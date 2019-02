Lasse Grafunder absolviert gerade ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) bei Basketball Lesum Vegesack. (Christian Kosak)

Mittwoch, 30. Januar: Ich stehe nach dem Schulfest meiner ehemaligen Schule erst gegen Mittag auf. Mittwochs ist in der Regel mein ruhigster Tag. Deswegen verbringe ich die ersten Stunden damit, ein paar Serien zu gucken und das Training am Nachmittag vorzubereiten. Gegen 16 Uhr fahre ich mit dem Fahrrad nach Vegesack, also wieder an meine alte Schule, jedoch diesmal, um das Training meiner weiblichen U16-Mannschaft zu leiten. Die Stimmung ist wie immer eher locker. Ein paar der Mädels waren auch beim Schulfest und quatschen darüber. Es ist sogar ein neues Mädchen da, das sich unser Training anschauen will. Das freut mich immer sehr. Nach einem guten und dennoch entspannten Training besuche ich meinen Freund Nico Stubbemann in Lesum. Nico beschäftigt sich sehr viel mit Kunst und malt auch selbst, was ich immer sehr interessant finde. Auch wenn Nico mit dem Basketball aufgehört hat, reden wir oft und gerne über gemeinsame Momente von früher. Ich erledige nebenbei ein paar organisatorische Sachen für unser SWB-Mini-Camp am Wochenende, auf das ich sehr gespannt bin, da ich für Organisation und Ablauf verantwortlich bin. Aber wie bei fast allen meinen Aufgaben stehe ich nicht komplett allein da, sondern bekomme Hilfe von meinem Chef und Trainer Ronny Arnoldt, den ich bei Problemen immer fragen kann.

Donnerstag, 31. Januar: Normalerweise leite ich mittags eine AG an der Grundschule St. Magnus. Dabei handelt es sich auch um meine ehemalige Grundschule. Nils Holsten, der stellvertretende Schulleiter, war sogar mal mein Kunstlehrer. Deswegen ist der wöchentliche Gang dorthin auch immer etwas Besonderes für mich. Auch wenn das restliche Training mit meiner U10/12 und meiner Mädchen-Mannschaft wegen der Zeugnisferien ausfällt, kann ich den Tag gut nutzen. Ich plane den Tag über den Ablauf des bevorstehenden Mini-Camps. Da mein eigenes Training bei den ersten BLV-Herren ebenfalls aufgrund von Wartungsarbeiten an der Halle Heisterbusch ausfällt, beschließe ich, in das vereinseigene Fitnessstudio zu gehen. Ich gehe dort gerne hin, da es nie zu voll, die Stimmung sehr aufgelockert ist und weil es mir hilft, den Kopf frei zu bekommen. Den Rest des Abends verbringe ich mit meiner alten Freundin Neele Tiedje, die in der Prellball-Bundesliga für den MTV Eiche Schönebeck aufläuft. Geprägt wird mein Abend jedoch von Neuigkeiten aus der amerikanischen Basketball-Liga NBA: Kristaps Porzingis wechselt von New York nach Dallas. Ich freue mich, da ich sowohl Dallas als auch Porzingis mag – und bin gespannt – was sich daraus entwickeln wird.

Freitag, 1. Februar: Ein großer Teil meiner Aufgaben besteht darin, den Nachwuchsbereich wieder in Schwung zu bringen, Deswegen bin ich auch so oft, wie es geht, an Grundschulen unterwegs, um AGs zu leiten und Werbung für den Verein zu machen. Auch heute wäre ich eigentlich an einer Schule, der Grundschule Schönebeck. So habe ich jedoch mehr Zeit, um für das Mini-Camp einzukaufen und weitere Vorbereitungen zu treffen. Die Anspannung in mir steigt langsam. Ich mache mir Gedanken, ob ich nicht etwas vergessen oder übersehen habe. Aber ich freue mich auch gleichzeitig auf zwei Tage Basketball pur. Am Abend nehme ich mir bewusst nichts Großes mehr vor, um mich auf morgen konzentrieren zu können. Dass ich um 7 Uhr aufstehen muss, bin ich zwar nicht mehr gewohnt. Aber das gehört eben nun mal dazu.

