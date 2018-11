Alexander Wulf (hier mit der 9-Millimeter-Pistole) erzielte mit dem 357er Magnum-Revolver 382 Ringe. (Christian Kosak)

Bremen-Nord/Kreis Osterholz. Dem Meyenburger SV gehört ein Riesentalent für das Luftpistolen-Freihand-Schießen an. René Deichmann wartete als Sieger der männlichen Jugend gleich mit 369 Ringen bei den Geest-Kreismeisterschaften für sämtliche Waffengattungen auf. Zum Geest-Kreis gehören die Vereine der Stadt Osterholz-Scharmbeck, aus den Gemeinden Ritterhude und Schwanewede sowie der Vegesacker SV und der Blumenthaler SV aus dem Bremer Norden.

„Das Luftpistolen-Resultat von René Deichmann ist insofern bemerkenswert, als dass er das beste Ergebnis aller Teilnehmer erzielt hat“, teilte der Pressesprecher des Vegesacker SV, Georg Veltl, mit. Mit zweimal 93 Ringen lag Deichmann zunächst sogar auf 370-Ringe-Kurs. Obwohl er mit 91 und 92 Ringen einigermaßen konstant nachlegte, reichte es am Ende nicht ganz dafür.

„Meine Vereinskollegen Theo Schmöle und Max Litau, Benno Böhm vom SV Buschhausen, Marina Wingert vom SV Schwanewede sowie Volker Frank vom Blumenthaler SV haben in ihren Klassen ebenfalls mit sehr guten Ergebnissen gewonnen“, stellte Veltl fest. Max Litau deutete als Gewinner der Herren II mit seinen 91 Ringen in der abschließenden Serie sogar an, dass noch mehr als 356 Ringe drin gewesen wären. Volker Frank behauptete sich ebenfalls mit 356 Ringen bei den Herren III. Theo Schmöle ergatterte als Sieger der Herren IV sogar insgesamt noch zwei Ringe mehr.

„Mein Klubkollege Peter Heinemann hat in zwei Wettbewerben mit für Kleinkaliber-Auflage-Disziplinen-Verhältnisse ungeheurem Vorsprung gewonnen. Auch die Ergebnisse an sich sind einfach spitze“, frohlockte Georg Veltl. Im KK-50-Meter-Auflage-Wettbewerb verwies der Routinier Hermann Krentzel vom SV Buschhausen mit 310,2 Ringen gleich um 33,9 Ringe auf den zweiten Platz. Dabei glänzte Heinemann vor allem mit seinen 104 Ringen in der zweiten Serie. Auch Anneliese Neugebauer vom Blumenthaler SV schaffte in der KK-Auflage mit 297,2 Ringen ein herausragendes Ergebnis bei den Seniorinnen II. „In ein paar anderen Disziplinen herrscht dagegen eine so hohe Leistungsdichte, dass nur wenige Zehntel über die Medaillen entschieden“, sagte Veltl. Mit der Sportpistole sei durchweg sehr gut geschossen worden.

Bei den Großkaliber-Disziplinen räumte wieder vor allem der SV Schwanewede mit Albert Pointinger sowie dem Ehepaar Marina Wingert/Alexander Wulf mächtig ab. „Die 383 Ringe von Pointinger mit der Neun-Millimeter-Pistole und die 382 Ringe mit dem 357er Magnum-Revolver von Wulf stellen dabei schon eine Klasse für sich dar“, versicherte Veltl. Mit der Freien Pistole marschierte wiederum Vegesacks Theo Schmöle weit vorne weg, indem er die „Schallmauer“ von 500 Ringen ankratzte. „In den Gewehr-Disziplinen, und dort vor allem im KK-Bereich, befanden sich oft Schwaneweder Schützen an der Spitze und direkt dahinter“, berichtete Georg Veltl. Aber auch Ralf von Roden, Gaby von Roden und Birgit Evers vom Vegesacker SV fuhren Goldmedaillen in der Luftgewehr-Auflage ein. „Gerade Gaby lag in ihrer Klasse der Seniorinnen III sehr deutlich in Front, bei den Senioren V Peter Heinemann. Dieser schießt teilweise Best-Ergebnisse über alle Klassen hinweg“, schwärmte Georg Veltl.

