Lesum. Nach einer nicht ganz unerwarteten 6:8-Niederlage trotz starker Leistung gegen den bereits als Meister feststehenden Spitzenreiter Hannover Mustangs mussten sie sich auch dem direkten Konkurrenten im Ringen um die Plätze drei bis fünf, SC Weende Göttingen, in der Sporthalle der Neuen Oberschule in Braunschweig mit 2:8 geschlagen geben.

TSV Lesum-Burgdamm – Hannover Mustangs 6:8 (5:4): Lesum trat nur mit fünf Akteuren an. Es fehlten Spielertrainer Thorsten Steiert, Kapitän Hendrik Kausch, Bastian Kansmeyer, Lucas Hertel sowie Marcus Rüffer. Dennoch schlug sich der TSV gegen den Klassenprimus, der im Verlaufe der Saison nicht einen einzigen Punkt abgab, lange Zeit hervorragend. Jonas Axmann brachte den Außenseiter bereits nach drei Minuten mit 1:0 in Führung. In der Folgezeit schlug die Familie Keller, die alleine vier der acht Akteure des Klassenbesten stellte, zurück.

Überraschende 4:2-Führung

Doch die Nordbremer ließen sich auch durch einen von Marc und Jeffrey Keller herausgeholten 2:1-Vorsprung des Favoriten nicht aus der Ruhe bringen. Thomas Fischer glich so auf Vorlage von Sjörn Axmann zum 2:2 aus (9.). Sjörn Axmann selbst sowie Joel Jordan nach einem Zuspiel von Sjörn Axmann drehten den Spieß mit ihren Treffern zu einer überraschenden 4:2-Führung des TSV auch komplett um.

Im Anschluss an das 3:4 von Jasmin Keller stellte Jonas Axmann wieder den alten Abstand von zwei Toren her (19.). Marc Keller gelang aber noch kurz vor dem Ende des ersten Durchgangs das 4:5. Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs vermochten die Hansestädter ein Überzahl – nach einem Stockschlagen von Hannovers Malik Stelmaszcyk – nicht zu nutzen. Zwölf Minuten lang verteidigten Joel Jordan und Co. im zweiten Abschnitt aufopferungsvoll ihren Vorsprung, ehe sich die fehlenden Wechselmöglichkeiten auswirkten. Thomas Fischer verkürzte zwei Minuten vor dem Abpfiff zwar noch einmal auf 6:7. Doch 22 Sekunden vor Ultimo machte Maurice Keller mit seinem dritten Treffer alles klar für den Spitzenreiter.

TSV Lesum-Burgdamm – SC Weende Göttingen 2:8 (1:6): Die Partie gegen das Topteam hatte eine Menge Kraft gekostet. Dies bestraften Garrett Hayes Good (3) und Dennis Weihs (2) mit ihren Treffern für Göttingen zu einem schnellen 5:0 in den ersten zehn Minuten. Erst dann kam auch Lesum mit einem Tor von Thomas Fischer im Spiel an (12.). Für den Rest der ersten 20 Minuten entwickelte sich ein verteiltes Spiel. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit gelang Göttingen das 6:1.

Auch im zweiten Durchgang bekamen die Lesumer Garrett Hayes Good nicht richtig in den Griff. Dieser erzielte seine Treffer Nummer vier und fünf und baute den Abstand auf sieben Treffer aus (33.). Dann musste Weendes Philip Szelat das Feld wegen eines wiederholten Vergehens für zwei Minuten verlassen. In Überzahl glückte Joel Jordan auf Pass von Sjörn Axmann mit dem Tor zum 2:8 noch ein wenig Ergebniskosmetik. „Wegen unserer Personalprobleme war einfach nicht mehr drin“, resümierte Hendrik Kausch.

TSV Lesum-Burgdamm: Busch; Fischer, Sjörn Axmann, Jonas Axmann, Jordan.