Sein zukünftiger "Schwäne"-Trainer Andreas Szwalkiewicz (rechts) präsentiert seinen Wunschspieler Torben Lemke, der zu seinem Heimatverein zurückkehrt. (WK)

Schwanewede. Torben Lemke ist keiner, dem das Wort Königstransfer gefällt. „Aus denjenigen, die mit solchen Vorschusslorbeeren bedacht wurden, ist selten etwas geworden“, wehrt der 2,04-Meter-Mann ab. Trotzdem ist der Rückkehrer nach sieben Jahren, davon vier Spielzeiten in der dritten Liga, einer der spannendsten Neuverpflichtungen des Handball-Verbandsligisten HSG Schwanewede/Neuenkirchen, der der Oberliga entgegenstrebt, für die kommende Saison.

„Er ist mein absoluter Wunschspieler, da wir mit ihm die 6:0-Abwehr spielen können und dadurch auch in unseren Deckungssystemen flexibler werden“, freut sich sein zukünftiger Trainer Andreas Szwalkiewicz auf den Rückkehrer. „Wir bekommen einen Spieler mit Drittliga-Erfahrung, der mit seinen 28 Jahren bei uns schon zu den alten Hasen zählen wird.“

Torben Lemke hat derweil extra noch einmal in der „Heidehölle" nachgeschaut: Sein damaliges Lieblingstrikot mit der Nummer 23 hängt noch nicht unter der Hallendecke, wie es bei großen Klubs mit besonderen Spielern praktiziert wird. „Insofern wäre es für mich noch verfügbar“, sagt er und prustet los. Aber mal Spaß beiseite: In der Jugend hatte das HSG-Ur-Gewächs die Sache mit dem vermeintlichen Glückstrikot ernster genommen. „Heutzutage ist es mir nur noch wichtig, dass die zukünftige Trikotfarbe blau sein wird“, freut er sich auf die Rückkehr in seine sportliche Heimat. „Ich habe richtig Bock darauf, wieder ein Teil des Vereins zu sein, und möchte zum Gelingen des Oberliga-Projekts von Andreas Szwalkiewicz beitragen.“

Parallelen zum Trainer

Damit hat er einen ähnlichen Weg eingeschlagen wie einst sein zukünftiger Trainer: Er ist in der HSG-Jugend groß geworden, dann über Umwege zum OHV Aurich gegangen und hat dort auch das Abwehrspielen gelernt, bevor er sich wieder zurück zu den „Schwänen“ orientierte. „Das hat er mir alles nachgemacht“, witzelt „Andi" Szwalkiewicz. Dass der künftige Rückkehrer überhaupt erst in die Handball-Welt ausziehen musste, um dort richtig flügge zu werden, war Szwalkiewicz ebenfalls klar: „Ich war damals auf seiner Position einfach noch zu lange zu gut“, holt er zum nächsten spaßigen Kommentar aus. Insofern ergänzen sich die beiden jetzt umso mehr, denn auch Torben Lemke hat stets einen lockeren Spruch auf den Lippen.

Zwei Jahre hatte der HSG-Coach eben jenen Torben Lemke bearbeitet, bevor dieser demnächst endlich wieder in die Wiege seines Handballerlebens zurückkehrt. Ja, er habe schon länger mit diesem Gedanken gespielt, erzählt der Umworbene dann auch freimütig. Aber in der vergangenen Spielzeit waren die „Schwäne“ halt in die fünfte Liga abgestiegen, außerdem hatte der 28-Jährige die Prioritäten damals ohnehin noch einmal etwas anders gesetzt. Dieses Mal nicht, auch wenn er von keinem in seinem privaten Umfeld eine große Hilfe beim Sondieren der Auswahlmöglichkeiten bekam. Die einen sagten ihm nur, dass er schon die richtige Entscheidung fällen werde. Seine beiden, immer noch bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen sehr aktiven Eltern Kirsten und Jan-Peter bissen sich ebenfalls kräftig auf die Lippen. „Keiner wollte mir helfen“, verriet der aktuelle Spieler des Oberligisten VfL Edewecht.

Dass der in Edewecht zuletzt im Angriff wenig gespielt hat und so in 17 Spielen 43-mal getroffen hat, wundert Szwalkiewicz. „Ich kann das nicht nachvollziehen, da er groß gewachsen ist, ein gutes Zweikampfverhalten hat, über ein gutes Auge verfügt und das Spiel verstanden hat.“ Torben Lemke selbst denkt mittlerweile über seinen Abschied von der Handball-Bühne nach, und der soll für den in Rastede lebenden Rückraumspieler bei seinem Heimatverein geschehen. Wie er es 2012 bei seinem Weggang angekündigt hatte, auch wenn er aus dem aktuellen Schwaneweder Team kurioserweise nur noch mit Karlo Oroz zusammengespielt hat – für zwei Jahre in Aurich. „Eigentlich möchte ich im nächsten Jahr aufhören, aber so wie ich Andi und dessen Überzeugungskünste kenne, wird das wohl noch ein bisschen länger dauern.“

Signale des Körpers

Sein Körper sendet ihm aber schon einige Signale, dass es nicht ewig so weitergehen kann. „Es gibt bei mir ja wohl auch kein Körperteil mehr, der nicht schon einmal im MRT untersucht wurde“, sagt Torben Lemke mit Blick auf seine bei der Berufsgenossenschaft hinterlegte Verletzungshistorie. Er blieb von den ganz schweren Blessuren verschont, „trotzdem würde ich gerne wieder im Körper des Jugendlichen von früher stecken, ausgestattet mit der Sprungkraft und der Leichtigkeit von damals.“ Auch die Zipperlein nähmen allmählich zu. Wie zum Beispiel der Meniskusschaden im linken Knie, mit dem er eigentlich längst aufhören sollte. Daher darf man von ihm auch nicht mehr die 333 Tore erwarten, die er in 104 Drittliga-Spielen für Edewecht, Varel-Friesland und Aurich erzielt hatte, Jahr für Jahr mit steigender Tendenz. „Diesen Anspruch kann ich nicht umsetzen“, sagt der älteste Sprössling des Lemke-Clans, dessen Brüder Finn (26 Jahre, MT Melsungen) und Jari (22, TBV Lemgo) in der Bundesliga spielen.

Er hat einen anderen Weg eingeschlagen, sich das Studium zum Teil mit dem Handballsport finanziert, und ist jetzt Geschichtslehrer (ab der fünften Klasse aufwärts) an der kooperativen Gesamtschule Rastede. Den „Schwänen" will er in der Abwehr trotzdem kräftig weiterhelfen, mit all seiner höherklassig erworbenen Routine. Und wenn sich sein Vater Jan-Peter wieder einmal als Hallensprecher das Mikrofon schnappt und die Publikumsränge auf- und abläuft, um die „Reise nach Griechenland“ oder die „La-Ola-Welle“ zu starten, dann hofft Torben Lemke lachend, „dass ich mich auf dem Spielfeld noch mehr verausgaben kann als mein Vater“.