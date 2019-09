Torschütze Granit Durmesi (rechts) wird abgeklatscht. Die Spieler des JFV Bremen wirken angesichts des vorhergehenden Sturmwirbels des FC St. Pauli fast ungläubig, dass sie plötzlich mit 1:0 vorne liegen. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Granit Durmesi war am späten Mittwochnachmittag mehr als ein Ersatz für den schulisch verhinderten Torjäger Luis Kremmich. Bei der 2:3 (1:2)-Niederlage des JFV Bremen in der Fußball-Regionalliga Nord der B-Junioren überraschte er den FC St. Pauli II zunächst mit dem Führungstor für die Platzherren am Heiderg, später ließ er die Nordbremer mit seinem Anschlusstreffer noch bis zum Ende auf ein Remis hoffen.

Ein Remis, das nach dem Verlauf der ersten 40 Minuten unmöglich erschien, denn zu dominant traten die Hamburger auf und stürzten die Mannschaft von Trainer Sören Seidel mit ihrem unglaublich hohen Tempo im Angriffsspiel zunächst von einer Verlegenheit in die andere. Doch die JFV-Spieler steckten gegen den technisch überlegenen Gegner nie auf, vermieden mit Glück und Geschick mehr als zwei Treffer im ersten Abschnitt und wehrten sich mit all ihren Möglichkeiten. „Die Jungs haben alles rausgehauen, mit so einer Niederlage kann man leben“, erklärte Sören Seidel nach dem Abpfiff und freute sich zudem über die verbesserte Reaktion auf einen Rückstand und lobte die Leidenschaft, mit der sie sich dem Kontrahenten, der einfach besser sei, begegnet sind.

In der Anfangsphase herrschte im Strafraum des JFV Bremen Alarmstufe Rot. Paulis Tom Sanne wirbelte die Abwehrreihe durcheinander und sorgte entweder selber für Torgefahr oder setzte seine Nebenleute ein. Das Führungstor war bereits nach fünf Minuten überfällig. Die größte Rettungstat vollbrachte in dieser Phase ohne Verschnaufpause JFV-Keeper Batuhan Celik, der einen Handelfmeter glänzend parierte (3.). Linus Schäfer war der Ball bei der Annahme unglücklich an die Hand gesprungen. Seidel: „Eine harte Entscheidung.“ Celik war es auch, der sein Team nach dem Treffer zum 1:3 (43.) mit einer ganzen Reihe Paraden vor einem weiteren Gegentreffer bewahrte und im Spiel hielt.

Der Angriffsorkan der St. Paulianer endete abrupt und sorgte für ungläubige Blicke auf den Rängen und den Trainerbänken. Der erste Entlastungsangriff des JFV führte nämlich zum 1:0 für den Außenseiter. Und was für ein Angriff. Fabio Leschinsky Rosales bediente den auf dem rechten Flügel durchstartenden Emos Ramos, dessen perfekt getimten Flankenball beförderte der lange Granit Durmesi mit einem ebenso perfekten Kopfball in die Maschen (9.).

Die Führung tat den Platzherren gut. Zwar drückte St. Pauli weiter aufs Tempo und dominierte, aber die Nordbremer verschafften sich Entlastung. Für sie sorgten der diesmal wieder auf der Sechs spielende Mannschaftskapitän Linus Schäfer und Nikolas Doye, der in einigen Situationen im Konterspiel allerdings zu ballverliebt agierte. Nach rund einer halben Stunde drückte sich der Qualitätsvorteil der Hamburger schließlich doch in Zahlen aus. Erst endete ein schlecht verteidigter Vorstoß an die Grundlinie und folgendem Ball in die Mitte mit dem 1:1 (28.), dann ein Kopfballtreffer nach Freistoßhereingabe mit dem 1:2 (31.). Die zweite Großchance für den JFV Bremen, die den Spielverlauf vor der Pause noch einmal auf den Kopf hätte stellen können, ging auch auf das Konto von Granit Durmesi. Der Sturmtank traf den Ball per Kopf nach Flanke von Fabio Leschinsky Rosales gut positioniert aber nicht richtig (38.).

St. Paulis frühes 3:1 (42.) nach der Halbzeit dämpfte die Hoffnungen der Nordbremer, doch sie überstanden die folgende Druckphase ohne Schaden. Und anstatt weiterer Gegentreffer fiel mithilfe der dritten Luft und des eingewechselten Dustin Beller das 2:3 (68.). Beller gelang nämlich eine frühe Balleroberung, und seinen Pass verwertete Granit Durmesi aus neun Metern ganz cool. „Die letzten zehn Minuten wurden dadurch noch einmal sehr stimmungsvoll“, stellte Sören Seidel fest, musste allerdings auch eingestehen, dass es die große Ausgleichsmöglichkeit nicht mehr gegeben hat. Darüber, dass der Sieg des FC St. Pauli II verdient war, gab es keine zwei Meinungen.

Zur Sache

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Der Heimauftritt des JFV Bremen am Mittwoch gegen den FC St. Pauli (2:3) folgt nun am Sonnabend das Gastspiel beim VfL Osnabrück. Den hatte JFV-Trainer Sören Seidel ganz oben erwartet, doch mit zwei Siegen und drei Niederlagen befindet sich der VfL zumindest tabellarisch in Schlagdistanz zu den mit fünf Punkten ausgestatteten Nordbremern. Für den nach seiner schulischen Abwesenheit zurückkehrenden Luis Kremming dürfte erneut Granit Durmesi im Sturmzentrum auflaufen, der Trainingsrückstand von Kremming und die zwei Treffer Durmesi-Tore gegen St. Pauli sprechen jedenfalls dafür. Verhindert wird Nikolas Doye sein, dafür rückt der lange verletzte Ishan Sataew (zuvor TuS Komet Arsten) immer näher an sein Debüt heran. „Körperlich stark. Ein schweres Kaliber“, lässt sich Sörden Seidel vom Tabellenstand des VfL Osnabrück vor dem sechsten Regionalliga-Spiel seiner Schützlinge nicht blenden. PJ

Weitere Informationen

JFV Bremen – FC St. Pauli II 2:3 (1:2)

JFV Bremen: Celik; Spengemann, Emos (69. Vrankas), Schäfer (59. Beller), Cristescu, Seidel, Doye, Durmesi, Leschinsky Rosales, Richter, Opuku-Ware (41. Okanovic)

Tore 1:0 Granit Durmesi (9.), 1:1 (28.), 1:2 (31.), 1:3 (42.), 2:3 Granit Durmesi (68.) PJ