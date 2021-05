Fabian Wilshusen (am Ball) sieht seine Rolle beim Landesligisten SV Lemwerder weiterhin als spielender Trainer. (CARMEN JASPERSEN)

Lemwerder. Der Absturz des SV Lemwerder, der mit der Beendigung der Trainertätigkeit von Norman Stamer im Sommer 2019 begann, ist gestoppt. Nachdem es Nachfolger Edu Yakan nicht gelungen war, ein konkurrenzfähiges und an einem Strang ziehendes Team für die Fußball-Landesliga Bremen aus dem personellen Nichts auf die Beine zu stellen, haben Spielertrainer Fabian Wilshusen und der als Teammanager zurückgekehrte Stamer es geschafft, den SVL wieder in ein ruhigeres Fahrwasser zu schiffen.

Dabei half, zumindest was die Klassenzugehörigkeit betrifft, die Pandemie. Denn in der Vorsaison befand sich der SV Lemwerder beim Saisonabbruch nach 19 Partien mit zwei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, stieg aber nicht ab. Das Duo Wilshusen/Stamer nutzte die Zeit und stellte einen Kader für die kürzlich annullierte Serie 2020/21 zusammen, der sich besser verkaufte. Zwar bestritt der SVL diesmal nur fünf Begegnungen, gab dabei aber ein deutlich besseres Bild ab und holte zwei Unentschieden. Dass aus dem Kader 20/21 nur ein Spieler seinen Wechsel angekündigt hat, belegt, dass das Intermezzo der Fluktuation beendet ist, der SVL zu bekannter Kontinuität zurückgefunden hat und die Chemie offenbar stimmt.

Ob das gereicht hätte, um den Klassenerhalt in der Landesliga sportlich zu realisieren, ist natürlich hypothetisch. „Auf jeden Fall wären wir im Abstiegskampf gewesen“, schätzt Teammanager Norman Stamer die Situation ein. Trotzdem hat er eine entscheidende Veränderung ausgemacht: „2020 ging es nur darum, die Saison zu Ende zu spielen. Jetzt waren wir stabiler und konkurrenzfähiger.“

Zur Erinnerung: In der Winterpause 19/20 hatte es beim SVL Zweifel gegeben, ob das Personal reichen würde, um weiterhin antreten zu können. Doch das ist Vergangenheit. Fabian Wilshusen liegen 24 Zusagen vor und der Aufwärtstrend ist für ihn klar erkennbar: „Es gibt nur eine Richtung, was die Entwicklung der Mannschaft angeht - der Daumen zeigt noch oben.“ Allerdings gesteht er ein, dass die nur fünf absolvierten Spiele für den Saisonverlauf insgesamt nur wenig Aussagekraft gehabt hätten.

Trotzdem waren unter diesen fünf Partien welche, die den geäußerten Optimismus unterstreichen. Gegen den SV Türkspor und den TSV Melchiorshausen gelangen mit dem 1:1 beziehungsweise 3:3 Punktgewinne, und auch gegen den starken 1. FC Burg gab Lemwerder beim 2:3 eine gute Figur ab.

Dass die Ausbeute nur zwei Zähler betrug und es auch zwei herbe Niederlagen (2:6 gegen Woltmershausen und 0:5 gegen Vahr Blockdiek) gab, zeigt aber auch die derzeitigen Grenzen auf. „Der Spielaufbau aus der Viererkette zu den Sechsern hat uns das Genick gebrochen. Wir machen zu viele Fehler im Aufbau. Aber daran arbeiten wir und werden es in der Vorbereitung wieder angehen“, erklärt Fabian Wilshusen. Bereits besser gestellt ist es um die Offensivabteilung, „unser Spiel nach vorne ist ganz gut“, urteilt Wilshusen.

Eine Einschätzung, die Stamer bekräftigt: „Unsere Offensivqualität ist mit Leuten wie Felix Maas, Tobias Lange, Sandro Jacovozzi und Tim Weinmann nicht so schlecht.“ Dementsprechend sieht auch Stamer die Probleme eher im Defensivbereich: „Wenn man drei Tore schießt, muss es auch hinten mal reichen. Wir müssen die Leichtsinnsfehler abstellen.“

Ein sicheres Spiel von hinten heraus zu entwickeln, das braucht Zeit. Und deshalb sieht Norman Stamer diesbezüglich auch die Möglichkeit zu einer Zwischenlösung: „Wir dürfen den Gegner nicht zu Toren einladen und müssen die Bälle vielleicht auch mal lang von hinten herausspielen.“ Das sieht Fabian Wilshusen auch, wie er es bezeichnet, als „Lösungsansatz.“ Grundsätzlich und da ist er sich mit Norman Stamer sowie Waldemar Gilmut, den er nicht als Co-Trainer, sondern als Teil des gleich gestellten Trainerteams bezeichnet, einig, wird aber ein anderes Ziel verfolgt: „Wir wollen schon sehr gepflegt nach vorne spielen.“

Das beziehe aber auch die Option mit ein, den Ball schnell, aber eben kontrolliert, in die Gefahrenzone vor dem gegnerischen Tor zu befördern. Derzeit ruht dieses Unterfangen allerdings. „Im Moment machen wir nichts, aber so langsam wollen wir aus dem Winterschlaf erwachen und wieder in einen gewissen Trott kommen“, kündigt Wilshusen an. Er werde den Spielern wieder Aufgaben geben und online stünden dann auch wieder Stabilitätsübungen auf dem Programm.

Wenn es wieder auf den Platz geht, steht aber nicht nur die anstehende Landesliga-Saison im Fokus. Es geht beim SVL auch darum, die eigenen Ressourcen zu nutzen und das Miteinander in einem Verein zu stärken, der lagebedingt keinen automatischen Zulauf hat. Deswegen hat man sich dafür entschieden, die bisherige A-Jugend als zweite Herren zu melden und mit ihr in engem Kontakt zu stehen.

„Die sind seit der E-Jugend alle Stationen gemeinsam durchlaufen, wir wollten sie bei uns behalten“, sagt Stamer, der die Maxime beim SVL so beschreibt: „Wir wollen den Weg mit Spielern aus dem Umkreis und aus der eigenen Jugend gehen.“

Ein Weg, der zu einer vernünftigen Gemeinschaft und zu einer Geschlossenheit führen solle. Und das sei wichtiger als die Klasse, in der man spiele. Das soll aber natürlich nicht heißen, dass irgendjemand beim SV Lemwerder etwas gegen den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga in der Saison 2021/22 einzuwenden hat.

Zur Sache

Kaum Veränderungen im Kader

Nach derzeitigen Stand geht des SV Lemwerder ohne größere personelle Veränderungen in das Spieljahr 2021/22. Zwar gibt es laut Spielertrainer Fabian Wilshusen noch den einen oder anderen Kandidaten, der für einen Wechsel zum SVL infrage kommt, doch die Faktenlage ist überschaubar. Mit Lennart Scholz hat sich nur ein Spieler erklärt, dass er die Mannschaft verlassen wird. Der Keeper sucht eine neue sportliche Herausforderung. „Mit Dominik Müller und Calvin Gätje sind wir auf der Torwartposition gut aufgestellt. Es wird einen Konkurrenzkampf auf Augenhöhe geben“, sieht Fabian Wilshusen mit dieser Veränderung kein Problem auch sich zukommen. Dazu kommen wird mit Mirko Wendland ein Spieler, der im Kreis Bremen-Nord bekannt ist, weil er zwischen 2011 und 2018 immer wieder für den 1. FC Burg auflief. Zuletzt war der 28-jährige Innenverteidiger für den TuS Elsfleth aktiv. PJ