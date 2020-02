Blumenthal. Die unglaubliche Story des Blumenthaler SV in der Fußball-Regionalliga der C-Junioren wurde um ein Kapitel erweitert. Am 16. Spieltag gelang dem Aufsteiger mit dem 2:0 bei Eintracht Braunschweig der neunte Saisonsieg. Damit behaupteten die Nordbremer hinter Werder Bremen, dem Hamburger SV und dem VfL Wolfsburg den vierten Rang und liegen vor dem FC St. Pauli und Hannover 96.

Erst auf der Busfahrt in die Löwenstadt fiel die Entscheidung, doch an der Startaufstellung aus dem mit 4:1 gewonnenen Heimspiel gegen den JFV Nordwest festzuhalten. Co-Trainer Rainer Raute überzeugte das Trainerteam mit seiner Begründung: „Never change a running system.“ Und das System kam sofort ins Laufen. Das gerade in der Anfangsphase immer wieder mit Erfolg praktizierte Angriffspressing zeigte Wirkung. Zunächst hatten die Blumenthaler nach einer Attacke gegen Jonas Paeslack schon nach zehn Sekunden im Gegensatz zum Unparteiischen eine Notbremse und folglich einen Platzverweis gesehen, zwölf Minuten später lief es für den Angriffsführer besser. Nach einem Rückpass setzte Jonas Paeslack den Braunschweiger Keeper geschickt mit einem Richtungswechsel unter Druck, blockte den Ball und spitzelte ihn zum 1:0 über die Linie.

In den guten ersten 30 Minuten versäumten es die Blumenthaler allerdings, mehr Kapital aus ihrer Überlegenheit zu schlagen. In einem intensiven Spiel kamen die spielerischen Momente in der Folge etwas zu kurz und Cheftrainer Peter Moussalli räumte ein, dass die Partie hätte kippen können.

Braunschweig setzte zunehmend auf Offensive, löste die Sechser auf und wollte den Ausgleich erzwingen. Doch der Abwehrriegel um die Innenverteidiger Patrik und Marsel Zrnic hielt dem Druck stand, Jonas Paeslack sorgte für Entlastung und der eingewechselte Moritz Busch stabilisierte das Mittelfeld und gab dem BSV wichtige Impulse. Die Zrnic-Zwillinge hielten aber nicht nur den Abwehrladen dicht, sondern waren per Co-Produktion auch für das entscheidende 2:0 in der Schlussphase (68.) zuständig. Bei einem Standard gewann Patrik Zrnic das Kopfballduell, und sein Bruder brachte den ihm vor die Füße fallenden Ball über die Linie.

Sechs Siege, ein Remis und zwei Niederlagen – diese Auswärtsbilanz des Blumenthaler SV kann sich mehr als sehen lassen. Auch wenn die Tabelle schief ist: der BSV ist in dieser Rubrik derzeitiger Tabellenführer. Am kommenden Sonntag ist der vierte Gesamtplatz des BSV aber in Gefahr, denn um 13 Uhr stellt sich Tabellennachbar FC St. Pauli am Burgwall vor.