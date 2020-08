Bremen-Nord. Es kündigt sich eine Saison voller Überraschungen an, wenn am Wochenende 5./6. September die Fußball-Landesliga wieder in ihren Punktspielbetrieb startet. Von den Corona-bedingten Umständen mal ganz abgesehen, wird es spannend zu beobachten sein, wie die einzelnen Mannschaften aus der seit Anfang März herrschenden Pflichtspielpause kommen werden. Mit dem 1. FC Burg, DJK Blumenthal, SV Türkspor, SV Lemwerder und SV Grohn ist der Fußballkreis Bremen-Nord mit fünf Teams in der Landesliga vertreten.

1. FC Burg: Der Aufsteiger hat seinen Spielerkader bis auf den freiwillig in die Zweite Herren wechselnden Norman Zurek komplett zusammengehalten und sich mit einigen Neuzugängen „in der Breite verstärkt“, wie es Trainer Sascha Steinbusch ausdrückt. „Wir sind personell sehr gut aufgestellt.“ In der ersten Pokalrunde geht es zum Kreisliga-A-Aufsteiger SG Arbergen-Mahndorf (Di., 19 Uhr), wo das Weiterkommen als höherklassiges Team für den 1. FC Burg Pflicht ist. Dann steigt der Liga-Auftakt beim TSV Melchiorshausen (Sbd., 13.30 Uhr).

„Man weiß dort nie, was einen erwartet“, sagt Sascha Steinbusch, der auf die Testspielergebnisse sowohl seines Teams als auch auf die des Gegners wenig Wert legt. „Wir sind jetzt in zwei Jahren zwei Ligen aufgestiegen. Es wird ganz klar in der Landesliga nicht einfacher werden. Deshalb müssen wir versuchen, in den ersten Spielen so viele Punkte wie möglich zu holen, um nicht gleich in eine Abwärtsspirale zu geraten“, lautet die Prämisse des Burger Coaches.

DJK Germania Blumenthal: Wenn die „Germanen“ zum ersten Pflichtspiel im Pokal bei der TSV Farge-Rekum (Di., 18.30) Uhr auflaufen werden, wird die Mannschaft der Gäste ein völlig neues Gesicht im Vergleich zur Vorsaison aufweisen. Nur sieben Spieler sind am Burgwall verblieben, Neu-Trainer Wolfgang Stedtnitz hatte viel Arbeit, um in kürzester Zeit ein neues Team zu formen. Inzwischen hat er rund 20 Akteure zur Verfügung, wobei einige von ihnen längere Zeit keinen Fußball mehr gespielt haben. „Wir mussten zunächst einmal nehmen, was wir kriegen konnten“, sagte Wolfgang Stedtnitz. „Und viel improvisieren.“ Insbesondere im Fitnessbereich gibt es noch einigen Nachholbedarf, und die Abwehr ist noch nicht eingespielt. Den einen oder anderen Defensivakteur könnte sich Wolfgang Stedtnitz auch noch zusätzlich in seinen Reihen vorstellen. In der Liga empfangen die Nordbremer zum Auftakt den starken Pokal-Halbfinalisten FC Huchting (So., 13 Uhr), danach geht es zum Oeversberg, wo der SV Grohn erster Derby-Gastgeber ist.

SV Türkspor: Die Abgänge einiger, wichtiger Stammspieler reißen eine gehörige Lücke in den Kader des SV Türkspor, der mit dem Trainergespann Kemal Kök und Evren Boga auch unter neuer Leitung in sein zweites Landesliga-Jahr startet. So scheint ein ähnlicher Saisonverlauf wie nach dem Aufstieg für das neuformierte Team vom Burgwall zurzeit unwahrscheinlich zu sein, die Nordbremer werden sich wahrscheinlich erst einmal in den unteren Tabellenregionen wiederfinden. Aufgrund von Schichtarbeit könnte es zudem zu personellen Engpässen kommen.

Zum Punktspielstart steht das Derby gegen den SV Lemwerder (So., 15.30 Uhr) an. In den bisherigen beiden Vorbereitungsspielen gegen ausschließlich Gegner aus dem niedersächsischen Umland zeigte sich der SV Türkspor von seiner guten Seite: Beim VSK Osterholz-Scharmbeck holten die Kök-Schützlinge ein 1:1-Unentschieden, und beim ATSV Scharmbeckstotel siegten sie mit 5:1.

