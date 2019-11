Yannick Sachau (Hollmann)

Mittwoch, 20. November: Nach Feierabend bin ich mit meinem Arbeitskollegen Torben Vopalensky verabredet. Seit etwa einem Jahr treffen wir uns möglichst einmal monatlich gemeinsam beim Griechen „Poseidon“ in Blumenthal. Diese Treffen bezeichnen wir etwas scherzhaft als „Stammtisch“. Da Torben auch als Kapitän der zweiten Mannschaft des Blumenthaler SV in der Bezirksliga Bremen fungiert, ist Fußball natürlich auch immer eines unserer Hauptthemen. Dabei geht es uns aber nicht so sehr um den Profibereich, den wir beide nur recht sporadisch verfolgen. Vielmehr interessieren uns die regionalen Amateurklassen. Hier wird ehrlicher Fußball gespielt. Man kennt sich. Außerdem kostet ein Bier im Vereinsheim nicht gleich fünf Euro. Ich würde daher die meisten Kreisligapartien einem Bundesligaspiel vorziehen. Ich selbst bin in der Jugendabteilung des damaligen Lüssumer TV groß geworden. Nach dem leckeren Essen fahren wir noch in die Kneipe „Zum Zum“, wo wir ein paar Darts werfen und den Abend gemütlich ausklingen lassen.

Donnerstag, 21. November: Das Abschlusstraining vor dem Rückrundenauftakt und Kreisderby beim VSK Osterholz-Scharmbeck am Wochenende steht an. Dabei denkt man natürlich gerne an das Hinspiel zurück, das gleichzeitig die Rückkehr des FC Hansa auf Bezirksebene nach 33 Jahren markierte. Hier konnten wir dank einer kampfstarken Leistung und der wahnsinnigen Unterstützung unserer Zuschauer mit 2:1 gewinnen. Seitdem hat sich viel getan. Es wird besonders im Hintergrund hart daran gearbeitet, dass wir in der Bezirksliga konkurrenzfähig sind. Neben vielen anderen Engagierten muss ich besonders unseren Teammanager Timo Schneider hervorheben, der unermüdlich mit Sponsoren und potenziellen Neuzugängen spricht, gleichzeitig aber auch einen sehr guten Draht zur Mannschaft hat. Heute ist mit Jan-Moritz Höler auch der erste fixe Neuzugang zur Winterpause mit uns auf dem Platz, der vom Landesligisten TSV Ottersberg zu Hansa kommt und uns sicherlich noch einmal verstärken wird. Die Trainingsbeteiligung ist mit 18 Spielern wirklich gut. Alle sind heiß auf das Derby.

Freitag, 22. November: Freitags arbeite ich in der Regel in Telearbeit, also von zu Hause aus. So auch heute. Beim derzeitigen Arbeitnehmermarkt müssen Arbeitgeber einiges bieten. Ich bin froh, mit dem Landkreis Osterholz einen Arbeitgeber zu haben, der auf diese Herausforderungen bereits reagiert hat. So gibt es bei uns neben der Telearbeit etwa flexible Arbeitszeiten, vielfältige Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten und viele weitere Angebote, die den Landkreis zu einem attraktiven Arbeitgeber machen. Im Home-Office fällt für mich nicht nur der Fahrtweg weg, sondern meistens arbeitet man wegen weniger Ablenkungen auch effizienter. Nach Feierabend erledige ich noch einige Dinge für mein nebenberufliches Masterstudium im Verwaltungsmanagement, das ebenfalls durch meinen Arbeitgeber unterstützt wird und das ich im Sommer abschließen werde. Abends sehe ich mir noch einige Spiele der Players Championship-Finals im Darts an. Darts ist sicherlich die Sportart, die ich am häufigsten im Fernsehen verfolge. Mir gefällt besonders, dass mit Max Hopp und Gabriel Clemens zwei von drei deutschen Startern ihre Erstrundenpartien gewinnen.

