Hielt den einen Punkt für den BSV fest: Jascha Tiemann. (Christian Kosak)

Blumenthal. Der Blumenthaler SV und seine Fans müssen sich in der Fußball-Bremen-Liga weiter in Geduld üben. Zwar macht das junge Team von Trainer Denis Spitzer unverkennbare Fortschritte, doch es belohnt sich noch nicht mit adäquaten Ergebnissen. Obwohl sich die Burgwall-Elf gegen die Leher Turnerschaft eine Vielzahl hervorragender Torchancen erarbeitete, blieb die Ausbeute mangelhaft. Für den Auswärtspunkt beim torlosen Remis mussten sich die Seestädter allerdings auch bei Glücksgöttin Fortuna bedanken.

Dass die Leher bereits zehn Punkte auf dem Konto haben und damit doppelt so viele wie der Blumenthaler SV, hätte der uneingeweihte Betrachter am Sonnabend nicht geglaubt. Allzu deutlich war die Überlegenheit der Gastgeber. Was nicht nur durch das Ballbesitzverhältnis von etwa 70:30 unterstrichen wurde. Stabil in der Abwehr, kombinationssicher im Mittelfeld, allerdings – und das war das große Manko – allzu zentriert im Angriff agierten die Gastgeber. Als Ardijan Syla in der Woche zuvor beim BSC Hastedt bereits in ersten Spielminute eine Riesenchance zum Führungstreffer vergab, spielten ihm offensichtlich die Nerven einen Streich.

Dass der Schuss von Jonathan Bondombe-Simba am Sonnabend in der neunten Minute vom Innenpfosten zurück ins Feld sprang, war schlicht nur Pech. Und das sollte den Blumenthalern fortan noch mehrmals an den Stiefeln kleben. Nach einem direkten Freistoß von Lokman Abdi in der 29. Minute hätte der Ball bei etwas mehr Schussglück ebenfalls im Netz des Leher Gehäuses zappeln können. Doch er klatschte an die Latte.

Eine 2:0-Führung zur Pause wäre für die Gastgeber hoch verdient gewesen. Vom hochgelobten Sturmduo der Seestädter, Jan-Niklas Kersten und Gökhan Yücel, ging bis dahin keine Gefahr aus, weil die Blumenthaler Defensive alles im Griff hatte. Daran sollte sich auch in den zweiten 45 Minuten nichts ändern. Nur ein einziges Mal dürfte den Verantwortlichen der Nordbremer der Atem gestockt haben. Als das Spitzer-Tam auf totale Offensive gesetzt hatte, um den Sieg zu erzwingen, tauchte Kersten plötzlich allein vor Torwart Jascha Tieman auf. Doch der erwies sich als Könner seines Fachs und parierte den Flachschuss (86.) Zu diesem Zeitpunkt standen nur noch zehn Seestädter auf dem Platz, weil Sascha Richter nach einem Foulspiel die Rote Karte gesehen hatte (57.).

In der Folgezeit war LTS-Keeper Marco Theulieres der am meisten beschäftigte Mann auf dem Rasenplatz. Er musste oft Kopf und Kragen riskieren, um Blumenthaler Treffer zu verhindern. Außerdem stand ihm mehrmals das Glück zur Seite, als zum Beispiel Ali Achour aus spitzen Winkel abzog, den Ball aber knapp am langen Pfosten vorbeizirkelte (50./59.). Oder als Mahdi Matar den Leher Keeper aus Nahdistanz anschoss (62.).

Eine Viertelstunde vor Schluss wechselte sich Denis Spitzer für Mahdi Matar ein. Nun versuchten es die Blumenthaler häufiger, über die Außenbahnen zum Erfolg zu kommen. Vergeblich. LTS-Coach Denis Ley sprach nach dem Schlusspfiff von einem glücklichen Punktgewinn. Denis Spitzer hatte ein gutes Spiel seiner Mannschaft gesehen und bezeichnete deren mangelnde Erfahrung als Ursache für die verschenkten Punkte.