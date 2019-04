Rosenbergs Marena Dankwardt belegte mit einem fehlerfreien Auftritt auf Louise in 61,42 Sekunden einen hervorragenden sechsten Platz im M-Springen. (Christian Kosak)

Schwanewede. In der zweiten Abteilung der Springprüfung der Klasse L verwies Lokalmatadorin Marena Dankwardt auf Louise ihren Klubkollegen Carsten Erasmi auf Gina D'Agostina auf der Anlage am Hamfährer Weg in Schwanewede auf Position zwei. Beide waren ohne Fehler unterwegs. In 55,15 Sekunden verzeichnete Dankwardt allerdings die um etwas mehr als zwei Sekunden bessere Zeit.

Erasmi hatte bei dem „Late-Entry“-Turnier, bei dem also noch sehr spät gemeldet werden durfte, im Kampf um die silberne Schleife um Haaresbreite die Nase gegenüber Frederick Geue vom RC Hude auf Confiance vorne. Gleich mit zwei Pferden nahm Rosenbergs Sportwartin Lara Holst an dieser Prüfung teil. Diese heimste mit zwei strafpunktfreien Runden auf Pina Gold beziehungsweise Catoni die Plätze sechs und sieben ein.

„Unser Late-Entry-Turnier war erneut ein voller Erfolg“, frohlockte Lara Holst. Die Starterfelder seien trotz der schlechten Wetterprognosen gut besetzt gewesen. „Es gab den Turniertag über einen bunten Wettermix“, ließ Holst wissen. Dabei hätten sich Schnee- und Graupelschauer mit Sonnenschein abgewechselt. „Der Höhepunkt war das M-Springen mit einem Stern am Nachmittag“, teilte Lara Holst mit. Es habe sich zum einen um das höchste und schwerste Springen des Tages gehandelt. „Zum anderen war das Besondere an dem Springen, dass es im Schnee ausgeritten wurde. Die Schneeflocken waren richtig groß und dicht. Ich denke, daran wird sich jeder Reiter noch lange zurückerinnern“, sagte Holst.

Da das Turnier auf dem Sandplatz stattfand, auf dem im Sommer die Dressurwettbewerbe durchgeführt werden, seien die Bedingungen trotz des Wintereinbruchs weiterhin sehr gut gewesen, so die Sportwartin. Aus diesem Grunde sind von den 45 genannten Reitern auch immerhin 41 Paare aus Pferd und Reitern an den Start gegangen. „Der Schnee machte Stefan Ahlers vom RFV Pennigbüttel mit seiner Stute Cocowa am wenigsten Schwierigkeiten. Deshalb konnten sich die beiden auch den Sieg sichern“, erklärte Lara Holst. Der Routinier leistete sich in einer Zeit von 56,72 Sekunden keinen Abwurf und distanzierte den zweitplatzierten Hans-Christoph Kühl vom RV Lilienthal auf Poker um knapp drei Sekunden. Anna Schäfer vom RV Worpswede verfehlte die Zeit von Hans-Christoph Kühl mit Cocofina nur ganz knapp und fand sich auf dem dritten Rang ein.

Auch drei Schwaneweder wagten sich auf den M-Parcours. Diese wurden auch allesamt mit einer Schleife für gute Auftritte belohnt. Marena Dankwardt beanspruchte mit einem fehlerfreien Ritt auf Louise in 61,42 Sekunden Platz sechs. Ihr Vereinskamerad Stephan Morisse beließ auf Quinta Deister ebenfalls alle Stangen in der Verankerung und wurde in 70,29 Sekunden Zehnter. Lara Holst reihte sich mit Pina Gold auf Position zwölf ein. In 60,15 Sekunden verbuchte Holst zwar eine recht flotte Zeit, musste aber vier Strafpunkte für einen Abwurf hinnehmen. Ebenso erging es Fynn Müller-Rulfs vom RC Tempo Ritterhude, der in 61,94 Sekunden auf Rang 14 so gerade eben noch in der Platzierungsliste auftauchte. „Ich war die dritte Starterin in der Prüfung. Direkt nach mir hat es angefangen zu schneien“, informierte Lara Holst – die also vom Schnee verschont blieb.