Bei den Jugendlichen gebe es auch vereinzelt Erfreuliches zu vermerken. So beherrschte Stefan Hoffmann (Blumenthal) mit 356 Ringen den LG-Freihand-Wettbewerb der männlichen Jugend. Zudem ragte Anna-Lena Schnakenberg (Stendorf) mit 305 Ringen im LG-Auflage-Wettkampf der weiblichen Jugend heraus. „Es ist aber auch etwas schade, dass die Freihand-Disziplinen im Hinblick auf die Teilnehmerzahlen so stark gegen die Auflage-Disziplinen abfallen“, erklärte Veltl. Dies sei nicht nur der „Alters-Pyramide“ geschuldet, sondern liege auch daran, dass man mit der Auflage sehr schnell und leicht zu sehr guten Ergebnissen komme. „Der beschwerlichere Weg der Freihand-Disziplinen ist gerade nicht sehr populär“, betonte Georg Veltl.

357er Magnum, Herren I: 1. André Händschke (Blumenthaler SV) 320 Ringe; Teamwertung Herren I: 1. SV Schwanewede mit Alexander Wulf, Albert Pointinger und Max Litau 1094; Herren II: 1. Alexander Wulf (Schwanewede) 382; 3. Detlef Kohring (Vegesacker SV) 275; Herren III: 1. Albert Pointinger (Schwanewede) 361; Herren IV: 1. Theo Schmöle (Vegesack) 324

45er ACP, Teamwertung Herren I: 1. Schwanewede mit Alexander Wulf, Uwe Feldmann und Albert Pointinger 1078; Herren II: 1. Alexander Wulf (Schwanewede) 369; Herren III: 1. Albert Pointinger (Schwanewede) 370; Herren IV: 1. Manfred Hürtgen (Vegesacker) 314

44er Magnum, Teamwertung Herren I: 1. Schwanewede mit Alexander Wulf, Albert Pointinger und Uwe Feldmann 1086; Herren II: 1. Alexander Wulf (Schwanewede) 364; Herren III: 1. Albert Pointinger (Schwanewede) 373; Herren IV: 1. Theo Schmöle (Vegesack) 321

9-Millimeter-Pistole, Herren I: 1. Jan-Patrick Fritz (Blumenthal) 341; Damen I: 1. Marina Wingert (Schwanewede) 365; Teamwertung Herren und Damen I: 1. Schwanewede mit Alexander Wulf, Marina Wingert und Albert Pointinger 1117; Herren II: 1. Alexander Wulf (Schwanewede) 369; Herren III: 1. Albert Pointinger (Schwanewede) 383; Damen III: 1. Sabine Brunstein (Blumenthal) 328

50-Meter-Freie-Pistolen-Wettbewerb, Herren I: 1. Tim Käseberg-Böschen (SV Buschhausen) 440; Herren II: 1. Max Litau (Vegesack) 457; Herren III: 1. Matthias Knüwer (Vegesack) 435; Herren IV: 1. Theo Schmöle (Vegesack) 500; Teamwertung: 1. Vegesack mit Theo Schmöle, Matthias Knüwer und Georg Veltl 1352

25-Meter-Schnellfeuerpistolen-Wettbewerb, Herren IV: 1. Georg Veltl (Vegesack) 495

25-Meter-KK-Sportpistolen-Wettbewerb, Herren I: 1. Benno Böhm (Buschhausen) 530; Damen I: 1. Marina Wingert (Schwanewede) 560; Herren II: 1. Max Litau (Vegesack) 560; Herren III: 1. Matthias Knüwer (Vegesacker) 544; Damen III: 1. Sigrid Heininger (Vegesack) 479; Herren IV: 1. Georg Veltl (Vegesack) 535; Teamwertung Herren IV: 1. Vegesack mit Georg Veltl, Theo Schmöle und Matthias Knüwer 1606

25-Meter-Standardpistolen-Wettbewerb, Damen I: 1. Marina Wingert (Schwanewede) 519; Herren II: 1. Alexander Wulf (Schwanewede) 525; Herren III: 1. Matthias Knüwer (Vegesack) 525; Herren IV: 1. Georg Veltl (Vegesack) 518

Zentralfeuerpistolen-Wettbewerb, Damen I: 1. Marina Wingert (Schwanewede) 549; Herren II: 1. Alexander Wulf (Schwanewede) 547; 2. Herren III: 1. Volker Frank (Blumenthal) 527

