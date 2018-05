Mirko Jankowski, hier im Jahr 2015 im Trikot von TB Uphusen, spielt künftig für die SAV. (Björn Hake)

Vegesack. Die News über die Rückkehr von Mittelfeld-Ass Abdullah Basdas ist gerade ein paar Tage alt, da verkündet Fußball-Bremen-Ligist SG Aumund-Vegesack schon den nächsten interessanten Neuzugang. Mirko Jankowski, der von 2009 bis 2014 für den Bremer SV spielte, wird in der Saison 2018/19 für die SAV auf Torejagd gehen. „Er hat eine unglaubliche Quote“, sagt SAV-Teammanager Jörg Segerath und verweist auf die bei transfermarkt.de für ihn geführten 101 Treffer in 132 Bremen-Liga-Spielen.

„Wenn man bedenkt, was wir an Torchancen erspielt haben ...“, blickt Jörg Segerath an manche unnötige Niederlage in der abgelaufenen Spielzeit zurück und denkt bestimmt besonderes an das Halbfinal-Aus im Lotto-Pokal gegen den BSC Hastedt (0:1). Mirko Jankowski, der Augenzeuge des Spiels gegen Hastedt war („Die SAV hatte da drei, vier 100-Prozentige“), könnte genau der sein, der den Unterschied in solchen Spielen ausmacht. „Wir haben absoluten Bedarf, wir hatten keinen Knipser“, erklärt Segerath die Verpflichtung des 30-jährigen, der zuletzt aus dem Blickfeld der Bremen-Liga verschwunden war. Über TB Uphusen und TuS Schwachhausen war er beim SV Brake ("Da ließen sich Arbeitsweg und Training gut verbinden") gelandet, mit dem er gerade den Aufstieg aus der Bezirksliga 2 in die Landesliga geschafft hat. Dort musste er sich allerdings mit acht Saisontoren, im Jahr davor waren es 41, begnügen.

Dass die SAV künftig die Dienste des Torjägers in Anspruch nehmen kann, liegt an einigen günstigen Umständen. Da Mirko Jankowski im Herbst Vater wird, wollte er den Aufwand – was den Sport betrifft – reduzieren. Vegesack anstatt Brake und kurze Wegstrecken zu den Gegnern heißt es künftig also, für den in Lesum wohnenden Neuzugang. So lässt sich manche Stunde einsparen. Die dienstlichen Wege bleiben indes die gleichen. Hier legt der 30-Jährige als Seegüterkontrolleur im Außendienst lange Strecken in ganz Norddeutschland im zurück.

Die Strecken, die Mirko Jankowski auf dem Spielfeld zurücklegt, haben sich in den vergangenen Jahren geändert. Beim Bremer SV ausschließlich als Strafraumstürmer eingesetzt, fand er später beim TuS Schwachhausen und SV Brake Gefallen am Spiel hinter den Spitzen oder sogar auf der Außenbahn. Auf welcher Position er künftig auflaufe, sei ihm egal. Wichtig ist ihm nur, auch mit vielen Toren einen Beitrag zu einer guten Saison leisten zu können, und sieht sich trotz einigen Ärgers mit der Patellasehne („Ich brauche jetzt mal zwei, drei Wochen Auszeit“) im besten Fußballer-Alter: „Das ist für mich zwischen 27 und 31, 32.“ Für sich selbst und die Mannschaft hat er sich einiges vorgenommen, am Ende soll Platz eins bis drei herausspringen. Und im Pokal darf's auch noch etwas mehr sein als in der abgelaufenen Saison: „Ich möchte gerne mal im DFB-Pokal spielen.“ Das war ihm nämlich mit dem Bremer SV im Gegensatz zu zwei erreichten Meistertiteln nicht vergönnt.

Vergönnt war ihm auch nicht der ganz große Karrieresprung, der lange Zeit möglich schien. Von der U17 bis zur U23 spielte er bei Werder Bremen und hoffte schließlich auch darauf, zu den Profis aufrücken zu können. Doch eine Außenbandverletzung in der entscheidenden Phase der Saison ließ diesen Traum platzen, statt seiner – so erinnert sich Mirko Jankowski – wurde Max Kruse in die Bundesliga hochgezogen. „Es tut manchmal weh, die anderen in der Bundesliga spielen zu sehen“, gesteht der Linksfuß ein, der in der U19 beispielsweise mit Philipp Bargfrede und Dennis Diekmeier zusammengespielt hatte.

Über St. Pauli II und TuS Heeslingen landete Mirko Jankowski schließlich beim Bremer SV und machte sich in der Bremen-Liga einen Namen als Tormaschine. Jetzt freut er sich darauf, erneut auf dieser Plattform zeigen zu können, dass er nichts von seinen Fähigkeiten eingebüßt hat. Jankowski: „Meine Schwäche ist das Kopfballspiel. Aber ich bin abschlussstark und mag Eins-gegen-eins-Situationen.“ Auf die Abschlussstärke freut sich die SAV, um vielleicht genau in solchen Spielen wie dem Lotto-Pokal-Halbfinale gegen Hastedt künftig als Sieger vom Platz zu gehen.

Zur Sache

Trainingsauftakt am 25. Juni

Die Bremen-Liga-Saison 2017/18 ist gerade beendet, da wird schon über die Termine in der neuen Serie gesprochen. Trainingsauftakt bei der SAV ist am Montag, 25. Juni. Am Wochenende darauf werden die SAV-Kicker dann „kaserniert“. Vom 29. Juni bis 1. Juli steht ein Trainingslager in Rotenburg auf dem Programm, bei dem viel Schweiß fließen wird, aber auch teambildende Maßnahmen eine Rolle spielen werden. Neben den üblicherweise zahlreichen Testspielen nimmt die SAV an zwei Sportwochen teil, bei denen sie zu den Stammgästen zählt: bei der des SV Blau-Weiß Bornreihe und der der TuSG Ritterhude. Der erste Spieltag der Bremen-Liga ist für das Wochenende 4./5. August angesetzt, bereits am Freitag zuvor findet das offizielle Saisoneröffnungsspiel statt.