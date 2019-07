Der SVT-Neuzugang Yasin Chaaban spielte gegen Hastedt durch. (Christian Kosak)

Blumenthal. Wenn das man kein dicker Fisch ist, den sich der Fußball-Neu-Landesligist SV Türkspor im Hinblick auf die kommende Saison geangelt hat. So wechselte der 22-jährige Yasin Chaaban auf dem Burgwall-Gelände die Fronten und spielt künftig nicht mehr mit dem Blumenthaler SV in der Bremen-Liga, sondern eine Liga tiefer – beim souveränen Aufsteiger um Coach Bahadir Kilickeser. Über Blumenthals U17-Junioren kam der Allroundspieler über das U19-Juniorenteam in die erste BSV-Mannschaft, in der er seit der Saison 2016/17 dann im Einsatz war.

Mit diesem Vereinswechsel hat Yasin Chaaban nun beim SV Türkspor gute Chancen sich einen Stammplatz zu ergattern. „Wir haben mit Yasin einen ganz, ganz guten Spieler an Land gezogen. Auch in seinem Alter bringt er natürlich schon jede Menge Erfahrung mit. Er ist für uns eine absolute Verstärkung“, schwärmt Kilickeser. Verstärkung auch, weil er zum Beispiel in der Innenverteidigung oder als Sechser im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden kann.

„Eine Stammplatz-Garantie hat bei uns natürlich keiner, auch nicht Yasin. Er hat aber gute Möglichkeiten, in die Startelf zu rücken“, äußerte sich der 40-jährige B-Lizenzinhaber Kilickeser. Den Kontakt knüpfte Kilickeser selber, der auch den Vater von Yasin, den Ex-BSV-Spieler Mohamed Chaaban, über Jahre gut kennt.

„Nun hat sich für uns die Möglichkeit ergeben, ihn zu einem Wechsel zu überzeugen. Wichtig war natürlich auch, dass wir dieses Jahr aufgestiegen sind“, so Kilickeser. Und letztlich sah der 22-Jährige beim SV Türkspor mehr Möglichkeiten, als beim Blumenthaler SV. Yasin Chaaban hat beim SVT-Team inzwischen in der Vorbereitungsphase fünf Trainingseinheiten absolviert. „Und wir konnten ihn überzeugen, dass wir in der nächsten Saison ein gutes Potenzial haben, auch in der Landesliga eine vernünftige Rolle zu spielen. Yasin hat bei Blumenthal zwar noch nie als Sechser gespielt, aber bei uns könnte er durchaus auch auf dieser Position seine Fähigkeiten einbringen“, ergänzte Bahadir Kilickeser.

Der Türkspor-Neuzugang Chaaban ist sofort spielberechtigt und war so auch schon beim erfolgreichen Testspiel gegen den Bremen-Ligisten BSC Hastedt (Endstand 4:2) im Einsatz. Bei der Generalprobe für die Stadtbremer – Hastedt startet am Sonnabend beim Blumenthaler SV (Anpfiff 15 Uhr) – in die Saison, spielte Yasin Chaaban durch und konnte im zentralen Mittelfeld überzeugen.

„Das war von uns insgesamt eine gute Mannschaftsleistung, von der Nummer eins bis Nummer 15. Die haben alle richtig Gas gegeben“, berichtete Kilickeser. Die Türkspor-Treffer erzielten Ali Atris (20.), Milan Meyer (29./55./Foulelfmeter) und Sinan Alija (51.). Der Treffer zur 3:2-Führung der Blumenthaler durch Alija war besonders sehenswert. So traf er aus 30 Metern Torentfernung, laut Kilickeser, genau unter den gegnerischen Querbalken.

„Das war ein ordentliches Spiel von uns. In der zweiten Hälfte haben wir dann keine Hastedter Chance mehr zugelassen und standen taktisch sehr gut. Ich denke, wenn wir diese Spiele in der Landesliga abrufen, dann werden wir da auch eine gute Saison hinlegen“, freute sich Kilickeser.