Das Ars Nova-Tanzteam jubelte in Kiel über den zweiten Platz. Das bedeutet, dass die Teuchert-Schützlinge in der nächsten Saison wieder in der 2. Bundesliga im Einsatz sind. (Fotodesign-Thranow)

Die A-Mannschaft des Ars Nova (Kooperations-Verein des TTK Grün-Weiß Vegesack) blickt auf eine sehr erfolgreiche Reise zurück. Auch beim finalen Turnier tanzte sich das Regionalliga-Latein-Team in Kiel auf Tabellenplatz zwei und sicherte sich so beim fünften Einsatz den Wiederaufstieg.

Zum Saison-Ausklang hatte das 1. Latin Team Kiel ins Bildungszentrum Mettenhof geladen. Zuerst traten hier die neun Mannschaften der Landesliga Nord Latein (Gruppe A) zu ihrem zweiten Event im hohen Norden an und aufgrund des Doppel-Turniers stand den Akteuren der Ars Nova um Trainerin Imke Teuchert so ein sehr langer Turniertag bevor. Schon um 11 Uhr war die Stellprobe angesetzt, sodass man sich im Vorfeld entschloss, bereits am Vortag in die Hafenstadt zu reisen.

In der Vorrunde konnte sich der Kooperations-Verein dann sehr souverän und geschlossen präsentieren, und zog mit dieser Leistung letztlich sicher in das große Finale ein. Hier steigerten sich die Tänzer/Innen um Mannschaftsführer Fabian Geukens noch einmal deutlich und eroberten sich mit der Wertung (1-2-2-1-3) wieder einmal sicher den zweiten Platz.

Mit diesem Ergebnis erreichte die Verdener/Vegesacker Mannschaft auch in der Endabrechnung den zweiten Rang und wird so in der kommenden Saison wieder in der 2. Bundesliga im Einsatz sein. Für die Tänzer/Innen des A-Teams steht beim Formations-Training nun erst einmal eine Pause (siehe auch das Interview) an, denn die nächsten Termine sind die großen Einzel-Turniere zu Ostern in Berlin (Blaues Band der Spree) und im Mai in Frankfurt (Hessen tanzt).

„Es war eine tolle Saison für das A-Team, die intensive Vorbereitung und auch die viele Arbeit, die im Vorfeld in die Erstellung der Musik geflossen ist, haben sich definitiv ausgezahlt. Der direkte Wiederaufstieg war für uns keine Selbstverständlichkeit, umso größer ist die Freude, dass wir das gemeinsam geschafft haben“ – und stolz ergänzte Imke Teuchert: „Auch unser Nachwuchsteam ist auf einem sehr guten Weg und tanzt aktuell, ebenfalls als Liga-Zweiter, in Richtung Regionalliga-Aufstieg. Das ist eine großartige Ausgangslage für das nächste Jahr.“

Den kommenden Herausforderungen blickt die TTK-Tanz-Trainerin Imke Teuchert so sehr positiv entgegen. Und im Hinblick auf die kommende Saison möchte der Nordbremer Verein gerne auch noch neue Tänzer/Innen begrüßen.

Endstand: 1. TSG Bremerhaven B, 2. Team Ars Nova A, 3. Hannover 96 Tanzen, 4. Grün-Gold-Club Bremen D, 5. TSG Bremerhaven C, 6. Club Saltatio Hamburg A und TSC Neumünster A, 8. TSA i. VfL Pinneberg A.