LP-Freihand-Wettbewerb, Schülerinnen: 1. Jennifer Wingert (Schwanewede) 123; männliche Jugend: René Deichmann (Meyenburger SV) 369; weibliche Jugend: 1. Jessica Wingert (Schwanewede) 323; Herren I: Benno Böhm (Buschhausen) 360; Damen I: 1. Marina Wingert (Schwanewede) 357; Herren II: 1. Max Litau (Vegesacke) 356; Damen II: 1. Beate Denke (Schwanewede) 332; Herren III: 1. Volker Frank (Blumenthal) 356; Damen III: 1. Sigrid Heininger (Vegesack) 336; Herren IV: 1. Theo Schmöle (Vegesack); Teamwertung Herren III, VI und V: 1. Vegesack mit Georg Veltl, Matthias Knüwer und Theo Schmöle 1047

LP-Freihand-Mixed-Team-Wettbewerb, Damen I: 1. Marina Wingert (Schwanewede) 359; Herren II: 1. Alexander Wulf (Schwanewede) 338; Teamwertung: 1. Schwanewede mit Marina Wingert und Alexander Wulf 697

LP-Auflage-Wettbewerb, Senioren I: 1. Albert Pointinger (Schwanewede) 297,9; Senioren III: 1. Andreas Schwermer (Vegesack) 285,2; Seniorinnen III: 1. Dagmar Meyer (Meyenburg) 266,6; Seniorinnen IV: 1. Brigitte Pointinger (Schwanewede) 277,9

KK-50-Meter-Auflage-Wettbewerb, Senioren I: 1. Ralf von Roden (Vegesack) 293,8; Seniorinnen I: 1. Rita Ahrend (Schwanewede) 293,9; Senioren II: 1. Gerhard Jantzen (Ritterhuder SV) 281,3; Seniorinnen II: 1. Anneliese Neugebauer (Blumenthal) 297,2; Teamwertung Senioren und Seniorinnen I und II: 1. Schwanewede mit Josef Klaps, Sylvia Schuldt und Rita Ahrend 839,6; Senioren III: 1. Bernhard Albrecht (Ritterhude) 300,7; Seniorinnen III: 1. Helga Tapking (Scharmbecker SV) 272,2; Teamwertung Senioren und Seniorinnen III, IV und V: 1. Schwanewede mit Hans und Bernd Wallrabe sowie Michael Wirnhier 872,6; Senioren IV: 1. Hans Wallrabe (Schwanewede) 290,7; Seniorinnen IV: 1. Annegret Schmidt (Blumenthal) 293,4; Senioren V: 1. Peter Heinemann (Vegesack) 310,2; Seniorinnen V: 1. Charlotte Marquardt 263,8 (Blumenthal)

KK-50-Meter-Auflage-Zielfernrohr-Wettbewerb, Seniorinnen II: 1. Sylvia Schuldt (Schwanewede) 266,4; Senioren V: 1. Peter Heinemann (Vegesack) 303,0

KK-100-Meter-Auflage-Wettbewerb, Senioren I: 1. Torsten Stelter (Ritterhude) 287; Seniorinnen I: 1. Rita Ahrend (Schwanewede) 288; Senioren II: 1. Gerhard Jantzen (Ritterhude) 287; Seniorinnen II: 1. Sylvia Schuldt (Schwanewede) 287; Teamwertung Senioren und Seniorinnen I und II: 1. Ritterhude mit Torsten Stelter, Thorsten Ewald und Gerhard Jantzen 851; Senioren III: 1. Bernd Wallrabe (Schwanewede) 297; Seniorinnen III: 1. Anneliese Neugebauer (Blumenthal) 293; Teamwertung Senioren und Seniorinnen III, IV und V: 1. Schwanewede mit Hans und Bernd Wallrabe sowie Michael Wirnhier 873; Senioren IV: 1. Hans Wallrabe (Schwanewede) 288; Seniorinnen IV: 1. Annegret Schmidt (Blumenthal) 292; Senioren V: 1. Peter Heinemann (Vegesack) 296; Seniorinnen V: 1. Charlotte Marquardt (Blumenthal) 279

KK-100-Meter-Freihand-Wettbewerb, Herren II: 1. Volker Wallrabe (Schwanewede) 239; Herren III: 1. Peter Zehle (Blumenthal) 264; Herren IV: 1. Bernd Wallrabe (Schwanewede) 250

