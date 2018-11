Kann er den SV Grohn wieder in die Spur bringen? Torben Reiß steht am Sonntag im Derby gegen den TSV Lesum-Burgdamm als Interimstrainer an der Seitenlinie. (Christian Kosak)

Nach neun Niederlagen am Stück – zuletzt ein 0:12 bei Tura Bremen – und dem zwei Tage später folgenden Rücktritt von Celestin Zurek, ist Teamchef Torben Reiß wieder einmal auf die Trainerbank beim SV Grohn zurückgekehrt. Der neue „Husaren“-Coach stand nach der ersten Trainingswoche unter seiner Regie und vor dem Derby in der Fußball-Landesliga am Sonntag, 14 Uhr, Oeversberg, gegen den TSV Lesum-Burgdamm, Rede und Antwort.

Der Vorsitzende Murtaza Celik, Co-Trainer Matthias Günther und ich haben uns an einen Tisch gesetzt und überlegt, wie es weitergehen soll. Und da wir jetzt nicht schnell irgendjemanden nehmen wollten, haben wir uns entschieden, dass wir uns bei der Trainersuche Zeit lassen und ich das jetzt bis Ende des Jahres mache. Eigentlich wollte ich das ja nicht mehr machen, weil es mir zu viel wird. Ich bin ja auch noch zweiter Vorsitzender des SV Grohn.

Als Trainer erstmals am Montag. Da hat sich Celestin Zurek auch von der Mannschaft verabschiedet und es gab eine Besprechung, was wir ändern müssen. Immerhin waren über 20 Mann, darunter auch Verletzte, da. Anschließend haben wir noch eine Stunde trainiert.

Montag und Mittwoch. Wir haben uns im Training mit Elementen befasst, die zuletzt nicht gut geklappt haben: der Spielaufbau, das Abwehrverhalten, die Laufwege. Die Einheiten waren gut, es waren viele da.

Das Problem ist, dass wir keine anderen Trainingszeiten haben. Sonst hätten wir uns einmal mehr treffen können. Wir trainieren bei Eintracht Aumund – und unsere Regeltage sind Montag und Mittwoch. Noch ein Training mehr auf am Oeversberg Schlacke zu machen, hätte nicht viel Sinn gemacht.

Von der Sache her ist es sicher auch ein gesellschaftliches Problem. Zudem hatten wir eine hohe Fluktuation in den vergangenen Jahren, viele fühlen sich mit dem Verein nicht mehr so verbunden. Auch wenn es einen Kern gibt, haben wir es nicht hinbekommen, eine Mannschaft auf Dauer zu halten. Wir fangen immer wieder neu an. Diesmal hat man besonders gemerkt, dass Schlüsselspieler gegangen sind. Wir müssen es so hinbekommen wie beim SV Lemwerder. Da sieht man, wie wichtig Kameradschaft ist. Die Mannschaft spielt schon lange zusammen und meistens auch eine gute Rolle.

Nach neun Niederlagen in Folge fehlt natürlich auch das Selbstvertrauen. Man hofft eben immer wieder, dass sich der Hebel mit einem Erfolgserlebnis umlegen lässt. Vielleicht gelingt das ja im nächsten Spiel. Die Spieler müssen einfach sehen, dass es sich lohnt, zu trainieren.

Wir wollen versuchen, in der Landesliga zu bleiben. Das muss unser Ziel sein. Es ist schon wichtig. Wenn wir in der Bezirksliga spielen, gehen vielleicht noch mehr Spieler zu den Nachbarn.

Wir müssen so schnell wie möglich unten raus kommen, um gestärkt in die Rückrunde zu gehen. Bis zur Winterpause sind noch 15 Punkte zu vergeben. Wenn wir zehn holen würden, hätten wir ein Polster.

Eigentlich bis zur Winterpause, wir wollen eine andere Lösung finden. Aber wenn wir keine geeignete Lösung finden, dann würde ich mich natürlich immer in den Dienst des Vereins stellen.

Wenn man sich die Tabelle anguckt, dann ist es egal, ob jetzt ein Derby ansteht oder nicht. Die Punkte müssen eingefahren werden, jedes Spiel zählt gleichermaßen.

Ich hoffe, dass die Jungs eine Reaktion zeigen. Die Zuschauer haben zu leiden gehabt. Sie sollen sehen, dass die Mannschaft gewillt ist, etwas zu ändern. Viele Zuschauer ärgern sich – das stimmt. Aber es gibt auch wirklich viele, die sagen, dass sie hinter uns stehen. Ich hoffe, dass wieder mehr Zuschauer kommen, wenn die Ergebnisse besser werden.

Es ist nie zu spät, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass alles gut wird. Es ist früher als fünf vor zwölf.

Zur Person

Torben Reiß (47)

sitzt nach 2004 bis 2008 und der Saison 2017/18 jetzt bereits zum dritten Mal auf der Trainerbank des SV Grohn. Darüber hinaus hat der Technische Angestellte im Diakonissenkrankenhaus im Herrenbereich bereits bei DJK Blumenthal, der SG Aumund-Vegesack und KSV Vatan Sport als Trainer gearbeitet.