Das SAV-Doppel Marcus Kunte (links) und Klaus-Peter Lenz konnte im Heimspiel in der Tischtennis-Bezirksoberliga Herren West gegen den Tabellenführer TuS Wremen auch kein Erfolgserlebnis feiern. (Maximilian von Lachner)

Vegesack. Wenn der Spitzenspieler der SG Aumund-Vegesack, Jakob Guzmann, im Punktspiel der Tischtennis-Bezirksoberliga Herren West im Doppel und Einzel schon einmal leer ausgeht, dann kann man davon ausgehen, dass das SAV-Team keinen Blumentopf gewinnen kann. So verwunderte es in der Sporthalle der Gerhard-Rohlfs-Oberschule kaum jemanden, dass die Hausherren nach dem 8:8-Unentschieden in der ersten Halbserie dieses Mal gegen TuS Wremen leer ausgingen (4:9).

Im Hinspiel konnte sich das SAV-Team gegen die Wremer noch eine wichtige 7:3-Führung erspielen, lag nach den drei Doppel-Begegnungen aber auch mit 1:2 in Rückstand. Dieses Mal behielt das Vegesacker Duo Burkhardt/Jahic gegen Frick/Curione mit 3:1 die Oberhand (11:8, 11:3, 7:11, 12:10), dagegen mussten sich Guzmann/Grzesik gegen Marjasov/Lochmann mit 2:3 (9:11, 14:12, 11:8, 6:11, 6:11) und Kunte/Lenz gegen Stoldt/Dreher mit 0:3 (10:12, 7:11, 9:11) beugen.

Guzmann verliert erneut

Und wie in der Hinrunde hatte im oberen Paarkreuz erneut der SAV-Spitzenmann Jakob Guzmann gegen den Ex-Rönnebecker Vlad Marjasov mit 2:3 (7:11, 4:11, 11:4, 11:4, 11:13) das Nachsehen. Als auch noch am Nachbartisch der in der Rückrunde nach oben gerückte Marcus Kunte seine Einzelpartie gegen den TuS-Spieler Peter Frick mit 1:3 verlor (10:12, 12:10, 8:11, 9:11), lag der Ex-Landesligist daheim schon mit 1:4 in Rückstand.

Ganz wichtig aus Sicht der Nordbremer war dann aber, dass Tobias Burkhardt und der wieder genesene Patrick Jahic sich sehr nervenstark zeigten. Burkhardt zwang in seiner Einzelparte sein Gegenüber Frank Stoldt mit 3:1 in die Knie (4:11, 11:7, 11:8, 11:5) und sein Teamkollege Jahic setzte sich gegen den Ex-Hammersbecker Stefano Curione mit 3:2 durch. „Ich habe in dieser Begegnung viel zu übermotiviert gespielt. Auch meine Beinarbeit war nicht gut und meine Fehlerquote einfach zu hoch. Dagegen hat Patrick sehr clever gespielt“, äußerte sich der 39-jährige Curione.

Somit verkürzten die Gastgeber auf 3:4 und der SAV-Mannschaftsführer Gregor Grzesik hatte es auf dem Schläger – zum 4:4 auszugleichen. Grzesik führte gegen Michael Lohmann bereits mit 2:1 (5:11, 11:9, 11:8), doch dann schlichen sich immer mehr Rückhandfehler ein. Im fünften Satz sorgte letztlich auch eine Auszeit beim 5:8 nicht mehr für das Happy End (8:11). „Mein Gegner war schlagbar, aber heute war meine Rückhand einfach zu schlecht“, meinte Grzesik. Ohne ein Happy End blieben dann auch Klaus-Peter Lenz gegen Timo Dreher (5:11, 8:11, 8:11) und eben auch Jakob Guzmann im Spitzeneinzel gegen Peter Frick (12:10, 2:11, 9:11, 11:8, 14:16). Marcus Kunte konnte die Nordbremer dann noch etwas im Spiel halten, weil er seinen Kontrahenten Vlad Marjasov mit 3:1 in Schach hielt (10:12, 11:5, 11:9, 11:6). Doch letztlich ließen in Eintracht im mittleren Paarkreuz Tobias Burkhardt gegen Stefano Curione jeweils mit 1:3 (11:7, 8:11, 9:11, 8:11) und Patrick Jahic gegen Frank Stoldt (9:11, 11:2, 6:11, 4:11) Federn.

Nach dieser Heimniederlage wartet nun auf das SAV-Team der nächste Härtetest. Bereits am Freitag müssen sie beim Abstiegskandidaten TSV Bremervörde ran. Zwei Tage später gastiert der Tabellenzweite TV Oyten in der Sporthalle der Gerhard-Rohlfs-Oberschule.

Weitere Informationen

SG Aumund-Vegesack – TuS Wremen 4:9: Guzmann/Grzesik – Marjasov/Lochmann 2:3 (9:11, 14:12, 11:8, 6:11, 6:11), Burkhardt/Jahic – Frick/Curione 3:1 (11:8, 11:3, 7:11, 12:10), Kunte/Lenz – Stoldt/Dreher 0:3 (10:12, 7:11, 9:11), Guzmann – Marjasov 2:3 (7:11, 4:11, 11:4, 11:9, 11:13), Kunte – Frick 1:3 (10:12, 12:10, 8:11, 9:11), Burkhardt – Stoldt 3:1 (4:11, 11:7, 11:8, 11:5), Jahic – Curione 3:2 (12:10, 4:11, 11:8, 5:11, 11:4), Grzesik – Lochmann 2:3 (5:11, 11:9, 11:8, 7:11, 8:11), Lenz – Dreher 0:3 (5:11, 8:11, 8:11), Guzmann – Frick 2:3 (12:10, 2:11, 9:11, 11:8, 14:16), Kunte – Marjasov 3:1 (10:12, 11:5, 11:9, 11:6), Burkhardt – Curione 1:3 (11:7, 8:11, 9:11, 8:11), Jahic – Stoldt 1:3 (9:11, 11:2, 6:11, 4:11) OSH