Sonnabend, 23. November: Ich fahre zusammen mit Emil Tepper nach Ritterhude auf den Jahnsportplatz, wo unser Ligarivale TuSG Ritterhude sein Heimspiel gegen FSV Langwedel-Völkersen austrägt. Die Ritterhuder haben seit ihrem Aufstieg aus der Kreisliga vor wenigen Jahren genau das geschafft, was wir „Hanseaten“ derzeit anstreben: sich dauerhaft auf Bezirksebene zu etablieren. Dazu gehörte bei den Ritterhudern schließlich sogar ein zweijähriger Ausflug in die Landesliga. Dabei sind die Voraussetzungen der beiden Fußballsparten recht ähnlich, da beide Mannschaften mehr von einem vereinstreuen und engagierten Umfeld als vom großen Geld durch Sponsoren leben. So hoffe ich, dass Hansa in ein paar Jahren auf einen ähnlichen Erfolg zurückblicken kann. Ritterhude kann das Spiel noch drehen und gewinnt verdient mit 4:2.

Sonntag, 24. November: Der Sonntag steht im Zeichen unseres Auswärtsspiels beim VSK Osterholz-Scharmbeck in der Bezirksliga 3. Unser Aufwand wird aber leider nicht belohnt. Am Ende steht ein aus unserer Sicht etwas unglückliches, aber nicht ganz unverdientes 1:0 für die Hausherren. Dabei wäre es wichtig gewesen, mindestens einen Punkt mitzunehmen, um die Osterholzer auf Abstand zu halten. So verpassen wir die Gelegenheit, uns im Abstiegskampf ein wenig abzusetzen. Trotzdem können wir mit dem bisherigen Saisonverlauf insgesamt ganz gut leben, auch wenn ein paar Punkte mehr sicherlich drin gewesen wären. Nach unserem Spiel wieder in Schwanewede angekommen sehe ich mir noch die zweite Halbzeit unserer zweiten Mannschaft an, die den SV Arminia Freißenbüttel in der 1. Fußball-Kreisklasse Osterholz mit 3:1 bezwingt.

Montag, 25. November: So ganz ist der Ärger über das gestrige Match noch nicht verflogen. Wenn ich über das Spiel nachdenke, bleibt aber vor allem unser Fanclub „28790“ um unseren ehemaligen Trainer Marc Willenberg und Markus Schobert positiv in Erinnerung. Seit letzter Saison erfahren wir eine Unterstützung durch die Jungs, die überregional ihresgleichen sucht. Der Fanclub hat eigene Schlachtrufe kreiert, ein eigenes Logo entworfen und ist mit Schals, Bannern und Flaggen bestens ausgerüstet. Auch gestern war der Support wieder super, wenn auch leider nicht von Erfolg gekrönt. Neben dem Fanclub freut es mich besonders, dass auch viele altgediente „Hanseaten“ regelmäßig unsere Heim- und Auswärtsspiele besuchen und auch mit den Spielern noch im Kontakt sind.

Dienstag, 26. November: Nach der Arbeit fahre ich direkt zum Training. Natürlich wird hier auch kurz über das Spiel vom Sonntag gesprochen. Der Blick richtet sich aber nach vorne, denn wir haben zwei Gegner vor der Brust, die schwieriger kaum sein könnten. Während wir am Sonntag im Schwaneweder Heidestadion auf den TSV Bassen treffen, erwartet uns in der Woche darauf der Tabellenführer aus Etelsen.

Dennis Sirowi, der Spieler und Schiedsrichter bei Basketball Lesum/Vegesack, wird als Nächster über seine Woche berichten.

Yannick Sachau (27)

ist Stammtorwart beim Fußball-Bezirksligisten FC Hansa Schwanewede. Der seit dieser Saison dienstälteste Spieler bei Hansa befindet sich bereits seit neun Jahren im Verein und arbeitet beim Landkreis Osterholz im Personalservice.