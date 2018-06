Darja Seemann (Christian Kosak)

Darja Seemann: Es wäre sicherlich noch mehr möglich gewesen. Wir haben gekämpft und gezeigt, was wir können. Gegen den Ohligser TV war es ein Spiel auf Augenhöhe. Bei uns war auch noch ein Tick mehr drin. Aber wir haben das abgerufen, was wir in den letzten siegreichen Spielen zeigten. Natürlich waren wir auch etwas geknickt. Aber gegen Hannover haben wir die Köpfe dann wieder oben gehabt.

Man hätte dann natürlich noch mehr wechseln können – gerade auch vorne mit Andrea Besser. Zudem hat ja auch noch meine Cousine Anika Seemann gefehlt. Man hätte insgesamt mehr tauschen und die Kräfte besser einteilen können. Dann kam ja auch noch die späte Uhrzeit (15.30 Uhr, Anm. d. Red.), hinzu.

Und in Sachen Aufstiegs-Relegation warten auf Sie nun auch noch zwei spannende Begegnungen gegen den Mitkonkurrenten

TV Voerde?

Genau. Da lassen wir uns mal überraschen – machbar ist alles. Erst einmal müssen wir nun abwarten, wie es für uns am nächsten Wochenende läuft.

Wir haben im Bus nur Radio gehört. Den Treffer zum 1:1 verpassten wir dann auch noch. Auf jeden Fall war das Radio zu diesem Zeitpunkt mal aus. Den Rest des Spiels habe ich dann in Lemwerder zum Glück am Fernseher gesehen. So sah ich auch noch das Tor zum 2:1-Erfolg von Toni Kroos.

Das Gespräch führte Olaf Schnell.

Zur Person

Darja Seemann (25)

spielt seit dem neunten ­Lebensjahr beim Lemwerder TV Faustball und seit elf Jahren bereits in der 2. Bundesliga. Die 25-Jährige arbeitet in Lemwerder im Rathaus als Verwaltungs-Fachangestellte.