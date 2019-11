Theepaka Rod Cameron erzielte für den SVGO II beim zweiten Saisonerfolg in der Bremenliga den Siegtreffer. (OLAF KOWALZIK)

Bremen-Nord/Schwanewede. „Wir freuen uns über den zweiten Saisonsieg. Das Spiel war aber äußerst spannend“, sagte Kirsten Janik, die Trainerin des SV Grambke-Oslebshausen II, nach dem 21:20-Erfolg ihrer Handballerinnen in der Bremenliga über die SG Findorff IV. Damit leisteten der SVGO II der HSG Lesum/St. Magnus Schützenhilfe, die trotz einer 23:32-Schlappe bei der SG Findorff II nicht auf den letzten Rang abrutschte. Die HSG Schwanewede/Neuenkirchen musste sich mit einem 19:19-Remis gegen den HC Bremen II begnügen. HVH unterlag deutlich mit 20:33 gegen die HSG Delmenhorst II.

SV Grambke-Oslebshausen II – SG Findorff IV 21:20 (8:11): Nach ausgeglichenem Beginn folgten eine 13-minütige SVGO-Torflaute und ein 4:11-Rückstand. Die Umstellung auf eine offensivere 4:2-Abwehr sowie ein Torwartwechsel von Charline Ruete auf Ilka Zachow läutete dann eine Aufholjagd ein. „In der zweiten Halbzeit steigerten wir uns immer mehr in der Abwehr und glichen in der 45. Minute durch Lara Feldermann zum 15:15 aus“, teilte Kirsten Janik mit. In der 52. Minute gelang Alexa Fislage die erstmalige Führung – wenig später hieß es aber 19:20.

„Unseren überzeugenden Aushilfen Eliza Iordanidis und Theepaka Rod Cameron aus der A-Jugend war es vorbehalten, das Spiel zu drehen“, so Janik. Von der kämpferischen Leistung sowie von der Einstellung habe ihre Mannschaft das beste Spiel in der Saison gezeigt. Ein starkes Comeback glückte Natascha Czernek mit einem Dreierpack zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ilka Zachow wehrte alle fünf Siebenmeter ab. „Somit hatte Ilka den entscheidenden Anteil an unserem Sieg“, meinte Janik.

SV Grambke-Oslebshausen II: Ruete, Zachow, Hänisch, Feldermann (2), Fislage (3), Rabenhold (2), Gesa Schmidt, Burdorf (2), Rod Cameron (3), Eliza Iordanidis (1), Pahler (2/1), Siuts (3), Czernek (3).

HSG Schwanewede/Neuenkirchen – HC Bremen II 19:19 (8:8): „Das Spiel stand die ganze Zeit auf des Messers Schneide“, ließ HSG-Trainerin Janina Lehmann wissen. Erst nach zwölf Minuten erzielte der Gast das 1:0. „Beide Abwehrreihen standen richtig gut. Danach setzten wir uns aber mit drei Toren ab, was wir leider nicht ins Ziel bringen konnten“ (Lehmann). Keine Mannschaft habe sich auf einem Drei-Tore-Vorsprung ausruhen können. „Unsere Deckung hat im ganzen Spiel gut gearbeitet. Doch leider konnten wir im Angriff teilweise Hundertprozentige nicht unterbringen. Selina Garstka hat im Tor ein richtig gutes Spiel gemacht. Alina Deichsel, Maret Jäger und Amelie Janik konnten zudem im Feld überzeugen“, bilanzierte Lehmann.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Pein, Garstka, Trostmann; Neumann (2), Elfers, Deichsel (4), Hanke (2), Klenner (1), Hasselmann (2), Judel, Frank (2), Jäger (3), Habben, Janik (3).

HSG Delmenhorst II – HSG Vegesack-Hammersbeck 33:20 (18:15): „In der ersten Halbzeit spielten wir im Angriff wesentlich verbessert und waren mit Delmenhorst jederzeit auf Augenhöhe“, sagte HVH-Trainer Carsten Blum. Vor der Pause habe sich seine Sieben drei unkonzentrierte Abschlüsse erlaubt, sodass die Delmenhorsterinnen mit einem Vorsprung in die Kabine gingen. „Nach der Pause stellten wir die Deckung um“, informierte Blum. Bis zur 50. Minute ließen die Gastgeberinnen auch nur acht weitere Gegentore zu. „Ärgerlicherweise nutzten wir unsere Chancen jedoch nicht aus, sondern scheiterten immer wieder an der Delmenhorster Torhüterin“, so Carsten Blum. Dies habe vielleicht auch mit der dünnen Personaldecke zu tun gehabt. „Als wir dann auch noch in dreifacher Unterzahl spielen mussten, legte der Gegner Tor um Tor nach. Die Niederlage hätte aber nicht so hoch ausfallen müssen“, bilanzierte Blum, dem die kämpferische Leistung gefiel.

HSG Vegesack-Hammersbeck: Ludemann, Marlies Kuls; Krüger, Lamcke, Gerber (10), Anders (2), Schacht (6), Zielonka (2), Kammerloch.

SG Findorff II – HSG Lesum/St. Magnus 32:23 (15:10): „Unser Start war super. 25 Minuten lang konnten wir das Spiel offen gestalten“, so HSG-Trainerin Jutta Junge. Mit Viviane Fitschen und Miriam Böhmer feierten zwei lang verletzte Spielerinnen ihr Comeback bei den Gästen. „Lediglich in der Abwehr haben wir es nicht geschafft, die Aktionen von Jennifer Wiening in den Griff zu bekommen. Mit ihren neun Toren hat sie wesentlich zum Fünf-Tore-Vorsprung der Findorfferinnen zur Pause beigetragen“, sagte Junge. Im zweiten Durchgang hätten sich in ihrer Mannschaft mehr und mehr Fehler eingeschlichen. „Unsere Ballverluste wurden von Findorff II mit Tempogegenstößen eiskalt bestraft“, ließ Junge wissen. Positiv hervorzuheben seien aber die 23 Treffer ihrer Formation. „Außerdem hat sich bei uns jede Spielerin in die Torschützenliste eingetragen. Darauf können und müssen wir aufbauen“, betonte die Übungsleiterin.

HSG Lesum/St. Magnus: Jung; Fitschen (1), Böhmer (1), Fleckenstein (5/3), Steinwede (2), Losch (4/2), Messer (3), Bothe (1), Piprek (4), Taucke (1), Fricke (1).