Schwanewede. Eine Halbzeit lang musste Handball-Landesligist HSG Schwanewede/Neuenkirchen II in eigener Halle Schwerstarbeit leisten. Dann aber brach das Team von Henning Schomann und Florian Po­morski den Widerstand des TV Gut Heil Spaden und gewann schließlich mit 33:23.

Die personelle Besetzung beider Teams war überschaubar. Während die „Schwäne“ elf Namen auf dem Spielbericht vermerkt hatten, waren die Schiffdorfer nur mit zehn Akteuren angereist. Die aber machten den Gastgebern in den ersten 30 Minuten das Leben schwer. Mit einer Manndeckung versuchten sie Schwanewedes stärkste Offensivkräfte, Niklas Mechau und Thorin Helfers, zu neutralisieren. Das gelang im ersten Durchgang nur zeitweise, nach der Pause aber kaum noch. Der Beleg: Thorin Helfers erzielte elf Feldtore, Niklas Mechau war neunmal erfolgreich – davon dreimal vom Siebenmeterpunkt.

Hoch mit 41:29 hatte die HSG das Hinspiel beim TV Gut Heil Spaden gewonnen. Weil die Schiffdorfer aber einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt hatten, ­wurde die Partie 0:0 und mit zwei Punkten für die „Schwäne“ gewertet. Diesen Verlust von zwölf Treffern wollten sie am Sonnabend unbedingt ausmerzen, taten sich aber gegen die laufstarken Spadener zunächst schwer. Erst in der 19. Minute konnte Niko Ahrens zum 7:7 ausgleichen. Bis dahin hatten die Gastgeber ständig zurückgelegen, dann aber in der 23. Minute nach einem Treffer von Malte Hamsch zum 10:9 die Führung erobert. Der auf der Außenbahn wirbelnde Hamsch stellte schließlich mit seinem Treffer zum 15:12-Halbzeitstand die Weichen endgültig auf Sieg.

In den zweiten 30 Minuten ließen die ­Kräfte des Gegners nach, und so konnten sich Mechau und Helfers immer besser der Manndeckung entziehen und den „Schwänen“ mit ihren schnellen Vorstößen und ihren Treffern zunehmend Auftrieb verleihen. Henning Schomann registrierte es mit Genugtuung, obwohl seine Mannschaft bei Kontern noch einige gute Chancen ausließ. Gleichwohl, so der HSG-Coach, habe das Team die Partie in der zweiten Halbzeit „richtig gut runtergespielt“ und eine kompakte Leistung gezeigt.

Die HSG-Reserve nimmt mit acht Siegen und acht Niederlagen den siebten Platz unter 14 Mannschaften ein. Ziel sei es, am Saisonende mehr Gewinne als Verluste aufzuweisen und den guten Mittelfeldrang zu behaup­ten, sagt der am Saisonende scheidende Henning Schomann.