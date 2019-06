SPORT // Fußball-Oberliga: TB Uphusen - MTV Gifhorn: Sebastian Kurkiewicz (TB Uphusen) FOTO: Björn Hake (Björn Hake)

Blumenthal. Der Kreis schließt sich. Sebastian Kurkiewicz kehrt zu seinem Heimatverein zurück und wird in der kommenden Saison für den Fußball-Bremen-Ligisten Blumenthaler SV auflaufen. Damit wird der Talentschuppen von Burgwall, der nach einer sensationellen Rückrunde auf den siebten Rang vorgestoßen war, mit einem gleichermaßen erfahrenen wie spielstarken Offensivmann verstärkt. Vor der Verpflichtung des 31-jährigen Kurkiewicz hatte der BSV bereits die Rückkehr von Tim Pendzich (Bremer SV), Dennis Jordan (FC Hagen/Uthlede) und Dominik Willkomm (FC Hansa Schwanewede) bekannt gegeben.

Die Rückkehr von „Basti“ Kurkiewicz zum Burgwall dauerte allerdings lange. Nachdem er alle Jugendmannschaften beim Blumenthaler SV durchlaufen hatte, wechselte er als A-Junior zum Lüssumer TV und schnupperte erste Bremen-Liga-Luft im Herrenbereich. Bis er sich in der Bremen-Liga etablierte, dauerte es aber noch. „Im Nachhinein ärgerte ich mich“, sagt Kurkiewicz heute über einen Zeitraum, in dem er lieber mit Freuden unterwegs war und gerne feierte. Mit dem 1. FC Neuenkirchen spielte er seinerzeit zwar sehr erfolgreich, aber eben unterklassig.

Tarek Chaaban, der viele Jahre Leistungsträger beim FC Bremerhaven und auch Spielertrainer beim SV Grohn war, gab der Karriere von „Basti“ Kurkiewicz dann den entscheidenden Kick. Er überzeugte ihn davon, zum FC Bremerhaven zu kommen. Eine gute Entscheidung, wie sich schnell herausstellte. Für den FC Bremerhaven (dort spielte er auch mit seinem Bruder Jannis zusammen), FC Sparta Bremerhaven und den Bremer SV erzielte er in den kommenden Jahren laut Transfermarkt.de 123 Treffer in 253 Pflichtspielen und stand fast bei jedem ambitionierten Verein auf den Wunschzettel. Auch beim Blumenthaler SV.

Dass sich dieser Wunsch nun realisieren ließ, deutete sich am 19. April dieses Jahres an. Da weilte Sebastian Kurkiewicz, der zuletzt anderthalb Jahre beim niedersächsischen Oberligisten TB Uphusen spielte und natürlich auch dort zum Stammpersonal gehörte, als Zuschauer am Panzenberg und verfolgte das vom Bremer SV mit 2:1 gewonnenen Bremen-Liga-Spitzenspiel gegen den FC Oberneuland.

Blumenthals Vorsitzender Peter Moussalli und Trainer Denis Spitzer waren auch vor Ort. „Da haben wir mal lose über eine Zusammenarbeit gequatscht“, erklärt Kurkiewicz. Die losen Gespräche intensivierten sich, schließlich folgte das Ja-Wort für den BSV. Dass Sebastian Kurkiewicz Ende vergangener Woche ein zweites Ja-Wort gab, war fußballerisch unwichtig, der Moment aber umso bedeutender: Es galt nämlich seiner Christina.

Hochzeit, Vereinswechsel, Hauskauf in Schwanewede – das Leben von Sebastian Kurkiewicz, der sich liebend gerne Spiele des FC Liverpool oder FC Barcelona anschaut, befindet sich gerade in einer aufregender Phase. Für Aufregung in den gegnerischen Abwehrreihen will der Linksfuß aber trotz der privaten Veränderungen weiterhin sorgen: „Ich will fußballerisch nicht kürzer treten. Ich komme nicht zum Blumenthaler SV, um Fünfter, Sechster oder Siebter zu werden, ich will mit der Mannschaft angreifen.“ Dazu fühle er sich, auch wenn er bald 32 werde, absolut in der Lage, denn er sei körperlich top fit und verletzungsfrei.

Ohnehin zählt der Offensivmann, der auf der Acht, der Zehn oder auf den Außenbahnen (links wie rechts) eingesetzt werden kann, zu den verletzungsunanfälligen Kickern. Ein Leistenbruch und eine Bänderblessur als A-Junior, das ist schon alles, was der Handwerker diesbezüglich auf dem Zettel hat. Dass der Wechsel an den Burgwall zustande gekommen ist, hängt maßgeblich mit zwei Faktoren zusammen. Der eine ist Denis Spitzer, der andere lässt sich als Bequemlichkeit bezeichnen. „Mir gefällt die Art, wie er Fußball spielen will. Er hat eine Idee und von der weicht er nicht ab“, ist er von Denis Spitzer überzeugt.

Bequem findet er indes, nach dem Umzug aus der Neustadt nach Schwanewede künftig in fünf Autominuten am Burgwall und am Punktspieltag im Gegensatz zur Oberliga Niedersachsen wieder nur für einen sehr begrenzten Zeitraum eingebunden zu sein.

Wo die sportlichen Grenzen in der kommenden Saison für den BSV sein werden, lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig abschätzen. Schließlich befinden sich viele Talente noch in der Entwicklung, zudem sollen die Transfertätigkeiten auch noch nicht abgeschlossen sein. „Der Bremer SV und der FC Oberneuland werden eine hohe Qualität haben. Aber an guten Tagen können wir was machen, da können wir jeden schlagen“, glaubt Sebastian Kurkiewicz und denkt dabei natürlich auch an den Pokal-Wettbewerb, der beim Blumenthaler SV traditionell immer ein besonderes Thema ist. Und wie Pokal geht, das weiß Sebastian Kurkiewicz bestens.

Mit dem Bremer SV hat er ja nicht nur viermal die Bremen-Liga-Meisterschaft gewonnen, sondern auch dreimal den Pokal. Der Lotto-Pokal-Sieg bescherte Sebastian Kurkiewicz Spiele gegen Eintracht Frankfurt, Eintracht Braunschweig und Darmstadt 98. „Sebastian wird uns deutlich stärker machen. Er ist laufstark, vielseitig, hat einen richtig guten linken Fuß und überragende Standards“, schwärmt Peter Moussalli. Darüber hinaus setzt der BSV-Boss auch auf die Führungsqualitäten des Neuzuganges. Eine Qualität, die dem Blumenthaler SV bei den drei Pokal-Endspielniederlagen gegen den BSC Hastedt (0:3/2018), und den Bremer SV (0:3/2016 sowie 0:1/2014) durchaus fehlte. Mit Spielern wie Sebastian Kurkiewicz kommt der BSV dem seit Jahren ausgegebenen Ziel von der DFB-Pokal-Teilnahme möglicherweise ein Stück näher.