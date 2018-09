Mohammed Nedal Alibrahim (am Ball) kassierte mit den "Schwänen" eine Auftaktniederlage. (Christian Kosak)

Schwanewede. Willkommen in der harten Realität. Die Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen hatten sich den Saisonstart in die Verbandsliga Nordsee anders vorgestellt. Die „Schwäne“ kehrten mit einer überflüssigen 23:24 (12:16)-Niederlage vom heimstarken TuS Haren zurück.

„Ich hoffe, dass meine Mannschaft jetzt erkannt hat, dass nur 85 Prozent ihres ausgeschöpften Leistungsvermögens eben nicht zum Gewinnen ausreichen“, schrieb der enttäuschte HSG-Trainer Andreas Szwalkiewicz seinen Spielern ins Stammbuch. Die hätten eigentlich schon im Vorfeld merken müssen, was ihnen im Emsland zwischen Meppen und Papenburg blüht. „Willkommen zum Knallerspiel“, hatte der Harener Hallensprecher die rund 300 Fans begrüßt.

„Wir sind als knappster Oberliga-Absteiger von allen natürlich die Gejagten“, warnte „Andi“ Szwalkiewicz sein Team. Das stieg entsprechend konzentriert ins ungeliebte Sonntagnachmittagsspiel ohne Backe ein. Der Schwaneweder Abwehr-Innenblock stand mit Mirko Ahrens und Fabian Hartwich kompakt und schirmte den 2,10 Meter großen TuS-Kreisläufer Martin Giesen gut ab. Im Angriff ließen sich die Gäste wiederum auf keine Experimente ein und griffen schnörkellos an. Dadurch legte die HSG Schwanewede/Neuenkirchen durch die Treffer von Marc Blum, Fabian Hartwich, Karlo Oroz und Mirko Ahrens einen 4:2-Vorsprung vor (4.).

Das Konzept verlassen

„Warum wir spätestens nach einer Viertelstunde unser Konzept verlassen haben, kann ich mir gar nicht erklären“, schüttelte der HSG-Trainer ratlos den Kopf. Die Schwaneweder Schwächephase hatte fürchterliche Folgen, denn Haren setzte sich auf sieben Tore ab (21:14). In dieser Phase war es vor allem der TuS-Kapitän Stefan Sträche, der seine Mannschaft nach dem 10:10 mit neun Treffern von halblinks auf Erfolgskurs brachte.

„Im Grunde genommen war Haren da nicht stärker geworden, sondern wir haben einfach nur schlechter gespielt und auch ein bisschen Pech gehabt“, analysierte Andreas Szwalkiewicz. „Gegen Sträche sind wir nicht aggressiv genug herausgetreten.“ Der Leidtragende im stotternden Angriffsmotor war Spielmacher Mirko Ahrens, der souverän aufspielte und die Bälle gut verteilte, auf dessen Ideen seinen Nebenleute aber zu wenig eingingen. Oder sie schoben die Verantwortung gleich komplett an Ahrens ab.

So konnten sich die Gäste bei ihrem Schlussmann René Steffens bedanken, dass er sie mit mehreren Paraden noch irgendwie im Spiel hielt. Niklas Mechau spielte souverän auf und traf vier seiner fünf Strafwürfe ins Schwarze. Bei seinem einzigen Fehlwurf vom Punkt schnappte er sich wiederum sofort wieder in den Abpraller und brachte auch den Nachwurf im gegnerischen Netz unter. Es spricht letztlich für den Oberliga-Absteiger, dass er sich nach dem Sieben-Tore-Rückstand nicht hängen ließ und sich wieder Tor um Tor an den Gastgeber herankämpfte. Als die „Schwäne“ dann auch noch von ihrer 6:0-Deckung auf die deutlich offensivere 3:2:1-Variante mit dem starken Vorgezogenen Torben Pilger umschwenkten, brachten sie die Emsländer ins Straucheln. Doch sie fielen nicht.

Dennoch wurde die Hoffnung bei den 20 HSG-Fans neu entflammt, als Niklas Mechau, Torben Pilger, Mohammed Nedal Alibrahim und Karlo Oroz nach dem 16:22 binnen acht Minuten auf 20:22 verkürzten (52.). Zu mehr reichte es jedoch nicht, weil Harens Kreisläufer Martin Giesen per Doppelpack auf 24:21 erhöhte. Mit Toren von Mohammed Nedal Alibrahim und Tim Paltinat, letzteres 41 Sekunden vor Schluss erzielt, kamen die Gäste zwar noch auf 23:24 heran, doch mehr gelang nicht. „Vor der Heimspielpremiere gegen die SG Neuenhaus-Uelsen erhöht das unseren Erfolgsdruck“, stellte Andreas Szwalkiewicz klar.

Weitere Informationen

TuS Haren – HSG Schwanewede/Neuenkirchen

24:23 (16:12)

HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Steffens, Köster; Ahrens (1), Paltinat (2), Alibrahim (3), Huckschlag (1), Hartwich (3), Molzahn, Oroz (3), Mechau (6/4), Blum (3), Wallrabe, Pilger (1)

Schiedsrichter: Rieck/Temme (Emden/Pewsum)

Siebenmeter: 5/4 – 5/4

Zeitstrafen: 1 – 4 ELO