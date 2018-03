Über den Aufstiegswettkampf in Hannover, den mehrjährigen Weg zu diesem Erfolg und die künftigen Anforderungen stand Guido Flierbaum, der Leistungsträger und Gründungsmitglied der Sportschützen Bremen ist, Rede und Antwort.

Herr Flierbaum, wann haben Sie realisiert, dass Sie den Aufstieg mit Ihren Sportschützen Bremen in die 2. Luftgewehr-Freihand-Bundesliga geschafft haben?

Guido Flierbaum: Ich hatte direkt nach dem Wettkampf ehrlich gesagt keine Ahnung, auf welchem Platz wir gelandet sind. Die Schützen des SV Eiche Idafehn, die mit uns aufgestiegen sind, hatten da offenbar genauere Kenntnisse und haben uns informiert. Da war die Freude natürlich riesengroß.

Worauf führen Sie Ihre Magenprobleme während des Wochenendes zurück?

Das war wahrscheinlich die Aufregung. Wenn man als Schütze bei einem Wettkampf an den Start geht, schüttet der Körper Adrenalin aus. Was für einen Fußballer vielleicht gut ist, ist für uns gar nicht gut. Wir müssen versuchen, es mit der Atmung zu regeln. Viel spielt sich auch im Unterbewusstsein ab.

Waren Sie dennoch mit Ihrer persönlichen Leistung in Hannover zufrieden?

Leider konnte ich mit 385 Ringen im zweiten Durchgang nicht mehr ganz das Niveau aus der ersten Runde halten. Ich habe nicht meinen richtigen Stand gefunden und diesen öfter verändert. Dann habe ich mich hingesetzt, um mich noch einmal neu zu orientieren und komplett neu zu starten. Mit 97 und 98 Ringen habe ich im zweiten Durchgang auch gut ausgeschossen und mich noch mal aufgerafft.

Weshalb hat Ihre Teamkollegin Birgit Querfurth nicht geschossen?

Birgit ist nach dem gewonnenen Finale in Bassum zu uns gekommen und hat uns gesagt, dass sie zu nervös sei, um beim Aufstiegskampf mitzuwirken. Ihre Ehrlichkeit ehrt sie und ist ein Beweis dafür, wie groß der Zusammenhalt bei uns im Team ist. Birgit war dabei, wäre aber nur im Notfall eingesprungen.

Wie wichtig ist Ihnen der Aufstieg?

Sehr wichtig. Ich habe mir extra einen Tag Urlaub genommen und bin bereits mit ein paar anderen einen Tag früher angereist, um morgens am Wettkampftag keinen Stress mit einem Stau oder sonstigen Sachen zu haben. Ich bin sehr froh, dass der anstrengende Tag so gut für uns ausgegangen ist.

Was war in Hannover anders als bei den Wettkämpfen zuvor?

Da wir nicht Mann gegen Mann geschossen haben, wusste ich nicht, wie es um meine Mannschaft steht. Das war ein komisches Gefühl. Da ich aber aus meiner Position auf dem Stand alle meine Teamkollegen im Blick hatte, habe ich gesehen, wie sie für unser großes Ziel gekämpft haben. Das hat mir Mut gemacht.

Hatten Sie nach all den vergeblichen Anläufen noch ernsthaft damit gerechnet, endlich in die zweithöchste Klasse aufzusteigen?

Ja. Ansonsten hätte ich den Verein auch bereits verlassen. Ich hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Angebote aus der 2. Bundesliga und hätte sogar für Mengshausen in der 1. Liga antreten können. Da ich den Verein aber vor sieben Jahren mitgegründet habe, war es für mich eine Herzensangelegenheit, mit den Sportschützen in die 2. Bundesliga aufzusteigen. Wir haben den Glauben daran nie verloren.

Weshalb haben Sie Schützen der SG Mengshausen in Hannover unterstützt?

Die Verbindung kam über unseren Ex-Coach Uwe Knapp zustande, der uns einst beim Burger SV trainierte und Trainer in Mengshausen war. Daraus resultierte eine Kooperation. Unter anderem Kai und ­

Simone Döschert aus Mengshausen sind auch noch Mitglieder in unserem Verein. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass sie angereist sind, um uns in Hannover anzufeuern.

War die Verpflichtung des Niederländers ­Jelle Wind letztlich ausschlaggebend für den Aufstieg?

Ich finde schon. Jelle hat mich als Nummer eins abgelöst und vorne konstant seine ­Leistung gezeigt, auch wenn er in Hannover wie wir anderen auch zu kämpfen ­hatte. Ich selbst war ein wenig erleichtert, dass ich nicht mehr den Druck der Nummer eins habe, auch wenn ich dort aushel­fen muss, wenn Jelle Wind mal keine Zeit hat.

Kommen von den Gegnern mal Sprüche, weil Sie immerhin mit einem niederländischen Auswahlschützen antreten?

Nein, gar nicht. Jelle selbst kann uns auch dankbar sein, dass wir ihm nun die Möglichkeit geben, in der 2. Bundesliga zu schießen. Weil in den höchsten Ligen nur maximal ein Ausländer pro Team zugelassen ist, hätte Jelle es woanders erst einmal schwer gehabt, einen Stammplatz zu bekommen. Die Schützen kommen auch zu uns, weil sie es wollen, nicht, weil wir sie gerne holen möchten.

Brauchen Sie nun weitere Verstärkungen für die 2. Bundesliga?

Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Da ich selbst auch mal wegen meines Schichtdienstes ausfallen und ich ohnehin derzeit nicht viel trainieren kann, weil ich noch nebenberuflich dreimal in der Woche die Meisterschule besuche, wäre es gut, ­Ausfälle kompensieren zu können. Einen Ersatz für Jelle Wind haben wir mit der Niederländerin Cecillia van Dongen aber ja bereits jetzt. Ich finde es auch stark, dass sie uns mit ihren Eltern zur Finalrunde nach Bassum begleitet hat, auch wenn sie gar nicht zum Einsatz kam. Das ist ein weiterer Beweis für den Zusammenhalt in unserem Team.

Welche Voraussetzungen müsste denn ein weiterer Neuzugang erfüllen?

Uns ist es in erster Linie wichtig, dass ein Schütze bei uns menschlich reinpasst. Bevor wir jemanden für unser Team holen, schreiben wir uns erst einmal ausführlich und laden den Kandidaten dann zu einem Gespräch in gemütlicher Runde ein. Dabei merken wir dann relativ schnell, ob es passt oder nicht. Mit Jelle Wind hatten wir zum Beispiel von Anfang an Spaß. Ein Neuer oder eine Neue müsste aber auch erst einmal zurückstecken können.

Was sind Ihre Ziele für die erste Saison in der 2. Bundesliga Nord?

Unser Ziel ist der Klassenerhalt. Wir wollen Spaß haben und möglichst früh nichts

mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Der Druck in der 2. Liga steigt aber. Nach einer Saison mit ausschließlich Siegen müssen wir uns daran gewöhnen, auch mal eine Niederlage wegzustecken. Wir verlassen uns darauf, dass jeder für sich ordentlich trainiert.

Das Gespräch führte Karsten Hollmann