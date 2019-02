Edu Yakan, hier mit seinem fünfjährigen Sohn Umut (G-Juniorenspieler vom Blumenthaler SV), ist ab Anfang Juli für den Landesligisten SV Lemwerder verantwortlich. (WK)

Lemwerder. Anfang des Jahres gab der Trainer des Fußball-Landesligisten SV Lemwerder, Norman Stamer, bekannt, dass er zum Saisonende aufhören wird. Nach einem Monat Bedenkzeit wollte der erste Vorsitzende des Vereins, Ralf Bande, bis Ende Januar einen Nachfolger präsentieren. Das ist nun geschehen – quasi mit einer Punktlandung.

Anfang Juli übernimmt Edu Yakan den Posten von Norman Stamer, der seit Sommer 2013 in Lemwerder im Einsatz war. Der 51-Jährige in Bremen-Nord lebende Yakan freut sich sehr auf die Aufgabe beim SVL, weil die Chemie besonders mit Ralf Bande von Anfang an gepasst habe. Yakan, der seit seinen letzten Tätigkeiten in Weyhe (Saison 2015/2016) und beim SV Grohn keine Herrenmannschaft mehr trainiert hat, ist seit vergangenem Sommer auch noch beim Blumenthaler SV im Jugendbereich im Einsatz. Und zwar bei den G-Junioren, wo sein Sohn Umut mitspielt. Er möchte diese Tätigkeit am Burgwall auch fortsetzen.

Der künftige Trainer des SV Lemwerder unterschrieb übrigens einen Dreijahres-Vertrag beim Landesliga-Team, mit dem Ziel, bald auch in die Bremen-Liga aufzusteigen. Der Kontakt zum SVL kam über Norman Stamer zustande, mit dem er einst als B-Junioren-Trainer bei OT Bremen im Jugendbereich zu tun hatte. „Wir sind dann gemeinsam in die A-Junioren-Regionalliga, unter anderem mit Gregor Schoepe, aufgestiegen“, erinnerte sich Yakan, der sich auch auf die guten Bedingungen in Lemwerder freut. „Die Trainingsmöglichkeiten sind schon klasse. Neben den guten Rasenplätzen und dem Kunstrasenplatz, steht uns im Winter ja auch noch die Turnhalle zur Verfügung – und sie haben einen super ersten Vorsitzenden, mit dem das sofort gefunkt hat“, sagte Yakan. Er findet es wichtig, dass in Lemwerder der Trainer die Nummer eins ist und sich Ralf Bande „nicht in die Arbeit des Trainers einmischt. Jeder muss seinen Part machen“, so Yakan.

„Aber das soll hier alles Schritt für Schritt gehen“, äußerte sich Edu Yakan. Lemwerders Fußball-Abteilungsleiter Ralf Bande freut sich aber auch, dass mit Patrick Bauer ein weiterer Fußball-Kenner (künftiger sportlicher Leiter) den Weg nach Lemwerder gefunden hat – trainierte der 35-jährige Bauer doch bereits in Wallhöfen und in Findorff.

Die Wahl auf Edu Yakan fiel „nach einer intensiven Suche, weil uns insgesamt das Konzept, das er uns vorstellte, am meisten überzeugte“, äußerte sich der 54-jährige Bande, der Yakan bei seiner neuen Tätigkeit in Lemwerder tatkräftig unterstützen möchte. „Auf dass er so schnell wie möglich reinkommt. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine gute Zusammenarbeit. Edu wird sich bei uns auch um den Nachwuchs kümmern. Wir haben ja eine sehr gute B-Jugend, die in der nächsten Saison zu den A-Junioren hochrückt“, erklärte Bande, der betont, dass nun Edu Yakan in Zusammenarbeit mit Patrick Bauer auch rechtzeitig die Weichen für die kommende Landesliga-Saison stellen kann.

„Norman Stamer hat in Lemwerder eine super Arbeit geleistet, mit dem ich im Hinblick auf die kommende Saison jetzt eng zusammenarbeiten werde. Ich schaue mir natürlich auch viele Spiele des SV Lemwerder an. Ich versuche dann eine Mannschaft zusammenzustellen, die sich in der Landesliga weiter oben platzieren kann. Das ist nun keine Kritik an Norman Stamer, weil er ja auch unter anderem den großen Sprung von der Kreisliga geschafft hat. So wollen wir seine gute Arbeit auch fortführen – und einen weiteren Schritt nach oben machen“, meinte Yakan. Langfristig möchten die Verantwortlichen des SVL den Sprung in die Bremen-Liga schaffen. „Da muss natürlich alles, wie damals beim SC Weyhe, passen. Und wie Otto Rehagel schon sagte: Kurzfristig handeln, langfristig planen“, ergänzte Edu Yakan.