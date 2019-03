Jan Knutzen (rechts), hier mit seinem Teamkollegen Yonas Abadi, holte sich in Lingen die Straßen-Meisterschaft über zehn Kilometer. Der Läufer von der SG akquinet Lemwerder absolvierte die Distanz in neuer persönlicher Bestzeit von 30:40 Minuten. (fr)

Bremen-Nord/Lemwerder. Jan Knutzen von der SG akquinet Lemwerder hat bei den Straßen-Landesmeisterschaften über die zehn Kilometer in der Lingener Innenstadt den Titel bei den Männern M 30 geholt. An der Seite seiner Klubkollegen mit Brhane Tsegay und Yonas Abadi fuhr Knutzen zudem Platz zwei in der Mannschaftswertung ein.

Der Start und Ziel befanden sich auf dem Lingener Marktplatz. Es galt, sechs Runden durch die Innenstadt zu absolvieren. „Man darf die Strecke als schnell bezeichnen. Dies spiegeln auch die Ergebnisse wider“, betonte Karl Spieler, der Trainer und Pressewart der Lemwerderaner. Die vom VfL Lingen perfekt durchgeführten Landesmeisterschaften seien für seine Schützlinge zum Erfolgserlebnis geworden. Jan Knutzen, Brhane Tsegay und Yonas Abadi hätten mit Topzeiten im Ziel aufgewartet.

Knutzen zeigte sich von Rennbeginn in einer Achter-Verfolgergruppe, während Tsegay und Abadi sich ihre Laufgruppen suchten und dann auch fanden. „Während die ersten zwei Plätze eingangs der dritten Runde weg waren, schrumpfte die Verfolgergruppe um Jan Knutzen auf nur noch drei Läufer zusammen“, teilte Karl Spieler mit. Bis 400 Meter vor dem Ziel habe Knutzen kräftig um Position drei im Gesamtklassement mitgekämpft. Aber am Ende musste der SGaL-Aktive seine Mitstreiter von der LG Braunschweig um ein paar Meter ziehen lassen.

Jan Knutzen überquerte dann mit neuer Bestzeit von 30:40 Minuten die Ziellinie. Der Kilometerschnitt betrug 3:04 Minuten. Damit erlief er sich in der Gesamtwertung einen hervorragenden fünften Platz. „Nicht jeder kann die Leistung einordnen. Am Beispiel Fußball erklärt, ist Jan mit seiner Leistung in die 1. Bundesliga aufgestiegen“, urteilte Karl Spieler. Dementsprechend froh war Jan Knutzen hinterher: „Ich habe endlich den Lohn der vielen Mühen des Trainings eingefahren und außerdem die Nominierung und Wahl zum Sportler des Jahres der Wesermarsch bestätigt.“ Jetzt freue sich der 29-Jährige auf den Halbmarathon in Hannover. „Auch dort werde ich wieder mit Brhane und Yonas als Mannschaft an den Start gehen“, kündigte der Spitzenläufer an.

Brhane Tsegay blieb bis Kilometer sieben in seiner Gruppe, musste diese aber von Seitenstichen geplagt ziehen lassen. Dennoch erzielte der Eritreer in guten 33:14 Minuten letztendlich noch den 16. Rang. „Yonas ging auf meinem Wunsch in seiner Gruppe den Rennverlauf etwas ruhiger an und konnte hinten raus noch das Tempo verschärfen. Seine sehr gute Zeit von 33:31 Minuten war eine deutliche Steigerung gegenüber von vor 14 Tagen in Oldenburg“, ließ Karl Spieler wissen. In Oldenburg hatte sich Abadi mit einer Zeit von 35:11 Minuten begnügen müssen. In Lingen landete der Afrikaner auf Position 18. „Für mich als Trainer war der zweite Platz in der Mannschaftswertung in der Addition der gelaufen Zeiten von 1:37:35 Stunden schon fast eine Sensation“, beteuerte Spieler. Nur die LG Braunschweig war noch um etwas mehr als sechs Minuten schneller unterwegs. Schnellster Läufer war Weldaj Haftorn vom TSV Pattensen in hervorragenden 29:45 Minuten.

„Es war eine tolle und schnelle Strecke in der City von Lingen. Es herrschten optimale Bedingungen“, schwärmte der Läufer und Coach der LG Bremen-Nord, Torsten Naue. Die W30/35-Mannschaft der LG holte in der Besetzung mit Maren Punke (47:50), Maren Huckschlag (47:55) und Bettina Biendara (49:13) sogar den Landestitel. Für Biendara war es eine persönliche Bestzeit. Die Gesamtzeit belief sich auf 2:24:58 Stunden. Bei den Männern wurde der Nordbremer Filimon Gezae mit neuer Bestmarke von 34:06 Minuten knapp hinter dem ersten Stadtbremer Läufer im Ziel begrüßt.

„Einen super Einstieg für die LG Bremen-Nord feierten Lauritz Grote in 34:46 Minuten und Andreas Römhild in 37:55 Minuten“, frohlockte Torsten Naue. Er selbst sei ebenfalls sehr zufrieden mit seinem fünften Platz in der stark besetzten Altersklasse der Männer M 50 gewesen. Naue benötigte 37:33 Minuten.