Blumenthal. Durch die verdiente 1:2 (0:1)-Auswärtsniederlage beim Aufsteiger SFL Bremerhaven hat der Blumenthaler SV den begehrten achten Tabellenplatz in der Fußball-Bremen-Liga wieder hergeben müssen. Besonders bitter: Die Nordbremer unterlagen, obwohl sie rund 70 Minuten lang mit einem Feldspieler mehr auf dem Platz standen.

Schon im Hinspiel Anfang Oktober, welches die „Heidjer“ mit 4:2 im Burgwall-Stadion für sich entschieden, wurde den Schützlingen von Spielertrainer Denis Spitzer deutlich gemacht, wie schwierig es ist, gegen die Leherheider Tore zu erzielen. In diesem Punkt erhielten die Blumenthaler nun in der Heidjer-Arena eine weitere Lektion von den wacker kämpfenden, numerisch dezimierten Gastgebern.

Gleichzeitig ging die Blumenthaler Serie von fünf ungeschlagenen Spielen, darunter vier Siege, zu Ende. Zuzuschreiben haben sich die Nordbremer Gäste diesen Rückschlag im Kampf um Platz acht und die Qualifikation für das Hallen-Masters im Dezember in der ÖVB-Arena selbst: Sie agierten viel zu statisch und langsam in ihren Aktionen und kamen erst in der Schlussphase überhaupt gefährlich vor das SFL-Tor.

So begann die Partie gleich mit einer Torchance für die Gastgeber, Sandro Felipe stand vor dem Gehäuse von Jascha Tiemann blank und köpfte den Ball über das Tor. Ansonsten bestand das Geschehen meist aus gegenseitigem Abtasten, wobei die Blumenthaler mehr Ballbesitz verzeichnen konnten. Sie probierten es aber ausschließlich mit langen Bällen aus der eigenen Hintermannschaft heraus und fanden vorne keinen Abnehmer.

Dann kam die 26. Minute. Wieder ein langer Ball, diesmal auf Vinzenz van Koll, und SFL-Keeper Maximilian Klobke klärte außerhalb seines Strafraums im Liegen. Doch der Unparteiische Sebastian Schiller hatte, ebenso wie sein nicht weit vom Geschehen entfernt stehender Assistent an der Seitenlinie, die Hände von Klobke am Ball gesehen und zeigte der Nummer eins von SFL die Rote Karte. „Nur weil von den Blumenthaler Trainern reingerufen wird, entscheidet der Schiedsrichter so“, empörte sich Maximilian Klobke. „Es war kein Handspiel von mir.“ Trotzdem stand die Entscheidung, Feldspieler Lorris Felker streifte sich das Torwart-Trikot über. Er hatte früher einmal die Position zwischen den Pfosten bekleidet. Blumenthal konnte diese Überzahl jedoch nicht ausnutzen. Im Gegenteil, man geriet in Rückstand. Torge-Marvin Kück nutzte das schnelle Umschaltspiel der Gastgeber und erzielte bei einem Konter die Führung für seine Farben.

Nach der Halbzeitpause wurde die Partie aus Sicht der Nordbremer Gäste nicht besser. Schon in der 58. Minute erhöhte Tjark Virkus mit dem Kopf nach einer Freistoß-Flanke von Jozo Tunjic auf 2:0 für SFL Bremerhaven. „Das ist zu wenig“, kritisierte Blumenthals machtloser Torhüter Jascha Tiemann seine Vorderleute, denn immer noch kam kein konstruktives Aufbauspiel zustande. Das blieb auch noch lange so, selbst als sich Spielertrainer Denis Spitzer in Minute 70 selbst einwechselte, um die Aktionen nach vorne koordinierter inszenieren zu können.

Erst ab der 85. Minute – Blumenthal hatte die erste klare Torgelegenheit überhaupt durch einen Flachschuss des eingewechselten Jannik Stein zu verzeichnen – wurde es noch einmal spannend und hektisch. Nach einem Rempler im Strafraum im Anschluss an eine Freistoß-Flanke bekamen die Gäste einen Strafstoß zugesprochen, den Jan-Luca Warm sicher verwandelte (89.).

Doch auch in der fast sechsminütigen Nachspielzeit, die noch von zwei SFL-Auswechselungen unterbrochen war, schafften es die Spitzer-Mannen nicht mehr, eine echte Torchance zu kreieren. Im Gegenteil, mit überflüssigen Fouls halfen sie dem Gegner noch, Zeit von der Uhr zu nehmen.