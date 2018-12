Der zwölfjährige Oliwier Wisniowski zählt zu den neuesten Nachwuchstalenten des NTV und belegte die Ränge drei und vier. (Christian Kosak)

Rönnebeck. So viele Sportler wie niemals zuvor waren beim Neurönnebecker TV zum traditionellen Tischtennisturnier in der Halle der Tami-Oelfken-Schule von Freitag bis Sonntag vor Heiligabend zu Gast. Doch nicht nur deshalb war Gerhard Richter vom Organisationsteam der Tischtennissparte am Ende der dreitägigen Veranstaltung bestens gelaunt. Auch sportlich lief es für die Mitglieder des ausrichtenden Vereins hervorragend: Mit Geovanni Rajca und Batuhan Öztürk stellte der NTV gleich zwei Turniersieger.

„190 Starts! Das ist wirklich ein hervorragendes Meldeergebnis“, äußerte sich Richter begeistert. „Und unsere eigenen Leute haben sich gut verkauft. Hauptsächlich für sie veranstalten wir dieses Turnier. So haben alle Vereinsmitglieder vor Ort die Gelegenheit, an einem Turnier teilzunehmen“, sagte er.

Besonders wuselig ging es am letzten Veranstaltungstag zu. Da platzte die kleine Sporthalle aus allen Nähten. An sieben Tischen wurde gefightet, und oft landeten die Tischtennisbälle auf benachbarten Platten. Davon ließen sich die Aktiven aber nicht beirren. „Die Enge ist kein Problem. Die meisten Spieler wissen, worauf sie sich bei einem solchen Turnier einlassen“, erklärte Turnierleiter René Rautenbach von der SG Aumund-Vegesack. Er behielt mit Ruhe und Souveränität die Übersicht, so dass alles planmäßig abgewickelt werden konnte.

Der Zeitpunkt für das Turnier sei gut gewählt, fand er. „Ich war überrascht, dass die offene Klasse schon vorzeitig ausgebucht war“, erklärte Renè Rautenbach. In der Konkurrenz maßen sich die Spieler mit den höchsten QTTR-Werten. Dort gelang es keinem Nordbremer, eine vordere Platzierung zu erreichen. Immerhin bis ins Viertelfinale schaffte es der junge Batuhan Öztürk, der beim NTV I an Position drei in der Bezirksliga-Mannschaft spielt. Er unterlag dort mit 1:3 dem späteren Zweiten Dennis Lau vom SC Marklohe. Turniersieger wurde in der leistungsstärksten Konkurrenz erwartungsgemäß Drittligaspieler Daniel Kleinert vom ASV Grünwettersbach.

Das ehrgeizige Bestreben, in der offenen Klasse aus der Gruppe herauszukommen, verwirklichte auch Geovanni Rajca: Der 16-Jährige, der im Punktspielbetrieb für den NTV II und die Jungen-Mannschaft aufläuft, schied dann im Achtelfinale gegen Bastian Meyer vom TTC Haßbergen aus (9:11, 2:11, 8:11). Hervorragend lief es für das Rönnebecker Talent in der Erwachsenen-Klasse bis QTTR 1600: Da blieb er in allen Duellen ungeschlagen. Überrascht war er über seinen Sieg nicht. „Es war mein Ziel, zu gewinnen. Ich kannte meine Gegner und hatte einen guten Tag“, erklärte er. Auch in der Gruppe bis QTTR 1800 verkaufte er sich teuer und belegte am Ende Rang vier. Sich in den hochklassigen Konkurrenzen zu beweisen, macht für ihn den Reiz eines Turnieres aus. „Dabei kann ich wertvolle Erfahrungen sammeln“, erzählte er. Aber auch ausschließlich für sich zu spielen und nicht für eine Mannschaft, sei eine willkommene Abwechslung zum Punktspielbetrieb.

In der Gruppe bis QTTR 1800 war es keine Überraschung, dass NTV-Talent Batuhan Öztürk vorne landen würde. Nicht zu erwarten war eher, dass er sich bei seinem Weg ins Finale zunächst schwertat. „In der Gruppe ist er nicht souverän aufgetreten. Da kam er ziemlich spät in Fahrt“, berichtete NTV-Manager Gerhard Richter. Da schlugen für ihn zwei Niederlagen und drei Siege zu Buche. Danach aber ließ er nichts mehr anbrennen und setzte sich nach Siegen gegen Udo Schröder (TSV Bremervörde) und seinen Vereinskameraden Geovanni Rajca im Finale mit 13:11, 11:1 und 11:9 gegen Kai Alexander Karsens vom ATSV Sebaldsbrück durch. Darum, Erfahrungen zu sammeln, ging es für ihn nicht. „Das habe ich bereits zur Genüge bei überregionalen Veranstaltungen als Vertreter des FTTB gemacht. Ich spiele hier just for fun, und weil es unser Turnier ist“, erzählte er in einer Spielpause.

In drei Konkurrenzen ging der spät in den Tischtennissport eingestiegene Joachim Meyer-Wohltorf an den Start. „Wenn ich schon einmal hier bin, dann muss es sich auch lohnen“, sagte der 66-Jährige vom TV Grohn, der erst seit fünfeinhalb Jahren aktiv im Verein aufschlägt – derzeit in der 3. Kreisklasse. „Ich bestreite mehr Spiele auf Turnieren als im Punktspielbetrieb“, berichtete er. Vor zwei Wochen war er beim Deister-Cup des TSV Langreder zu Gast, dann beim Neurönnebecker TV und aktuell tritt er beim Waller Tischtennisturnier an. Ihn reizt es, bei derartigen Veranstaltungen auf unbekannte Gegner zu treffen. „Das dient meiner Weiterentwicklung, und ich werde mit den verschiedenen Materialien konfrontiert“ sagte er. Einen Treppchenplatz verpasste er ganz knapp in der Konkurrenz bis 1250. Da musste er sich im Duell um Platz drei mit 12:10, 11:6, 3:11, 9:11 und 12:10 Veronica Meyer vom TTC Haßbergen geschlagen geben.

Bis ins Finale kam in der Junioren-Gruppe der Ex-Rönnebecker Maxime Meger, der jetzt bei der TuSG Ritterhude aufschlägt. Auf Rang zwei landeten darüber hinaus bei den Jungen (bis 1000) Lennart Wolf vom TV Grohn und bei den Jungen (bis 1200) Jan Krüger von der SG Aumund-Vegesack.

Weitere Informationen

Siegerliste

Erwachsene offen: Daniel Kleinert (ASV Grünwettersbach), bis QTTR-Wert 1800: Batuhan Öztürk (Neurönnebecker TV), bis 1600: Geovanni Rajca (Neurönnebecker TV), bis 1400: Felix Weis (FC Bennigsen), bis 1250: Erik Jansen (SC Marklohe)

Junioren: Marco Stefanidis (Heiligenhauser SV)

Jungen bis 1200: Maximilian Hesslau (SV Werder Bremen), bis 1000: Jannes Renken (TSV Borgfeld), bis 800: Noah Krüger (TSV Ganderkesee), bis 700: Matteo Krüger (TSV Ganderkesee) LAN