Der neue DJK-Landesliga-Trainer Aydin Pekyalcin hat im Hinblick auf die kommende Saison auch in Sachen Organisation viel um die Ohren. (Olaf Schnell)

Blumenthal. Eigentlich, sagt Aydin Pekyalcin, sei er jetzt im besten Lebensalter. Und deshalb traut sich der 50-Jährige auch eine Aufgabe zu, um die ihn seine Kollegen in anderen Vereinen wohl kaum beneiden. Als neuer Trainer von DJK Germania Blumenthal will Pekyalcin versuchen, aus vielen Spielern der zweiten Herrenmannschaft, ein paar erfahrenen Kickern und einigen Neuzugängen eine Landesliga taugliche Mannschaft zu formen. Eine Herkulesaufgabe, die nur dem Ziel dient, nicht abzusteigen.

Als Meister der Bezirksliga waren die Germanen nach der Saison 2012/13 in zweithöchste Bremer Klasse aufgestiegen. Fünf Jahre später drohte ihnen als Tabellenvorletzter der Landesliga die Zurückstufung. Rückblickend sagt Aydin Pekyalcin: „Die Mannschaft fiel auseinander, aus welchen Gründen auch immer. Schade drum.“ Dass die Blumenthaler trotzdem nicht absteigen mussten, verdanken sie dem TSV Grolland. Die Südbremer beendeten die Saison in der Bremen-Liga als abgeschlagenes Schlusslicht und wollen einen Neuanfang in der Bezirksliga machen.

Große Herausforderung

Dass der bittere Kelch zunächst einmal an den Nordbremern vom Burgwall vorbeigegangen ist, betrachtet der Nachfolger des bisherigen DJK-Trainers Abdelfattah Rhazani als Chance und große Herausforderung zugleich. Verständlich, denn sowohl für einen Großteil der Mannschaft als auch für Aydin Pekyalcin ist der Sprung aus der Kreisliga B in die Landesliga ein wagemutiges Experiment. Das nach den Worten des 50-Jährigen nur von Erfolg gekrönt sein kann, wenn alle Spieler als Team funktionieren.

Respekt, Selbstdisziplin und stets die richtige Einstellung bezeichnet der neue DJK-Coach als Basis für das Überleben in der Landesliga. Illusionen macht er sich gleichwohl nicht. „Es wird sehr schwer, wir stehen auf der Abschussliste“, sagt Aydin Pekyalcin. Und der sportliche Leiter des Blumenthaler Landesligisten, Gerd Stedtnitz, fügt an: „Ganz Fußball-Bremen geht doch davon aus, dass wir und der TSV Lesum-Burgdamm zum Abstieg verdammt sind.“ Nun könnten die Germanen das Sprichwort bemühen, wonach Totgesagte länger leben. Und dabei auf einen großen Kader verweisen. Allein 14 Spieler im Alter von 18 bis 22 Jahren haben in der vergangenen Saison noch in der Kreisliga B gekickt. Das Tor hüten sollen Abou Singhatah, Pierre Schafranski und Nico Gnutzmann; in der Abwehr spielen Nicolas Flacke, Kevin Jones, Aydogan Pekyalcin und Marcel Wilpert; für das Mittelfeld kommen Can Sahin, Daniel Hajduk, Maurice Steinforth, Marius Schramm und Sinan Asli infrage. Und in der vordersten Reihe sollen Ghita Shehada, Koray Caliskan und Kemal Kalac agieren. Der 27-Jährige war in der vergangenen Saison mit 16 Treffern Torschützenkönig der Germanen in der Kreisliga B.

Als Neuzugänge vermeldet DJK Blumenthal schließlich Cuma Aytac aus der eigenen Ü 32 (35 Jahre alt, Mittelfeld), Eddie Graser von der SAV (18, Sturm), Ergün Talip von Tura Bremen (34, Mittelfeld) sowie vom SV Türkspor Ibrahim Almohammad (25, Mittelfeld), Izzet Bekar (37, Abwehr), Koray Caliskan (19, Sturm), Kerem Caliskan (19, Mittelfeld) und Yusuf Dingil (20, Mittelfeld). Darüber hinaus sind Maik Tinganj von der TuSG Ritterhude (20, Mittelfeld), Znar Mohamed (26/offensives Mittelfeld/AGSV) und Tugay Tuzlar von Eintracht Aumund (18, Mittelfeld) zu den Blumenthalern gestoßen. Und wie bisher gehören Hamid Cherief (32, Abwehr) und Özer Alkur (24, Mittelfeld) zum Kader der ersten Herren. Zu den genannten 26 Namen könnten noch weitere hinzukommen. Doch deren Freigaben zum Wechsel liegen bislang nicht vor.

Die Fußball-Karriere des DJK-Trainers begann vor gut vier Jahrzehnten. Im Burgwallstadion bei den Germanen. Als Neunjähriger kam Aydin Pekyalcin unter die Fittiche von Josip Ramuscak. Als A-Jugendlicher wechselte er zum SV Grohn, bevor er zunächst beim ASV Ihlpohl und SV Türkspor unter Erhan Koser als Herrenspieler auflief. Dann drohte das Karriereende: Eine Knieverletzung zwang Pekyalcin lange Zeit zum Pausieren. Anschließend aber verbrachte er seine „schönsten Jahre als Fußballer“ beim TSV Meyenburg, um später bei DJK zurück zu den Wurzeln zu gelangen: zunächst bei der Ü 32, jetzt bei der Ü 40.

Dort, so der Versicherungskaufmann, der 2003 die Trainerlizenz bei Verbandssportlehrer Wilfried Zander erwarb, versuche er, sich fit zu halten. Das dürfte angesichts der besonderen Herausforderung in der neuen Landesliga-Saison auch mental von Bedeutung sein.