SV Lemwerder: Eigentlich hatte man beim SV Lemwerder bereits fest für die Bezirksliga geplant, doch dann kam der Corona-bedingte Saisonabbruch und die Wertung ohne Absteiger. So musste Trainer Fabian Wilshusen, der im Winter auf den glücklosen Edu Yakan folgte, zusammen mit Teammanager Norman Stamer eine neue Truppe für die Landesliga formen. Viele Hoffnungen ruhen dabei vor allem auf dem heimgekehrten Torjäger Tim Weinmann. In der kurzen Saisonvorbereitung setzte Fabian Wilshusen vor allem auf Testspiele, die Truppe aus der südlichen Wesermarsch lief alle paar Tage zu einem Freundschaftsspiel auf. Während das SVL-Team im Lotto-Pokal für die erste Runde ein Freilos erwischte, kommt es in der Liga nach dem Derby beim SV Türkspor am zweiten Spieltag zu Hause zum Kräftemessen mit dem TS Woltmershausen.

SV Grohn: Definitiv noch in der Findungsphase befinden sich die „Husaren“, die einige wichtige Spieler der vergangenen Saison abgeben mussten, wie beispielsweise Gezim Bullari und Andrei Muresan, die sich dem Bremen-Liga-Aufsteiger KSV Vatan Spor anschlossen. Auch der Weggang von Janis Enßle zum TV Oyten darf als Schwächung betrachtet werden. Große Stücke halten Trainer Jan-Philipp Heine und Teammanager Torben Reiß dagegen auf Rückkehrer Keisuke Morikami, der nach seinem Gastspiel beim SV Atlas Delmenhorst das Spiel der Nordbremer beleben soll. Auch der Verbleib von Stürmer Jannis Kurkiewicz steht dem SV Grohn gut zu Gesicht.

In ihren vier Testspielen konnten die Mannen vom Oeversberg allerdings noch kein Erfolgserlebnis bejubeln, das soll es aber in der ersten Pokalrunde beim TSV Grolland (Di., 19 Uhr) definitiv geben. Zum Punktspielauftakt geht es zunächst zur SG Findorff (So., 15.30 Uhr), die Heimpremiere steigt am darauffolgenden Sonntag im Derby gegen die DJK Germania Blumenthal.

Weitere Informationen

1. FC Burg

Abgänge: Norman Zurek (eigene 2. Herren)

Zugänge: Tobias Behler (eigene 2. Herren), Veyis Albayrak, Turgay Kaptan, Bilal Subasoglu (alle DJK Germania Blumenthal), Luc Pohl, Mike Pohnke, Kevin Freund (alle SV Eintracht Aumund), Michael Scholz (FC Hansa Schwanewede)

Restkader: Muammer Eren, Dominic Diessel, Ahmet Dogmus, Alican Bayrak, Bennett Heimer, Christian Lankenau, Harun Hadziomerovic, Hendrik Nielsen, Julian Kubicek, Kevin Stepput, Luka Apmann, Manfred Klein, Martin Jaschik, Niklas Siedenburg, Denis Schumann, Sergej Awik, Tim Peterßen, Yasin Caliskan, Ömer Aydogdu, Dennis Trenke, Alexander Kensel

Trainer: Sascha Steinbusch (wie bisher)

Co-Trainer: Kai Stegemann, Thomas Lange, Bastian Sanders (Torwarttrainer)

Saisonziel: Klassenerhalt

DJK Germania Blumenthal

Abgänge: Veyis Albayrak, Turgay Kaptan, Bilal Subasoglu (alle 1. FC Burg), Enis Albayrak, Ertan Kilic (beide BSC Hastedt), Nico Joel Brich (KSV Vatan Spor), Ahmed Eren (Ziel unbekannt), Kemal Kalac, Marius Schramm, Gökay Tuzlar (alle TSV Lesum-Burgdamm), Fahrudin Ramic (SG Aumund-Vegesack), Ibrahim Tiras (BSC Hastedt II), Marcel Wilpert (SG Platjenwerbe)