Sonnabend, 2. Februar: Nachdem der Hausmeister die Tür aufgeschlossen hat, baue ich alles auf, drehe die Körbe runter und genieße einen letzten Moment der Ruhe, bevor das Camp startet. Von einigen Freunden bekomme ich mit, dass sie nach Nürnberg fahren, um sich das Werder-Spiel anzugucken, worauf ich dann doch ziemlich neidisch bin. Zwischen den Trainingseinheiten gehe ich mit den Kids ins Restaurant Derada in Lesum. Manche Kinder beschweren sich über die Kälte auf dem Weg dorthin. Wenn ich an die aktuelle Wetterlage im Norden der USA denke, muss ich darüber etwas schmunzeln. Am Anfang des Abends stößt mein Mitspieler und der Coach unserer U14, Philip Wollschläger, dazu, um mir ein wenig unter die Arme zu greifen. Zum Abendessen habe ich Pizza für alle bestellt. Die Kids wünschen sich dazu ihre Lieblingslieder. Ich merke hier schnell, dass mein Musikgeschmack ein wenig veraltet sein könnte. Mit allen Campern zusammen schauen wir zum Abschluss des Tages meinen Lieblingsfilm Coach Carter. Der Film handelt von einer High-School-Mannschaft, die durch ihren neuen Trainer anfängt zu gewinnen sowie Disziplin und das Übernehmen von Verantwortung lernt. Ich möchte vermitteln, dass Basketball und Sport einem im Leben helfen können und Chancen ermöglichen. Trotzdem bin ich am Ende des Tages froh, als alle in ihren Schlafsäcken liegen und endlich wieder Ruhe herrscht.

Sonntag, 3. Februar: Nach einer für mich eher unruhigen Nacht wache ich mit Rückenschmerzen auf. Mein Bett ist doch bequemer als eine von diesen blauen Matten aus der Sporthalle. Aufgrund meiner Größe passe ich auch nicht in meinen Schlafsack. Ich bin froh, dass ich für das Training am Vormittag Unterstützung von meinem Mitspieler Christian Kück bekomme. Das Camp geht langsam dem Ende zu, als wir unsere letzten Spiele absolvieren. Die Eltern der Kinder kommen vorbei, um diesen beim Spielen zuzugucken. Nach dem Aufräumen der Halle verbringe ich den Abend ironischerweise wieder mit Basketball. Ich lasse mir das NBA-Spiel Boston gegen Oklahoma nicht entgehen. Für den Super Bowl in der Nacht bin ich aber zu müde.

Montag, 4. Februar: Ich bringe nach dem Mini-Camp Pfandflaschen weg, gebe den Schlüssel zurück und mache die Abrechnung. Währenddessen bekomme ich mit, wie der Super Bowl im Football ausgegangen ist. Da das Spiel wohl etwas langweilig anzusehen war, bin ich froh, dass ich vorher ins Bett gegangen bin. Um 13 Uhr beginnt meine AG an der Grundschule Mönchshof. Ich probiere einige Sachen vom Wochenende aus, die ich mir bei Christian und Philip abgeguckt habe. Sie funktionieren auch ganz gut. Daheim plane ich das nächste Training meiner U10/12 und hoffe, dass durch das Mini-Camp vielleicht ein paar Neulinge dazustoßen – abends gehe ich noch ins Fitnessstudio.

Dienstag, 5. Februar: Mittags steht meine AG an der Grundschule Borchshöhe an. Die dortige Gruppe trainiere ich am längsten. Deswegen fangen die Kids dort langsam an, ihren Rhythmus zu finden und besser zu werden. Das macht mich schon ein bisschen stolz. Den Nachmittag über trainiere ich mit der U10/12. Es kann schon manchmal anstrengend werden, den ganzen Tag mit Kindern zu tun zu haben. Aber mir gefällt vor allem die positive Einstellung, die die meisten Kinder mit sich bringen. Abends habe ich selbst Training mit den Herren. Am Sonnabend bestreiten wir ein Heimspiel gegen den VfL Rastede, das wir unbedingt gewinnen wollen. Ronny Arnoldt stimmt uns auf die bevorstehende Aufgabe ein. Nach dem Warm-up besprechen wir, was wir der Spielidee unseres Gegners entgegensetzen wollen. Gleichzeitig festigen wir unsere Laufwege und Systeme, bevor wir zwei Teams erstellen und gegeneinander spielen. Zum Abschluss des Trainings werfen wir noch einige Freiwürfe, um unsere Trefferquote in unseren Spielen weiter zu verbessern.

Eric Müller, der Spieler des Handball-Landesligisten HSG Schwanewede/Neuenkirchen II, wird nun als Nächster über seine Woche berichten.

Zur Person

Lasse Grafunder (18)

absolviert gerade ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) bei Basketball Lesum Vegesack (BLV) und spielt nebenbei auch selbst dort. Er legte im April 2018 sein Abitur am Gymnasium Vegesack ab, weiß aber noch nicht, was er nach seinem FSJ machen wird.

Weitere Informationen

Lasse Grafunder (18) absolviert gerade ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) bei Basketball Lesum Vegesack (BLV) und spielt nebenbei auch selbst dort. Er legte im April 2018 sein Abitur am Gymnasium Vegesack ab, weiß aber noch nicht, was er nach seinem FSJ machen wird. KH