In der ersten Abteilung der Springprüfung der Klasse L hatte Jörg Zimmermann vom RC Heidehof Oberneuland auf Zandro Z die Nase vorne. Dieser lieferte sich allerdings an der Spitze ein Kopf-an-Kopf-Duell mit Pia Gerding vom RFV Pennigbüttel auf Goldfinch Guilietta. In einer Zeit von 58,84 Sekunden lag Zimmermann am Ende gerade einmal um 0,24 Sekunden vor der Tochter von Dörte Kuhn vom RFV Hambergen. Pia Gerding hatte hingegen keine Mühe, Michael Nowatschick von der PSG Osterbinde mit Chelsy auf den dritten Platz zu schicken. Karen Schröder landete in dieser Abteilung als Vertreterin des Gastgebers mit Adjamo auf Platz sieben. Sie blieb ebenfalls ohne Fehler und ergatterte in 64,80 Sekunden eine grüne Schleife.

Rosenbergs Stephan Morisse verfehlte auf Amy mit zwei Fehlern eine Platzierung. Ebenso erging es seinem Vereinskollegen Carsten Schröder, der auf Lexus sogar drei Abwürfe beklagte. Schröder tröstete sich jedoch mit einem beachtlichen siebten Rang auf Lexus in der ersten Abteilung des A-Springens. Dabei unterlief ihm in einer Zeit von 46,82 Sekunden kein Fehler. In dieser Prüfung unterschieden sich die Zeiten der drei erstplatzierten Reiter letztlich nur um ein paar Hundertstelsekunden.

Kim Josephine Giesecke vom RC Stotel setzte sich schließlich auf Crazy Curly knapp gegen Josefine Clausen vom Bremer RSV auf Preuße durch. Schwanewedes Karen Schröder auf Adjamo, Antonia Maaß auf Zarino Blue sowie Jessica Thewes auf Filou machten ebenfalls keine Fehler, verpassten aber wegen der schlechteren Zeiten jeweils knapp eine Schleife. Rosenbergs Christian Schröder musste hingegen auf Exquisit einen Abwurf wegstecken. Lara Holst freute sich in der A-Springpferdeprüfung auf Vitani über einen tollen dritten Platz.

Weitere Informationen

Ergebnisse

Springpferdeprüfung Kl. A: 1: Gina von Reith (RV Lilienthal) auf Gentleman G 8,2; 2. Christian Kapp (RV der Montagsclub) auf Cennedy 8,0; 3. Lara Holst (RC General Rosenberg) auf Vitani 7,8; 3. Christian Kapp (RV der Montagsclub) auf Loxley 7,8

Springpferdeprüfung Kl. L: 1: Pia Gerding (RFV Pennigbüttel) auf Care for life 8,2; 2. Hans-Christoph Kühl (RV Lilienthal) auf Stella 8,1; 3. Leonie Galonska (RG Dangast) auf Nagini 8,0

Springprüfung Kl. A, 1. Abt.: 1: Kim Josephine Giesecke (RC Stotel) auf Crazy Curly 0/43,33; 2. Josefine Clausen (Bremer RSV) auf Preuße 0/43,66; 3. Luisa Köß (Bremer RC) auf Lassino 0/43,97; 2. Abt.: 1: Nadine Lüchau (RV Beverstedt) auf Celestino 0/39,65; 2. Fenja Kühlcke (Hadler RC Altenbruch) auf Leabell 0/40,01; 3: Jana Tobias (RFV Pennigbüttel) auf Gesche 0/41,51

Springprüfung Kl. L, 1. Abt.: 1. Jörg Zimmermann (RC Heidehof Oberneuland) auf Zandro Z 0/58,48; 2. wurde Pia Gerding (RFV Pennigbüttel) auf Goldfinch Guilietta 0/58,72; 3. Michael Nowatschick (PSG Osterbinde) auf Chelsy 0/60,80; 2. Abt.: 1. Marena Dankwardt (RC General Rosenberg) auf Louise 0/55,15; 2. Carsten Erasmi (RC General Rosenberg) auf Gina D'Agostina 0/57,69; 3. Frederick Geue (RC Hude) auf Confiance 0/57,89

Springprüfung Kl. M: 1. Stefan Ahlers (RFV Pennigbüttel) auf Cocowa 0/56,72; 2. Hans-Christoph Kühl (RV Lilienthal) auf Poker 0/59,22; 3. Anna Schäfer (RV Worpswede) auf Cocofina 0/59,60 KH