Zugänge: Sascha Bauer (SV Atlas Delmenhorst II), Enes Borlukan (Neurönnebecker TV), Srdar Chekh Mous, Him Dauod, Bayar Sulayman (eigene 2. Herren), Alexander Janosch (SV Blau-Weiß Bornreihe), Sezer Karakus (SV Grohn), Faton Maliqi, Hoschang Masto (beide reaktiviert), Sandeep Nijjer (SG Marßel), Jan Niklas Redeker (JFV Bremen), Deniz Sivrel (SV Eintracht Aumund), Norman Thal (Blumenthaler SV)

Restkader: Muhammet Bozkurt, Coray Caliskan, Kolos Dag, Yusuf Demir, Danny Küllmar, Carlos Obiegly, Behar Ramadani, Serxhio Koleci

Trainer: Wolfgang Stedtnitz (neu)

Saisonziel: Klassenerhalt

SV Türkspor

Abgänge: Tolga Avci, Yasin Chaaban, Milan Meyer (alle KSV Vatan Spor), George-Costin Iordache (BSC Hastedt), Sinan Alija, Philipp Krol, Baris Sirim, Kubilay Dogan, Deniz Can Burak Akkus, Simeon Nachkov, Mahmut Cicek, Stefan Stefanov (alle Ziel unbekannt)

Zugänge: Hendrik Schulz (TuSG Ritterhude), Malte Heinzel (TuS Schwachhausen), Augustina Majestic Boahen, Pascal Krombholz, Baba Seckan, Ismaila Jammeh

Restkader: Cebrail Finke, Juliano Barthel, Enes Kök, John-Marvin Halstenberg, Sezer Aydin, Caner Lias, Ralf Bela Prieß, Kubilay Acan, Khaled Acar, Batuhan Öztürk, Izzet Bekar

Trainer: Kemal Kök, Evren Boga (neu)

Saisonziel: Tabellenmittelfeld

SV Lemwerder

Zugänge: Calvin Gätje (TuS Komet Arsten), Dominik Müller (SVG Berne), Tim Kruse-Heidler (reaktiviert), Fabian Wilshusen (VfL Stenum), Tim Schneeberg (reaktiviert), Niklas Köhler (FSV Warfleth), Tim Weinmann (SV Komet Pennigbüttel), Jens Brandl

Restkader: Lennart Scholz, Oliver Jung, Jannik Plaster, Christoph Gruska, Sven Kuhlmann, Paul Seidel, Christobal Oltmanns, Mohammed Ali, Tobias Lange, Simon von Seggern, Bastian Wendorff, Aras Ahmad, Björn Swyter, Kevin Betima, Mirko Ohlzen, Sandro Iacovozzi, Ghandi Mohamad, Frank Osei Jnr., Felix Maas, Eduard Albert

Trainer: Fabian Wilshusen (wie bisher)

Co-Trainer: Oliver Jung (wie bisher)

Saisonziel: Klassenerhalt

SV Grohn

Abgänge: Gezim Bullari, Andrei Muresan (beide KSV Vatan Spor), Janis Enßle (TV Qyten), Sezer Karakus (DJK Germania Blumenthal), Muhammet Özkul, Mehmet Tugay Tiras, Albano Mullaj, Shahin Azimi (alle Ziel unbekannt)

Zugänge: Keisuke Morikami (SV Atlas Delmenhorst), Ibrahim Almohammad, Oguzhan Apaydin, Süheyl Bayrak, Muhammed Demir, Alwin Jasarevic, Denislav Velikov, Shakib Yusuf

Restkader: Serhat Akbaba, Sinan Asli, Andreas Balzer, Jeremy Boxberger, Marjano Bregasi, Jan Benedikt Bujalla, Michael Busche, Giorgi Gogishvilli, Jan-Philipp Heine, Markus Hempel, Can-Ayhan Kaya Pavon, Jannis Kurkiewicz, Cuma Kut, Mehmet Kut, Dennis Magull, Kai Michaelis, Wladislaw Pfeifer, Kim Reimers, Benjamin Samorski, Florian Samorski, Landing Sanneh, Abdalkadia Scheikhmous, Kristi Shyti, Mitko Ivaylov Stoyanov, Ismail Zivoli

Trainer: Jan-Philipp Heine (wie bisher)

Saisonziel: Klassenerhalt GOL