KK-Liegend-Wettbewerb, Herren I: 1. Thomas Schramm (Schwanewede) 581; Damen I: 1. Katja Kister (Meyenburg) 566; Herren II: 1. Volker Wallrabe (Schwanewede) 585; Teamwertung Herren II: 1. Schwanewede mit Volker Wallrabe, Michael Junker und André Meyerdierks 1733; Damen II: 1. Anja Welzel (Schwanewede) 570; Damen III: 1. Anja Deichmann (Meyenburg) 537; Herren IV: 1. Bernd Wallrabe (Schwanewede) 559

KK-3x20-Sportgewehr-Wettbewerb, Herren II: 1. Volker Wallrabe (Schwanewede) 527; Herren IV: 1. Bernd Wallrabe (Schwanewede) 504

LG-Freihand-Wettbewerb, Schüler: 1. Alexander Paucker (Blumenthal) 126; männliche Jugend: 1. Stefan Hoffmann (Blumenthal) 356; weibliche Jugend: 1. Anna-Lena Schnakenberg (FSC Stendorf) 306; Junioren I: 1. Markus Lentz (Vegesack) 343; Juniorinnen II: 1. Swantje Deichmann (Meyenburg) 336; Herren I: 1. René Harms (Stendorf) 312; Damen I: 1. Carola Jankowiak (Scharmbeckstoteler SV) 371; Herren II: 1. Volker Wallrabe (Schwanewede) 355; Damen II: 1. Anja Deichmann (Meyenburg) 354; Herren III: 1. Peter Zehle (Blumenthal) 339; Herren IV: 1. Werner Röcker (Meyenburg) 342; Damen IV: 1. Annegret Schmidt (Blumenthal) 348; 2. Rosemarie Stahlschmidt (Blumenthal) 346

LG-Auflage-Wettbewerb, Schüler: 1. Max Hertreiter (Stendorf) 294,9; männliche Jugend: 1. Fynn Murken (Ritterhude) 246,7; weibliche Jugend: 1. Anna-Lena Schnakenberg (Stendorf) 305; Junioren: 1. Marc-Alexander Jozef (Stendorf) 295,9; Juniorinnen: 1. Daniela Ahrend (Schwanewede) 301,4; Körperbehinderte: 1. Ramona Meirose (Schwanewede) 307,3; Herren: 1. Tim Patz (Scharmbecker SV) 307,3; Damen: 1. Jennifer Greller (Stendorf) 312,8; Senioren 0: 1. Michael Junker (Schwanewede) 311,9; Seniorinnen 0: 1. Anja Welzel (Schwanewede) 313,8; Teamwertung Senioren und Seniorinnen 0: 1. Schwanewede mit Volker Wallrabe, Michael Junker und Anja Welzel 935,2; Senioren I: 1. Ralf von Roden (Vegesack) 310,6; Seniorinnen I: 1. Birgit Evers (Vegesack) 310,8; Senioren II: 1. Jürgen Speer (Scharmbecker SV) 303,9; Seniorinnen II: 1. Ines Lickrau (Stendorf) 308,8; Teamwertung Senioren und Seniorinnen I und II: 1. Vegesack mit Birgit Evers, Timo Wunram und Ralf von Roden 924; Senioren III: 1. Bernd Wallrabe (Schwanewede) 310,3; Seniorinnen III: 1. Gaby von Roden (Vegesack) 314,4; Teamwertung Senioren und Seniorinnen III, IV und V: 1. Schwanewede mit Hans und Bernd Wallrabe sowie Michael Wirnhier 911; Senioren IV: 1. Werner Röcker (Meyenburg) 304,5; Seniorinnen IV: 1. Annegret Schmidt (Blumenthal) 310,4; Senioren V: 1. Peter Heinemann (Vegesack) 316; Seniorinnen V: 1. Charlotte Marquardt (Blumenthal) 287,2

Zimmerstutzen-Auflage-Wettbewerb, Seniorinnen II: 1. Sylvia Schuldt (Schwanewede) 249; Senioren III: 1. Arthur Schumacher (Meyenburg) 276,6

Zimmerstutzen-Freihand-Wettbewerb, Herren II: 1. Volker Wallrabe (Schwanewede) 237; Herren IV: 1. Bernd Wallrabe (Schwanewede) 244 WK