Vegesacks Routinier Patrick Jahic war beim 8:8-Unentschieden gegen den Dritten ATSV Habenhausen II hellwach. (Maximilian von Lachner)

Vegesack. Gut gemacht. Mit 3:1 Punkten hat die SG Aumund-Vegesack in der Tischtennis-Bezirksoberliga West Männer ihre Spitzenposition gefestigt, obwohl der SAV-Pressesprecher Klaus-Peter Lenz betont, dass die Nordbremer Mannschaft erst einmal noch gegen den Klassenerhalt kämpft. Wie auch immer legte das Team um Mannschaftsführer Marcus Kunte einen guten Saisonstart hin und ist auch noch ungeschlagen. Die Vegesacker ließen so nach dem 9:1-Auswärtserfolg gegen den TSV Lunestedt III ein 8:8 gegen den Gastgeber ATSV Habenhausen II folgen.

TSV Lunestedt III – SG Aumund-Vegesack 1:9: Bereits nach den drei Doppeln führte der Gast mit 3:0. Christopher Uhlig und Rene Rautenhaus setzten sich mit 3:0 Sätzen durch – Tobias Burkhardt/Patrick Jahic und Jakob Guzmann/Marcus Kunte ließen jeweils einen 3:1-Erfolg folgen. Die einzige Niederlage der Partie musste anschließend Marcus Kunte gegen die Schüler-Nationalspielerin Mia Griesel hinnehmen (7:11, 6:11, 1:11).

Starker Jakob Guzmann

Hiernach ließen die Nordbremer gegen den ersatzgeschwächten Gastgeber nicht sehr viel mehr anbrennen, allerdings benötigten Tobias Burkhardt und Rene Rautenhaus in ihren jeweiligen Einzelpartien fünf Sätze, um letztlich als Sieger von der Platte zu gehen. Vegesacks Spitzenmann Jakob Guzmann hielt sich bei seinen ersten Punktspieleinsätzen ebenfalls schadlos (3:1/3:0), wie auch seine Teamkollegen Patrick Jahic und Christopher Uhlig (beide 3:1-Siege).

ATSV Habenhausen II - SG Aumund-Vegesack 8:8: Erst nach fast dreieinhalb Stunden rettete das SAV-Spitzendoppel Jakob Guzmann/Marcus Kunte, nach einem 7:8-Rückstand, mit dem recht souveränen 3:0-Erfolg gegen Tapken/Kleditsch einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf (11:6, 11:5, 11:9).

„Besonders hervorzuheben sind in dieser Partie Jakob Guzmann und Patrick Jahic, die ihre Einzel und Doppel gewonnen haben. Ansonsten waren es sehr viele enge Spiele. Habenhausen war wie erwartet für uns ein Prüfstein“, berichtete Klaus-Peter Lenz.

Pech hatte bei seinen Einzelauftritten Rene Rautenhaus, der gleich zweimal mit 2:3 Sätzen das Nachsehen hatte. Jeweils mit 1:3 musste sich SAV-Neuzugang Christopher Uhlig beugen, zudem strichen Uhlig/Rautenhaus im Doppel die Segel. Leer gingen auch Marcus Kunte im ersten Einzel (0:3) und Tobias Burkhardt (1:3/1:3) aus. Umso wichtiger aus Vegesacker Sicht war, dass Burkhardt/Jahic im Doppel siegten (3:1) und Marcus Kunte in seinem zweiten Einzel über einen knappen 3:2-Sieg jubeln konnte (11:9, 11:6, 6:11, 7:11, 12:10). „Da Jakob Guzmann für uns nicht in jedem Spiel im Einsatz ist, waren das wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Wir wollen am Ende Platz sieben erreichen, und somit nichts mit der Relegation zu tun haben. Das ist immer noch unser Minimalziel. Wenn dann ein Ticken mehr herauskommt, umso besser“, sagte Lenz. Die Vegesacker sind nun das nächste Mal wieder am Freitag, 18. Oktober, daheim gegen TuS Kirchwalsede im Einsatz. „Gegen den Aufsteiger müssen dann einfach zwei Punkte her. Dann wäre man mit neun Punkten schon etwas mehr auf der sicheren Seite, ohne sich zurückzulehnen“, fügte Lenz hinzu.

Weitere Informationen

TSV Lunestedt III - SG Aumund-Vegesack 1:9: Griesel/Strauß - Burkhardt/Jahic 1:3 (8:11, 7:11, 11:6, 9:11), Rüdiger Runge/Volkmar Runge - Guzmann/Kunte 1:3 (7:11, 9:11, 11:9, 5:11), Winter/Gebken - Uhlig/Rautenhaus 0:3 (8:11, 5:11, 9:11), Griesel - Kunte 3:0 (11:7, 11:6, 11:1), Rüdiger Runge - Guzmann 1:3 (9:11, 7:11, 11:6, 7:11), Strauß - Jahic 1:3 (6:11, 4:11, 11:9, 9:11), Winter - Burkhardt 2:3 (11:8, 5:11, 11:6, 9:11, 5:11), Volkmar Runge - Rautenhaus 2:3 (8:11, 11:13, 12:10, 15:13, 8:11), Gebken - Uhlig 1:3 (9:11, 10:12, 11:7, 4:11), Griesel - Guzmann 0:3 (5:11, 10:12, 4:11)

ATSV Habenhausen II - SG Aumund-Vegesack 8:8: Tapken/Kleditsch - Burkhardt/Jahic 1:3 (6:11, 4:11, 11:8, 6:11), Rudolph/Mönch - Guzmann/Kunte 1:3 (12:14, 3:11, 11:6, 7:11), Gawrischtschuk/Gerken - Uhlig/Rautenhaus 3:0 (11:9, 11:3, 11:7), Rudolph - Kunte 3:0 (11:9, 11:4, 11:8), Tapken - Guzmann 0:3 (5:11, 7:11, 8:11), Gawrischtschuk - Jahic 2:3 (5:11, 11:8, 11:5, 7:11, 7:11), Kleditsch - Burkhardt 3:1 (3:11, 11:7, 11:7, 11:9), Gerken - Rautenhaus 3:2 (11:5, 9:11, 11:7, 9:11, 11:4), Henrichs -Uhlig 3:1 (2:11, 11:4, 11:7, 11:7), Rudolph - Guzmann 0:3 (9:11, 3:11, 4:11), Tapken - Kunte 2:3 (9:11, 6:11, 11:6, 11:7, 10:12), Gawrischtschuk - Burkhardt 3:1 (11:6, 8:11, 11:1, 11:9), Kleditsch - Jahic 1:3 (5:11, 11:8, 10:12, 7:11), Gerken - Uhlig 3:1 (11:8, 11:4, 7:11, 11:7), Henrichs - Rautenhaus 3:2 (11:9, 11:1, 8:11, 8:11, 11:9), Tapken/Kleditsch - Guzmann/Kunte 0:3 (6:11, 5:11, 9:11) OSH