Bremen-Nord/Schwanewede. Alexander Wulf und Albert Pointinger schossen dabei in verschiedenen Altersklassen auf der Anlage des Vegesacker SV abwechselnd die höchsten Ringzahlen. Nur bei der Zentralfeuerpistole sorgte die Ehefrau von „Alex“ Wulf, Marina Wingert, für das Spitzenergebnis.

Dabei erzielte Wingert in einer Duellserie sogar die vollen 50 Ringe. In der letzten Serie baute die Schwanewederin mit 88 Ringen ein wenig ab. Dennoch hielt sie ihren Ehemann Alexander Wulf mit insgesamt 546 Ringen noch um drei Ringe auf Distanz. Es gab keine getrennten Wettbewerbe für Männer und Frauen. „Mit der 44er Magnum unterlief Albert Pointinger ein absolut verblüffender Fehlschuss in der ersten Duellserie, die dann aber noch 86 Ringe brachte“, informierte der Pressesprecher des Vegesacker SV, Georg Veltl. Bei der Auswertung an der Scheibe wollte er es fast nicht glauben, dass er nach einem Fehler auf der Scheibe suchen musste, wenn doch ansonsten auch vier Zehner zu erkennen gewesen wären. „Albert ist ein Schuss richtig ausgerissen“, so Veltl. Pointinger verwies den Klubkollegen Uwe Feldmann trotz der Fahrkarte noch souverän auf Position zwei.

Bei den Herren IV feierte Theo Schmöle einen Heimsieg. Er ließ Schwanewedes Rolf Schwake nicht den Hauch einer Chance (326). „Mit der Neun-Millimeter-Pistole waren auch die Schützen aus Blumenthal und Heidberg-Falkenberg mit jeweils 345 Ringen noch gut im Rennen und kamen mit aufs Podium“, so Veltl. Blumenthals Volker Frank markierte zwar wie Ingo Karbowski (SV Heidberg-Falkenberg) 345 Ringe bei den Herren III. Doch weil Frank die mit 81 Ringen um sieben Ringe schlechtere abschließende Serie vorzuweisen hatte, musste er Karbowski den Vortritt lassen. Unangefochten an der Spitze thronte erneut Albert Pointinger (376). Dieser verzeichnete dieser sogar eine 96er-Serie. Bei den Damen und Herren I revanchierte sich Alexander Wulf mit 368 Ringen um vier Ringe bei seiner Ehefrau Marina Wingert für die knappe Niederlage mit der Zentralfeuerpistole.

Alexander Wulf siegte auch im 45er-ACP-Wettbewerb sowie mit der Zentralfeuerpistole. „Die 379 Ringe von Alex mit der 357er Magnum waren spitze. Und es wäre noch mehr drin gewesen, wenn er den Schnitt der ersten drei Serien hätte halten können“ (Veltl). In der letzten Serie seien Wulf ein paar Treffer zu weit nach unten gerutscht. „Und so kamen die 92 Ringe dann zustande“, sagte Veltl. In den beiden Wettbewerben behauptete sich auch Albert Pointinger jeweils bei den Herren III. Mit der 357er Magnum steigerte sich der Schwaneweder im Laufe des Wettkampfes. Er eröffnete diesen mit 89 Ringen und schloss ihn mit immerhin 96 Ringen ab. Sein härtester Konkurrent bei den Herren III, Michael Nonnewitz (Blumenthaler SV), begann mit 89 und 83 Ringen. Mit Serien von 91 und 89 Ringen fing sich Nonnewitz dann aber wieder und hielt somit immerhin noch seinen Vereinskameraden und Dritten Hans-Jürgen Schoo um sechs Ringe auf Distanz.