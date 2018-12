Blumenthals Florian Schwingel (links) wird von einem Bezirksliga-Akteur des Bremer SV II in seinem Tatendrang im letzten Moment gebremst. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Freuen konnten sich die Bezirksliga-Fußballer der TSV Farge-Rekum aufgrund eines folgenschweren Zusammenpralls ihres Torhüters André Beyer mit dem Angreifer des CF Victoria Bremen ’05, Mario Hernandez-Barroso, nicht wirklich über ihren 5:2-Sieg. Beide Athleten wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Herbstmeister SV Türkspor erspielte sich indes in einem einseitigen Duell gegen Tabellenschlusslicht TSV Grolland einen 10:2-Kantersieg. Derweil verloren der Blumenthaler SV II mit 2:3 gegen den Bremer SV II und die SG Aumund-Vegesack II gegen ATSV Sebaldsbrück mit 1:4.

TSV Farge-Rekum – CF Victoria Bremen ’05 5:2 (3:1): Zwar nahm das abstiegsbedrohte Farger Team um Trainer Björn Reschke („Am Ende hat unsere Offensive einfach gezeigt, was sie kann“) die wichtigen drei Punkte gegen den direkten Abstiegskonkurrenten Victoria gerne mit. Doch jubeln konnten die Gastgeber nicht wirklich. In der 26. Minute waren nämlich der aus Personalnot von der Farger Ü32-Mannschaft abgezogene Ersatztorwart André Beyer und der CF-Angreifer Mario Hernandez-Barroso so zusammengestoßen, dass beide ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Während Beyer eine noch nicht endgültig geklärte Wirbelverletzung erlitten hat, hat sich Hernandez-Barroso einen Kniescheibenbruch zugezogen.

Dass die Partie schließlich trotz der 25-minütigen Unterbrechung noch beendet werden konnte, lag an der Bereitschaft der Gäste, die Halbzeitpause auf fünf Minuten zu reduzieren. Ansonsten hätte die einsetzende Dunkelheit zu einem Spielabbruch geführt.

Die Gastgeber hatten durch Thorben Jendroscheks Treffer in der 19. Minute 1:0 in Führung gelegen. Für den verletzten Torhüter André Beyer kam Patrick Arkulay ins Spiel – und Torschütze Jendroschek, der in seiner Jugendlaufbahn auch als Keeper aktiv gewesen war, zog sich die Torwarthandschuhe über.

Noch vor der Pause glichen die Gäste durch Patrick Kiesch aus (35.), doch dann schlug die Stunde der Bohnhardt-Zwillinge, die Farge mit ihren Treffern in die Erfolgsspur führten – zunächst im Doppelpack von Philip Bohnhardt (38./45.) und nach Patrick Kieschs 2:3-Anschlusstreffer (50.) schließlich per Doppelschlag von Christian Bohnhardt (82./90.+2) zum 5:2-Endstand.

SV Türkspor – TSV Grolland 10:2 (4:0): Die Blumenthaler um Trainer Bahadir Kilickeser sind nun seit nunmehr zehn Spielen ungeschlagen, führen als Herbstmeister die Tabelle an und haben klar den Landesliga-Aufstieg im Visier. „Das war Fußball in eine Richtung“, benötigte SVT-Coach Kilickeser sechs Worte, um das 10:2 treffend zu beschreiben. Lediglich mit einem von SVT-Torhüter Patrick Wilhelm verursachten Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 6:1 durch Luca Funke (58.), dem die Gäste eine Minute später durch Walter Mastel das 6:2 folgen ließen, konnte Grolland Akzente setzen.

Den Rest erledigte die Burgwall-Truppe schnörkellos, wobei Goalgetter Milan Meyer mit sechs Vorbereitungen hervorstach und selbst das 2:0 erzielte (28.). Die weiteren Tore schossen Sinan Alija (22./72.), Juliano Barthel (32.), John-Marvin Halstenberg (41.), Sezer Aydin (50.), Ralf Bela Prieß (54./75./88.) und Ismail Kök (77.).

SG Aumund-Vegesack II – ATSV Sebaldsbrück 1:4 (0:1): Tief enttäuscht zeigte sich das SAV-Trainerduo Manuel Broekmann/Michael Leopold. „Das war heute nicht unser Tag. Alles, was uns letzte Woche ausgemacht hat, fehlte jetzt. Vor allem Leidenschaft und der Wille waren nicht vorhanden“, lautete das Fazit von Manuel Broekmann.

Kollektives Zuschauen und Unkonzentriertheit der SAV-Reserve führten dazu, dass Sebaldsbrück nach einer guten Viertelstunde durch Maurice Kirsch vorne lag (16.). Dass der nächste Treffer erst nach dem Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit fiel, lag auch am spielerisch durchwachsenen Auftreten der Gäste. Mehmet Ali Eslikizi erhöhte dann nach 50 Minuten auf 2:0, dicht gefolgt von Abdullah Tiras, der im direkten Anschluss auf 3:0 erhöhte (51.). Bis auf den Fernschusstreffer von Alexander Kop (60.) wollte SAV II nichts gelingen. Schließlich erzielte Kemal Emic eine Viertelstunde vor Schluss das Tor zum 1:4-Endstand. Bester Vegesacker und für Michael Leopold einziger Lichtblick war Jonathan Schäfer, „der ein starkes Spiel machte“, so Leopold.

Blumenthaler SV II – Bremer SV II 2:3 (1:1): Weil Blumenthals Spielertrainer Daniel Rosenfeldt und sein Co-Trainer Patrick Pendzich aufgrund einer Hochzeit nicht anwesend sein konnten, übernahmen Janis Hennecke und Teammanager Sven Landwehr die Betreuung. Das Duo beobachtete dabei eine katastrophale erste Halbzeit. „Das ging gar nicht, wir haben den ersten Durchgang verschlafen“, monierte Landwehr.

So traf Jonas Böhning für die Gäste zum 1:0 (23.), und erst kurz vor der Pause konnte die Burgwall-Elf nach einer Soloaktion von Paul Barton, die er mit dem erfolgreichen Abschluss krönte, vorerst aufatmen (1:1/43.). Nach dem Wechsel erzielte Sungwook Hwang sogar die 2:1-Führung der Hausherren (54.), doch nur zwei Minuten später setzte sich Firat Korkmaz im Eins-gegen-eins durch und glich aus (56.). Muttalip Durgan sorgte danach für den knappen 2:3-Endstand (64.). „Natürlich hatten wir ein paar Ausfälle, aber das soll keine Entschuldigung sein. Wir hätten das Ding deutlich gewinnen müssen“, ärgerte sich Sven Landwehr.