Schledz (70. Schuldt), Schafranski, Golla, Jendroschek (66. Blümel), Barnat (76. Ibrahim), Arkulary, Heese

Tore: 0:1 Thorben Jendroschek (15.), 0:2 Christian Bohnhardt (20.), 1:2 Özgür Kara (31.)

Schiedsrichter: Christian Socke (FC Union 60)

Zuschauer: 60 MP