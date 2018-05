Grambke. Handball-Bremen-Ligist SV Grambke-Oslebshausen II hat im ersten Entscheidungsspiel mit dem 27:24 (14:14)-Heimsieg über die SG Findorff den ersten Schritt in Richtung Landesklasse – sofern die eigene Erste nicht aus der Landesliga absteigt – getan. „Es war genau wie bei unserem Sieg über die Findorffer im letzten Saisonspiel. Man hat gemerkt, dass hier die beiden besten Teams der Liga auf einem Niveau spielen“, sagte SVGO-II-Coach Jörg Rutenberg.

Seine Formation habe jedoch im ersten von zwei Aufstiegsspielen sehr nervös begonnen und auch in der Abwehr letztlich nicht so souverän wie gewohnt agiert. „Wir haben viele Abpraller nicht bekommen und uns auch dumme Zwei-Minuten-Strafen eingehandelt“, erklärte Rutenberg. Der SVGO musste kurzfristig auf den verletzten Leistungsträger Arne Hellmann verzichten. Für ihn sprang Pascal Hinrichs aus der ersten Mannschaft ein, der aber erst zehn Minuten nach Anpfiff die Sporthalle an der Sperberstraße erreichte. „Pascal war auch erst in der zweiten Halbzeit besser im Spiel“, berichtete Jörg Rutenberg.

Einsatz im Rückspiel fraglich

Marlon Allerheiligen betrat erst gegen Ende der ersten Hälfte das Feld und zeigte auf Anhieb eine überragende Leistung. Mit seinen fünf Toren kurz vor und kurz nach der Pause trug Allerheiligen aus der Mitte wesentlich dazu bei, dass die Nordbremer den Spieß nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch umbogen. Doch dann verletzte sich der Mittelmann an der Schulter und musste passen. Sein Einsatz für das Rückspiel am Freitag im Findorff ist fraglich. Jörg Rutenberg ersetzte seinen Torwart Daniel Schimske nach 20 Minuten durch Timon Süß. „Daniel sollte sich das Wurfbild mal von außen anschauen“, gab Rutenberg zu bedenken. In den zweiten 30 Minuten durfte Schimske dann wieder ran und bekam auch prompt mehr Bälle an die Hände.

Aber die gesamte Mannschaft steigerte sich nach der Rückkehr aus den Kabinen. „Mir hat besonders gut gefallen, dass die jungen Spieler Ansgar Metzscher und Viktor Stellmascek Verantwortung übernommen haben“, erklärte Jörg Rutenberg. Sven Stegemann setzte Sekunden vor dem Abpfiff den Schlusspunkt zum vielleicht noch einmal wichtig werdenden 27:24. „Drei Tore Vorsprung sind aber nicht die Welt“, warnte Rutenberg seine Mannen vor zu großer Zufriedenheit vor dem Rückspiel am Freitag um 20 Uhr in der Sporthalle an der Nürnberger Straße im Findorff.

SV Grambke-Oslebshausen II: Schimske, Süß; Schmidt, Lange, Allerheiligen (5), Stellmascek (2), Wendt (6/2), Humann (1), Stegemann (2), Hinrichs (1), Metzscher (4), Elflein (1), Gerber (3), Kohrt (2).